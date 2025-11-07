Puikus Greeno debiutas padėjo „Suns“ pranokti „Clippers“

Jau po trijų kėlinių „Suns“ turėjo dviženklį pranašumą (88:74), o netrukus jį dar labiau padidino – 96:74. Svečiams pavyko vėl šiek tiek priartėti (98:109), bet tuomet „Suns“ patraukė Royce’as O’Neale’as – 115:100. Los Andželo klubas dar surengė pora sėkmingų atakų, bet pergalę šventė šeimininkai – 115:104.
Fynikso komandoje šiame mače debiutavo Jalenas Greenas, kuris sezono pradžią praleido dėl šlaunies traumos.
Iš Hjustono „Rockets“ tarpsezoniu persikėlęs gynėjas per 23 minutes pelnė 29 taškus (4/7 dvit. 6/13 trit., 3/5 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir sykį pažeidė taisykles.
Jalen Green SHINES in first game with Phoenix 😎— NBA (@NBA) November 7, 2025
29 PTS | 6 3PM | W
The most points in a @Suns debut since Charles Barkley's 37 in 1992! pic.twitter.com/QiYJbfixds
Pralaimėjusiems Ivica Zubacas per 27 minutes įmetė 23 taškus (8/14 dvit., 7/8 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, po 2 sykius suklydo ir pažeidė taisykles.
Prieš savo buvusią komandą žaidęs Bradley Bealas pralaimėjusiems per 20 minučių pelnė vos 5 taškus (1/9 dvit., 1/5 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.
Tai buvo jau trečioji Los Andželo komandos nesėkmė iš eilės, o kitame mače jų laukia dar viena akistata būtent su „Suns“ krepšininkais.
„Suns“: Jalenas Greenas 29 (10/20 metimai), Devinas Bookeris 24 (7 rez. per.), Graysonas Allenas 18 (4/9 trit.), Royce’as O’Neale’as 17 (5/10 trit.), Markas Williamsas 13 (10 atk. kam.), Ryanas Dunnas 10.
„Clippers“: Ivica Zubacas 23 (11 atk. kam.), Camas Christie 17, Johnas Collinsas 13 (5/11 metimai), Bogdanas Bogdanovičius 12 (2/6 trit., 5 rez. per.), Derrickas Jonesas 10.
