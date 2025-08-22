Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paviešino įrašą iš Adomo Vyšniausko avarijos: paaiškėjo, kokius sužalojimus patyrė moteris

2025-08-22 11:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 11:15

Rugpjūčio 20-osios vakarą sparčiai populiarėjantis atlikėjas Adomas Vyšniauskas pateko į avariją Lazdijų rajone. Eismo įvykio metu atlikėjas susidūrė su kitu automobiliu. Nors Adomas liko sveikas, sužalojimų neišvengė kito automobilio keleivė. 

Rugpjūčio 20-osios vakarą sparčiai populiarėjantis atlikėjas Adomas Vyšniauskas pateko į avariją Lazdijų rajone. Eismo įvykio metu atlikėjas susidūrė su kitu automobiliu. Nors Adomas liko sveikas, sužalojimų neišvengė kito automobilio keleivė. 

REKLAMA
7

Trečiadienio vakarą Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaimo ribose, susidūrė automobiliai „Dacia Duster“ ir „BMW X4“, kurį vairavo Lietuvoje puikiai žinomas jaunosios kartos atlikėjas A. Vyšniauskas. Jo automobilio priekis buvo stipriai sumaitotas.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Adomo Vyšniausko avarija
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adomo Vyšniausko avarija

Paaiškėjo, kokius sužalojimus patyrė moteris

Kaip TV3 Žiniose kalbėjo Alytaus apskrities policijos komisariato atstovė Karolina Janulevičienė, A. Vyšniauskas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgė į oro sąlygas, nes tuo metu lijo, nesuvaldė savo vairuojamos transporto priemonės ir išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą bei susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu „Dacia Duster“.  

REKLAMA
REKLAMA

Pasak policijos atstovės, šioje vietoje leistinas važiavimo greitis yra 50 km/h. Kokiu greičiu važiavo dainininkas, pareigūnai nustatys tyrimo metu. Anot jų, šis kelio ruožas yra pavojingas ir klastingas, čia dažnai įvyksta avarijos, yra ir žuvusių žmonių.  

REKLAMA

Į ligoninę greitoji išvežė „Dacia Duster“ keleivę – 69-erių moterį. TV3 Žinių duomenimis, jai lūžo šonkauliai.  

Kol kas Alytaus policijos komisariatas pradėjo įvykio aplinkybių tikslinimą, tačiau jei pasitvirtins, kad moteris yra stipriai sužalota, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Pasisakė ir Adomas Vyšniauskas

Primename, kad naujienų portalui tv3.lt susisiekus su A. Vyšniausku, šis atviravo, jog visaip, kaip įmanoma bandė išvengti avarijos, tačiau dėl sudėtingų oro sąlygų to padaryti nepavyko.

REKLAMA
REKLAMA

„Įvyko nelaimė kelyje. Buvo prastos oro sąlygos, o tas posūkis jau žinomas, kaip nusinešęs tris gyvybes. Iš tikrųjų iš nuotraukų atrodo, jog buvo labai didelė avarija, bet greitis tikrai nebuvo didelis. Susidūrimo metu normalu, kad automobiliai amortizuoja ir tas vaizdas tikrai baugus“, – pasakojo atlikėjas.

Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų