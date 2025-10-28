„Juventus“ susitarė su Luciano Spalletti dėl vyriausiojo trenerio posto

L. Spalletti tapo pagrindiniu Turino klubo pasirinkimu po Igorio Tudoro atleidimo: vadovybė nuo pat pradžių matė būtent jį kaip pirmąjį kandidatą, o kiti variantai (Roberto Mancini, Raffaele Palladino) buvo laikomi atsarginiais.
Svarbus derybų elementas tapo automatinė pratęsimo sąlyga – jei „Juventus“ per L. Spalletti vadovavimo laikotarpį pateks į Europos elitą, sutartis bus pratęsta iki 2027 m. vasaros be naujų derybų ar papildomų sąlygų.
Pasak „Football Italia“, L. Spalletti priėmė trumpesnės trukmės kontraktą su ambicingu tikslu atstatyti klubo pozicijas tiek nacionaliniame, tiek Europos fronte. Po sudėtingo starto „Serie A“, kuriame komanda rikiuojasi aštuntoje vietoje ir turės pasistengti norėdami susigrąžinti prarastas pozicijas.
L. Spalletti patirties bagažas – stabilumas ir spaudimo valdymas, kuriais remiasi klubo atsinaujinimo strategija. Jį viešai palaikė Gianluigi Buffonas, Fabio Capello ir kiti legendiniai klubo vardai. Sprendimas integruoti automatinę pratęsimo sąlygą leidžia treneriui dirbti ramiai, o vadovams suteikia lankstumo.
