TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Alonso sureagavo į Viniciaus nepasitenkinimą keitimu po pergalingų „El Clasico“ rungtynių

2025-10-27 11:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 11:32

Madrido „Real" sekmadienį Ispanijos „La Liga" pirmenybėse įvykusiame „El Clasico" mūšyje 2:1 nugalėjo „Barcelonos" futbolininkus. „Karališkojo" klubo vyriausiasis treneris Xabi Alonsopripažino, jog pasikalbės su Vinicius dėl piktos reakcijos į keitimą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ sekmadienį Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse įvykusiame „El Clasico“ mūšyje 2:1 nugalėjo „Barcelonos“ futbolininkus. „Karališkojo“ klubo vyriausiasis treneris Xabi Alonsopripažino, jog pasikalbės su Vinicius dėl piktos reakcijos į keitimą.

0

„Sutelksiu dėmesį į daugelį pozityvių dalykų rungtynėse ir gerus Vini darbus. Žinoma, pasikalbėsime apie tai, bet nenoriu nukreipti dėmesio nuo to, kas iš tikrųjų yra svarbu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vini šiose rungtynėse daug prisidėjo. Ši pergalė yra svarbi ir pelnyta. Svarbu yra jaustis konkurencinga komanda svarbiose rungtynėse. O dėl visa kita, mes apie tai dar pasikalbėsime“, – po rungtynių kalbėjo strategas.

Priminsime, jog Vinicius buvo pakeistas 72 rungtynių minutę, vietoje jo principinėje dvikovoje pasirodė Rodrygo. Akivaizdžiai nepasitenkinimą parodęs brazilas praėjo pro vyriausiąjį trenerį X. Alonso ir tiesiai nukeliavo į tunelį.

