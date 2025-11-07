 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Puikus Greeno debiutas padėjo „Suns“ pranokti „Clippers“

2025-11-07 08:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 08:14

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę iškovojo Fynikso „Suns“ (4/5) komanda, kuri namie 115:104 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28) įveikė Los Andželo „Clippers“ (3/5) krepšininkus.

J.Greenas debiutavo puikiai (Scanpix nuotr.)

0

Jau po trijų kėlinių „Suns“ turėjo dviženklį pranašumą (88:74), o netrukus jį dar labiau padidino – 96:74. Svečiams pavyko vėl šiek tiek priartėti (98:109), bet tuomet „Suns“ patraukė Royce’as O’Neale’as – 115:100. Los Andželo klubas dar surengė pora sėkmingų atakų, bet pergalę šventė šeimininkai – 115:104.

Fynikso komandoje šiame mače debiutavo Jalenas Greenas, kuris sezono pradžią praleido dėl šlaunies traumos.

Iš Hjustono „Rockets“ tarpsezoniu persikėlęs gynėjas per 23 minutes pelnė 29 taškus (4/7 dvit. 6/13 trit., 3/5 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir sykį pažeidė taisykles.

Pralaimėjusiems Ivica Zubacas per 27 minutes įmetė 23 taškus (8/14 dvit., 7/8 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, po 2 sykius suklydo ir pažeidė taisykles.

Prieš savo buvusią komandą žaidęs Bradley Bealas pralaimėjusiems per 20 minučių pelnė vos 5 taškus (1/9 dvit., 1/5 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Tai buvo jau trečioji Los Andželo komandos nesėkmė iš eilės, o kitame mače jų laukia dar viena akistata būtent su „Suns“ krepšininkais.

„Suns“: Jalenas Greenas 29 (10/20 metimai), Devinas Bookeris 24 (7 rez. per.), Graysonas Allenas 18 (4/9 trit.), Royce’as O’Neale’as 17 (5/10 trit.), Markas Williamsas 13 (10 atk. kam.), Ryanas Dunnas 10.

„Clippers“: Ivica Zubacas 23 (11 atk. kam.), Camas Christie 17, Johnas Collinsas 13 (5/11 metimai), Bogdanas Bogdanovičius 12 (2/6 trit., 5 rez. per.), Derrickas Jonesas 10.

