Nesuvaldęs automobilio Adomas Vyšniauskas sukėlė avariją: į įvykio vietą iškviesti medikai

Policijos turimais pirminiais duomenimis, apie 16 val. 10 min., esant sudėtingoms eismo sąlygoms ir lyjant, 24 metų vyras nesuvaldė „BMW“ automobilio, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu „Dacia Duster“, vairuojamu 72 metų vyriškio.
Įvykio aplinkybės tikslinamos
Po įvykio, kad būtų nustatyta sveikatos būklė ir sužalojimai, medikams buvo perduota automobiliu „Dacia Duster“ vykusi keleivė – 69 metų moteris.
Dėl įvykio policija pradėjo aplinkybių patikslinimą pagal LR BK 281 str.
Su A. Vyšniausku susisiekti kol kas nepavyko. Gavus jo komentarą, bus papildyta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!