  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ apgynė namus nuo Milano klubo

2025-10-28 23:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 23:23

Dramatišką pergalę Eurolygoje pasiekė Barselonos „Barcelona" (4/3), namie 74:72 (14:19, 22:22, 28:20, 10:11) palaužusi Milano „EA7 Emporio Armani" (2/5) klubą.

Katalonai vargo iki galo (Scanpix nuotr.)

Dramatišką pergalę Eurolygoje pasiekė Barselonos „Barcelona“ (4/3), namie 74:72 (14:19, 22:22, 28:20, 10:11) palaužusi Milano „EA7 Emporio Armani“ (2/5) klubą.

0

Katalonai nutraukė dviejų nesėkmių atkarpą.

Milano komanda tris kėlinius turėjo trapią persvarą – maksimaliai ji buvo pasiekusi 11 taškų, tačiau taip pat greitai ir aptirpo – 41:30.

Janas Vesely, Tornike Shengelia, Tomašas Satoransky siekė mažinti deficitą – 51:54. Galiausiai Willas Clyburnas rezultatą lygino (54:54), o čekas išvedė į priekį savo komandą. Katalonai ėmė pirmauti (64:61), nors drumsti situaciją bandė Quinnas Ellisas.

Prieš akis buvo dar kėlinys, atkakli kova vyko iki paskutinės minutės. Likus trims rezultatas buvo lygus (69:69), bet svarbius taškus pelnė T.Shengelia, vėliau – W.Clyburnas – 73:69. „EA7 Emporio Armani“ turėjo jau tik 28 sekundes, gelbėti komandą ėmė Armoni Brooksas, pataikęs iš toli – 72:73.

Sh.Shieldas dar galėjo išplėšti pergalę komandai, nes T.Shengelia susimetė vieną baudą, bet tritaškis taiklus nebuvo.

„Barcelona“: Willas Clyburnas 17 (2/8 trit.), Janas Vesely 14, Kevinas Punteris 13, Tornike Shengelia ir Tomašas Satoransky (7 rez. perd., 3/4 trit.) – po 11.

„EA7 Emporio Armani“: Armoni Brooksas 15, Shavonas Shieldsas 12 (1/6 trit.), Devinas Bookeris 11, Leandro Bolmaro 10, Bryantas Dunstonas 8 (2 atk. kam., 11 n.b., 13 min.).

