 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Keli lietuviai šventė pirmąsias pergales Konferencijų lygoje

2025-11-07 07:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 07:51

Ketvirtadienį UEFA Konferencijų lygoje žaidė nemažai lietuvių. Pirmą pergalę Konferencijų lygoje iškovojo Artūro Dolžnikovo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas, kuris svečiuose 2:1 įveikė Armėnijos „Noah“ klubą. A. Dolžnikovas šiose rungtynėse žaidė nuo 71 minutės.

Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.

Ketvirtadienį UEFA Konferencijų lygoje žaidė nemažai lietuvių. Pirmą pergalę Konferencijų lygoje iškovojo Artūro Dolžnikovo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas, kuris svečiuose 2:1 įveikė Armėnijos „Noah“ klubą. A. Dolžnikovas šiose rungtynėse žaidė nuo 71 minutės.

REKLAMA
0

Pirmąja pergale džiaugėsi Kuopio KuPS klubas su Pauliumi Golubicku. Tiesa, lietuvis liko ant suolo, o jo klubas namuose 3:1 nugalėjo Bratislavos „Slovan“ klubą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu trečią pergalę iš trijų pasiekė „Celje“ klubas, kuris šįkart namuose 2:1 nugalėjo Varšuvos „Legia“ klubą. Artemijus Tutyškinas nugalėtojų gretose žaidė 59 minutes, o Armandas Kučys dar negali žaisti dėl traumos.

REKLAMA
REKLAMA

Justas Lasickas „Rijeka“ gretose žaidė nuo 61 minutės, bet jo klubas svečiuose neįveikė Gibraltaro „Lincoln Red Imps“ klubo ir su juo sužaidė lygiosiomis 1:1.

Ant Hamrūno „Spartans“ klubo suolo liko saugas Domantas Šimkus, o jo klubas svečiuose 0:3 pralaimėjo Turkijos „Samsunspor“ klubui.

Tuo metu Indijos Super taurės rungtynėse sporto direktoriaus Karolio Skinkio klubas Keralos „Blasters“ svečiuose 0:1 nusileido „Mumbai City“ klubui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sigitas Olberkis | Klubo nuotr.
Albanijoje Sigitas Olberkis šventė pergalę, jaunas lietuvis pirmą kartą registruotas Švedijos pirmenybių rungtynėms (1)
Tomas Kalinauskas | Klubo nuotr.
Tomas Kalinauskas rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie savo klubo patekimo į stipriausią Švedijos lygą, Pijus Širvys rezultatyvų perdavimą atliko Slovėnijoje (2)
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Edgaras Utkus – Belgijos taurės aštuntfinalyje, Paulius Golubickas – išlaiko lyderio poziciją Suomijoje (2)
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis žaidė Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse, Lickūnas pirmą kartą buvo joms registruotas (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų