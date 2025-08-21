Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Nesuvaldęs automobilio Adomas Vyšniauskas sukėlė avariją: į įvykio vietą iškviesti medikai

2025-08-21 11:32 / šaltinis: AlytusPlius
2025-08-21 11:32

Trečiadienio vakarą Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaimo ribose, susidūrė automobiliai „Dacia Duster“ ir „BMW X4“, kurį vairavo Lietuvoje puikiai žinomas jaunosios kartos atlikėjas Adomas Vyšniauskas.

Adomas Vyšniauskas pateko į avariją (nuotr. asm. archyvo, AlytusPlius.lt)
4

49

Policijos turimais pirminiais duomenimis, apie 16 val. 10 min., esant sudėtingoms eismo sąlygoms ir lyjant, 24 metų vyras nesuvaldė „BMW“ automobilio, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu „Dacia Duster“, vairuojamu 72 metų vyriškio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Adomo Vyšniausko avarija
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adomo Vyšniausko avarija

Įvykio aplinkybės tikslinamos

Po įvykio, kad būtų nustatyta sveikatos būklė ir sužalojimai, medikams buvo perduota automobiliu „Dacia Duster“ vykusi keleivė – 69 metų moteris.

Dėl įvykio policija pradėjo aplinkybių patikslinimą pagal LR BK 281 str.

Su A. Vyšniausku susisiekti kol kas nepavyko. Gavus jo komentarą, bus papildyta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

tik bmw daro avarijas
tik bmw daro avarijas
2025-08-21 11:49
Kaip bmw taip debilas uz vairo
Atsakyti
lopas
lopas
2025-08-21 11:51
koks daininkas toks ir vairuotojas
Atsakyti
Opel vairuotojas
Opel vairuotojas
2025-08-21 11:51
BMW - gavno!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (49)
