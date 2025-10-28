„Barcelona“ apgynė namus nuo Milano klubo

Katalonai nutraukė dviejų nesėkmių atkarpą.
Milano komanda tris kėlinius turėjo trapią persvarą – maksimaliai ji buvo pasiekusi 11 taškų, tačiau taip pat greitai ir aptirpo – 41:30.
Janas Vesely, Tornike Shengelia, Tomašas Satoransky siekė mažinti deficitą – 51:54. Galiausiai Willas Clyburnas rezultatą lygino (54:54), o čekas išvedė į priekį savo komandą. Katalonai ėmė pirmauti (64:61), nors drumsti situaciją bandė Quinnas Ellisas.
Prieš akis buvo dar kėlinys, atkakli kova vyko iki paskutinės minutės. Likus trims rezultatas buvo lygus (69:69), bet svarbius taškus pelnė T.Shengelia, vėliau – W.Clyburnas – 73:69. „EA7 Emporio Armani“ turėjo jau tik 28 sekundes, gelbėti komandą ėmė Armoni Brooksas, pataikęs iš toli – 72:73.
Sh.Shieldas dar galėjo išplėšti pergalę komandai, nes T.Shengelia susimetė vieną baudą, bet tritaškis taiklus nebuvo.
„Barcelona“: Willas Clyburnas 17 (2/8 trit.), Janas Vesely 14, Kevinas Punteris 13, Tornike Shengelia ir Tomašas Satoransky (7 rez. perd., 3/4 trit.) – po 11.
„EA7 Emporio Armani“: Armoni Brooksas 15, Shavonas Shieldsas 12 (1/6 trit.), Devinas Bookeris 11, Leandro Bolmaro 10, Bryantas Dunstonas 8 (2 atk. kam., 11 n.b., 13 min.).
