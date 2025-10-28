Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Dani Alvesas po išteisinimo tapo pamokslininku ir pradėjo naują gyvenimą Katalonijoje

2025-10-28 11:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 11:33

Po išteisinimo garsiojoje seksualinio išnaudojimo byloje Dani Alvesas drastiškai pakeitė savo gyvenimo kryptį – 42-ejų futbolininkas tapo pamokslininku evangelikų bažnyčioje Gironos mieste, Katalonijoje.

Dani Alvesas | Scanpix nuotr.

0

D. Alvesas kalba viešose pamaldose „Elim Church“ bendruomenei, dalijasi savo tikrosios atgailos, tikėjimo ir naujos gyvenimo etapo istorija.

„Sudariau sandorį su Dievu. Jei pasitarnausiu tau, tu pasirūpink mano namais, – cituoja futbolininką İspanijos žiniasklaida. – Tikėjimas reikalingas – esu gyvas to įrodymas. Meilė tampa tikra tik tada, kai jos nenusipelnei“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs Brazilijos ir „Barcelona“ gynėjas, kalba apie dramatišką virsmą, pasibaigus 14 mėnesių praleistų kalėjime laikotarpiui tiriant bylą, kurioje nuosprendis paskelbtas 2025 m. kovo pabaigoje. Katalonijos Apeliacinis teismas panaikino nuosprendį dėl įrodymų stokos ir prieštaringų nukentėjusiosios parodymų, tačiau prokuratūra tęsia teisminius ginčus ir šiuo metu byla nagrinėjama Aukščiausiame Ispanijos teisme.

Nepaisant to, D. Alvesas viešai apibūdina naują gyvenimo etapą kaip dieviško pašaukimo rezultatą ir nuolat skelbia religinius tekstus, kviesdamas tikėti Dievo galybe audros akivaizdoje.

Pamaldų dalyviai ir vietiniai Gironos gyventojai tvirtina, kad D. Alvesas nuolat dalyvauja renginiuose, dalijasi išgyvenimais ir pabrėžia atrastą ramybę.

