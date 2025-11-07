Keli lietuviai šventė pirmąsias pergales Konferencijų lygoje

Pirmąja pergale džiaugėsi Kuopio KuPS klubas su Pauliumi Golubicku. Tiesa, lietuvis liko ant suolo, o jo klubas namuose 3:1 nugalėjo Bratislavos „Slovan“ klubą.
Tuo metu trečią pergalę iš trijų pasiekė „Celje“ klubas, kuris šįkart namuose 2:1 nugalėjo Varšuvos „Legia“ klubą. Artemijus Tutyškinas nugalėtojų gretose žaidė 59 minutes, o Armandas Kučys dar negali žaisti dėl traumos.
Justas Lasickas „Rijeka“ gretose žaidė nuo 61 minutės, bet jo klubas svečiuose neįveikė Gibraltaro „Lincoln Red Imps“ klubo ir su juo sužaidė lygiosiomis 1:1.
Ant Hamrūno „Spartans“ klubo suolo liko saugas Domantas Šimkus, o jo klubas svečiuose 0:3 pralaimėjo Turkijos „Samsunspor“ klubui.
Tuo metu Indijos Super taurės rungtynėse sporto direktoriaus Karolio Skinkio klubas Keralos „Blasters“ svečiuose 0:1 nusileido „Mumbai City“ klubui.
