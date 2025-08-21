Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Kalvarijos automobilis susidūrė su traukiniu: sužalota keleivė

2025-08-21 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 10:20

Kalvarijos savivaldybėje trečiadienį automobilis susidūrė su bėgiais važiavusiu traukiniu, informavo policija.

Geležinkelio pervaža (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Kalvarijos savivaldybėje trečiadienį automobilis susidūrė su bėgiais važiavusiu traukiniu, informavo policija.

0

Kaip pranešė Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 14 val. 33 min. Navininkų kaime, geležinkelio pervažoje, lengvasis automobilis „Nissan“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1943 m.), susidūrė su geležinkelio bėgiais važiavusiu traukiniu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eismo įvykio metu susižalojo „Nissan“ keleivė (gim. 1953 m.). 

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, po avarijos automobilyje buvę vairuotojas ir keleivė prispausti nebuvo, tačiau dėl sulankstyto kėbulo neatsidarė transporto priemonės durys. Hidrauliniais plėstuvais automobilio durelės buvo atidarytos, žmonės išlaisvinti. 

Po medikų apžiūros automobilio keleivė išvežta į gydymo įstaigą, vyras apžiūrėtas įvykio vietoje. 

Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol policijos pareigūnai leido patraukti automobilį. Nušluota kelio danga.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

