Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Konferencijų lyga

Keturi iš penkių lietuvių žaidė UEFA Konferencijų lygoje ir nei vienas iš jų nepralaimėjo

2025-10-24 20:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 20:08

UEFA Konferencijų lygoje ketvirtadienį lietuvis Artūras Dolžnikovas žaidė nuo 72 minutės bei padėjo Olomouco „Sigma“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su Lenkijos „Rakow“ klubu.

Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.

UEFA Konferencijų lygoje ketvirtadienį lietuvis Artūras Dolžnikovas žaidė nuo 72 minutės bei padėjo Olomouco „Sigma“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su Lenkijos „Rakow“ klubu.

REKLAMA
0

Tuo metu kitose UEFA Konferencijų lygos rungtynėse gynėjas Artemijus Tutyškinas žaidė visas rungtynes, padėjo „Celje“ ekipai išlaikyti sausus vartus ir galiausiai išvykoje 2:0 įveikti „Shamrock Rovers“ klubo žaidėjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kuopio KuPS gretose Paulius Golubickas žaidė kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su Islandijos „Breidablik“ klubu.

REKLAMA
REKLAMA

Maltoje ant suolo liko Domantas Šimkus, o saugo klubas Hamrūno „Spartans“ namuose 0:1 nusileido Šveicarijos „Lausanne“ klubui.

Tuo metu dėl smarkaus lietaus ketvirtadienį atidėtas UEFA Konferencijos lygos rungtynes penktadienį užbaigė Justo Lasicko ginamas „Rijeka“ klubas, kuris galiausiai namuose 1:0 palaužė Prahos „Sparta“ klubą, o J. Lasickas nugalėtojų gretose žaidė visas rungtynes.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis šventė pergalę prieš „Napoli“, Jansonas žaidė Portugalijoje
Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Golubickas Suomijoje liko ant suolo, Jonušaitė žengė į Europos taurės aštuntfinalį
Artūras Dolžnikovas (centre) | Klubo nuotr.
Artūras Dolžnikovas atsidarė įvarčių sąskaitą Čekijoje, Romualdas Jansonas beveik kėlinį žaidė Portugalijoje (7)
Artemijus Tutyškinas (centre) | Klubo nuotr.
Konferencijų lygoje pergale džiaugėsi tik vienas lietuvis (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų