Alonso sureagavo į Viniciaus nepasitenkinimą keitimu po pergalingų „El Clasico“ rungtynių

„Sutelksiu dėmesį į daugelį pozityvių dalykų rungtynėse ir gerus Vini darbus. Žinoma, pasikalbėsime apie tai, bet nenoriu nukreipti dėmesio nuo to, kas iš tikrųjų yra svarbu.
Vini šiose rungtynėse daug prisidėjo. Ši pergalė yra svarbi ir pelnyta. Svarbu yra jaustis konkurencinga komanda svarbiose rungtynėse. O dėl visa kita, mes apie tai dar pasikalbėsime“, – po rungtynių kalbėjo strategas.
Priminsime, jog Vinicius buvo pakeistas 72 rungtynių minutę, vietoje jo principinėje dvikovoje pasirodė Rodrygo. Akivaizdžiai nepasitenkinimą parodęs brazilas praėjo pro vyriausiąjį trenerį X. Alonso ir tiesiai nukeliavo į tunelį.
VINI JR KICKED OFF AFTER BEING SUBBED OFF! STRAIGHT DOWN THE TUNNEL HE GOES!! HUGE CALL FROM ALONSO HE WAS PLAYING WELL! pic.twitter.com/1Z1BW1Qmvc— TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) October 26, 2025
VINI goes straight down the tunnel he’s not happy— fan (@NoodleHairCR7) October 26, 2025
