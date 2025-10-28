Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A"

„Juventus“ susitarė su Luciano Spalletti dėl vyriausiojo trenerio posto

2025-10-28 23:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 23:14

„Juventus“ pasiekė susitarimą su Luciano Spalletti dėl vyriausiojo trenerio posto – italų strategas pasirašys kontraktą iki 2026 m. birželio, o sutartis bus automatiškai pratęsta dar metams, jei klubas iškovos vietą UEFA Čempionų lygoje.

Luciano Spalletti | Scanpix nuotr.

Luciano Spalletti | Scanpix nuotr.

0

L. Spalletti tapo pagrindiniu Turino klubo pasirinkimu po Igorio Tudoro atleidimo: vadovybė nuo pat pradžių matė būtent jį kaip pirmąjį kandidatą, o kiti variantai (Roberto Mancini, Raffaele Palladino) buvo laikomi atsarginiais.

Svarbus derybų elementas tapo automatinė pratęsimo sąlyga – jei „Juventus“ per L. Spalletti vadovavimo laikotarpį pateks į Europos elitą, sutartis bus pratęsta iki 2027 m. vasaros be naujų derybų ar papildomų sąlygų.

Pasak „Football Italia“, L. Spalletti priėmė trumpesnės trukmės kontraktą su ambicingu tikslu atstatyti klubo pozicijas tiek nacionaliniame, tiek Europos fronte. Po sudėtingo starto „Serie A“, kuriame komanda rikiuojasi aštuntoje vietoje ir turės pasistengti norėdami susigrąžinti prarastas pozicijas.

L. Spalletti patirties bagažas – stabilumas ir spaudimo valdymas, kuriais remiasi klubo atsinaujinimo strategija. Jį viešai palaikė Gianluigi Buffonas, Fabio Capello ir kiti legendiniai klubo vardai. Sprendimas integruoti automatinę pratęsimo sąlygą leidžia treneriui dirbti ramiai, o vadovams suteikia lankstumo.

