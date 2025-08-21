Pranešta apie sprogmenis Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose

Policijos departamento duomenimis, apie 7 val. 5 min. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų saugos padaliniuose elektroniniu paštu gautas grasinantis laiškas dėl sprogmens.
Patikrinus nurodytus objektus, sprogmenų ar įtartinų daiktų nerasta. Oro uostų darbas sutrikdytas nebuvo.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę ir dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!