Paaiškėjo, kiek laiko dėl traumos rungtyniauti negalės De Bruyne

„Po traumos patirtos rungtynėse su „Inter“, K. De Bruyne ligoninėje buvo atlikti tyrimai, kurie parodė aukšto laipsnio dešinės šlaunies bicepso pažeidimus. Žaidėjas jau pradėjo reabilitacijos procesą“, – teigiama klubo pranešime.
„Napoli“ nepateikė informacijos, kada K. De Bruyne turėtų sugrįžti į rikiuotę. Visgi belgo situacija yra panaši į Romelu Lukaku, kuris pasiruošimo artėjančiam sezonui metu draugiškose rungtynėse patyrė traumą ir greičiausiai galės žaisti futbolą tik sausio mėnesį.
Priminsime, jog K. De Bruyne rungtynėse „Serie A“ lygoje prieš „Inter“ sėkmingai realizavo vienuolikos metrų baudinį, tačiau atlikdamas smūgį patyrė traumą ir buvo priverstas palikti aikštę.
Kevin De Bruyne converted a huge penalty against Inter but hurt his hamstring in the process 😭 pic.twitter.com/sdl9PXFkAK— B/R Football (@brfootball) October 25, 2025
