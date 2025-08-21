Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pranešta apie sprogmenis Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose

2025-08-21 09:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 09:10

Trečiadienio rytą melagingai pranešta apie sprogmenis Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, pranešė policija.

Kauno oro uostas BNS Foto

Trečiadienio rytą melagingai pranešta apie sprogmenis Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, pranešė policija.

1

Policijos departamento duomenimis, apie 7 val. 5 min. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų saugos padaliniuose elektroniniu paštu gautas grasinantis laiškas dėl sprogmens. 

Patikrinus nurodytus objektus, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta. Oro uostų darbas sutrikdytas nebuvo. 

Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę ir dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

