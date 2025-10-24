Keturi iš penkių lietuvių žaidė UEFA Konferencijų lygoje ir nei vienas iš jų nepralaimėjo

Tuo metu kitose UEFA Konferencijų lygos rungtynėse gynėjas Artemijus Tutyškinas žaidė visas rungtynes, padėjo „Celje“ ekipai išlaikyti sausus vartus ir galiausiai išvykoje 2:0 įveikti „Shamrock Rovers“ klubo žaidėjus.
Kuopio KuPS gretose Paulius Golubickas žaidė kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su Islandijos „Breidablik“ klubu.
Maltoje ant suolo liko Domantas Šimkus, o saugo klubas Hamrūno „Spartans“ namuose 0:1 nusileido Šveicarijos „Lausanne“ klubui.
Tuo metu dėl smarkaus lietaus ketvirtadienį atidėtas UEFA Konferencijos lygos rungtynes penktadienį užbaigė Justo Lasicko ginamas „Rijeka“ klubas, kuris galiausiai namuose 1:0 palaužė Prahos „Sparta“ klubą, o J. Lasickas nugalėtojų gretose žaidė visas rungtynes.
