Apsilankęs 1 atlikėjos koncerte Mantas Bertulis nesulaikė emocijų: „Nebegalėsiu pirkti įprastų bilietų į kitus“

Socialiniame tinkle „Facebook“ M. Bertulis paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Mantas Bertulis pasidalijo emocijomis
Įraše Mantas pasidalijo savo emocijomis po koncerto, kurios, akivaizdu, veržėsi pro kraštus.
Keliautojas pasakojo, kad nusipirkę bilietus už 200 eurų, juodu su mylimąja atsidūrė prie pat scenos.
O tai, ką išvydo koncerto metu, paliko neišdildomą įspūdį.
„Po šito koncerto greičiausiai nebegalėsiu gyvenime pirkti įprastų bilietų į kitus.
Taip jau gavosi, jog filmavome „Kitokias trobas“ Bonos mieste, Vokietijoje, ir tik atskridus čia netikėtai pamačiau, jog vos už 30 km Kiolno mieste koncertuoja pati Katy Perry.
Jos muzika gal ir nėra mano arbatos puodelis, bet vis dėlto su tomis dainomis augau, o ir tokia galimybė pamatyti gyvai A listerę nėra dažna. Visgi ji pati daro pirmą savo koncertinį turą po aštuonerių metų pertraukos, o ir negalėjau praleisti progos pirmą kartą gyvai išvysti kosmonautę.
Taigi likus dienai iki koncerto nusipirkome bilietus po 200 eurų ir atsidūrėme prie pat scenos. Dar nesu buvęs taip arti tokio lygio atlikėjos, jog galėčiau ją nufotografuoti „portrait mode“ telefone ar net pagauti akių kontaktą.
Žinau, kad celebričių sureikšminimas yra žemo intelekto požymis, bet niekada ir nesakiau, jog esu protu pasižymintis sutvėrimas.
Gal labiausiai tą emociją kelia tas faktas, jog viskas vyksta taip spontaniškai, netikėtai bei nenuspėjamai – juk dar dvi dienos prieš net nenutuokėme, kad šoksime pas Katy Perry, o štai – mes čia, kur ji keičia savo sceninius kostiumus kas 20 minučių, kur šokėjai daro kvapą gniaužiančius pasirodymus, kur matai plika akimi, kaip vyksta techninių sprendimų išpildymas, bei šoki pagal 15 metų senumo gabalus, kuriuos atsimeni iš savo mokyklos išleistuvių. Ugnė taip taškėsi, jog vieną akimirką net jos akiniai nuskrido ant kitos moters plaukų.
Ir kiek pamenu, tai visi didžiausią įspūdį palikę koncertai buvo tie, kur būdavai arčiausiai savo dievukų (Adele, Robbie Williams). Na, „Coldplay“ yra išimtis – ten gali būti bet kur, vis tiek bus įspūdinga.
Tokios patirtys motyvuoja dar daugiau dirbti gyvenime, jog galėtum tai pakartoti dažniau“, – socialiniame tinkle rašė M. Bertulis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!