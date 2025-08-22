Paviešino įrašą iš Adomo Vyšniausko avarijos: paaiškėjo, kokius sužalojimus patyrė moteris

Trečiadienio vakarą Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaimo ribose, susidūrė automobiliai „Dacia Duster“ ir „BMW X4“, kurį vairavo Lietuvoje puikiai žinomas jaunosios kartos atlikėjas A. Vyšniauskas. Jo automobilio priekis buvo stipriai sumaitotas.
Paaiškėjo, kokius sužalojimus patyrė moteris
Kaip TV3 Žiniose kalbėjo Alytaus apskrities policijos komisariato atstovė Karolina Janulevičienė, A. Vyšniauskas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgė į oro sąlygas, nes tuo metu lijo, nesuvaldė savo vairuojamos transporto priemonės ir išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą bei susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu „Dacia Duster“.
Pasak policijos atstovės, šioje vietoje leistinas važiavimo greitis yra 50 km/h. Kokiu greičiu važiavo dainininkas, pareigūnai nustatys tyrimo metu. Anot jų, šis kelio ruožas yra pavojingas ir klastingas, čia dažnai įvyksta avarijos, yra ir žuvusių žmonių.
Į ligoninę greitoji išvežė „Dacia Duster“ keleivę – 69-erių moterį. TV3 Žinių duomenimis, jai lūžo šonkauliai.
Kol kas Alytaus policijos komisariatas pradėjo įvykio aplinkybių tikslinimą, tačiau jei pasitvirtins, kad moteris yra stipriai sužalota, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pasisakė ir Adomas Vyšniauskas
Primename, kad naujienų portalui tv3.lt susisiekus su A. Vyšniausku, šis atviravo, jog visaip, kaip įmanoma bandė išvengti avarijos, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų to padaryti nepavyko.
„Įvyko nelaimė kelyje. Buvo prastos oro sąlygos, o tas posūkis jau žinomas, kaip nusinešęs tris gyvybes. Iš tikrųjų iš nuotraukų atrodo, jog buvo labai didelė avarija, bet greitis tikrai nebuvo didelis. Susidūrimo metu normalu, kad automobiliai amortizuoja ir tas vaizdas tikrai baugus“, – pasakojo atlikėjas.
