  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Paaiškėjo, kiek laiko dėl traumos rungtyniauti negalės De Bruyne

2025-10-28 11:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 11:27

„Napoli“ saugas Kevinas De Bruyne patyrė sunkią šlaunies traumą ir dėl šios priežasties negalės rungtyniauti keletą mėnesių.

Kevinas De Bruyne | Scanpix nuotr.

„Napoli“ saugas Kevinas De Bruyne patyrė sunkią šlaunies traumą ir dėl šios priežasties negalės rungtyniauti keletą mėnesių.

0

„Po traumos patirtos rungtynėse su „Inter“, K. De Bruyne ligoninėje buvo atlikti tyrimai, kurie parodė aukšto laipsnio dešinės šlaunies bicepso pažeidimus. Žaidėjas jau pradėjo reabilitacijos procesą“, – teigiama klubo pranešime.

„Napoli“ nepateikė informacijos, kada K. De Bruyne turėtų sugrįžti į rikiuotę. Visgi belgo situacija yra panaši į Romelu Lukaku, kuris pasiruošimo artėjančiam sezonui metu draugiškose rungtynėse patyrė traumą ir greičiausiai galės žaisti futbolą tik sausio mėnesį.

Priminsime, jog K. De Bruyne rungtynėse „Serie A“ lygoje prieš „Inter“ sėkmingai realizavo vienuolikos metrų baudinį, tačiau atlikdamas smūgį patyrė traumą ir buvo priverstas palikti aikštę.

