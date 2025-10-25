Koncerte turėjęs pasirodyti Ovidijus Vyšniauskas patyrė traumą: jį pakeis žinomas atlikėjas

Renginio organizatorius Linas Vaitkevičius socialiniuose tinkluose pasidalijo naujienomis ir pabrėžė – vietoje nusivylimo atėjo tikras muzikos stebuklas.
Pakeis sūnus
„Dėmesio, Plungė! Turime naujienų! Deja, Maestro Ovidijus Vyšniauskas dėl patirtos traumos negalės dalyvauti renginyje. Linkime jam kuo greičiau pasveikti ir sugrįžti į sceną stipresniam nei bet kada! Bet… įvyko tikras stebuklas! Jo vardas – Adomas!“ – rašė L. Vaitkevičius.
Pasak jo, Adomas Vyšniauskas nedvejodamas sutiko prisijungti prie labdaros koncerto ir kartu su orkestru atliks dvi publikos mėgstamas dainas – „Jeigu žinai, ko tu nori“ ir „Prisimink“.
Labdaros koncertas – Plungėje
Renginys skirtas atminti šviesaus atminimo Gintautą Vaitkevičių ir suburs daugybę muzikantų bei bendruomenės narių. Organizatoriai žada, kad tai bus vakaras, kupinas muzikos, emocijų ir gerumo, kurio Plungės žmonės dar ilgai nepamirš.
„Mūsų galybė – mūsų vienybė“, – užbaigdamas įrašą pabrėžė L. Vaitkevičius, kviesdamas visus prisidėti prie gražaus tikslo.
