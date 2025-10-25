Raphinha dėl traumos praleis „El Clasico“ dvikovą su Madrido „Real“

Hansi Flicko schemose itin svarbus brazilas nesugebėjo laiku atsigauti po šlaunies raumens pažeidimo ir šią savaitę grįždamas į grupines treniruotes pajuto naują diskomfortą. Klubo medikai nusprendė nerizikuoti ir neįtraukti krašto puolėjo į rungtynių paraišką, žinodami, kad pilnai reabilituotis jam prireiks dar mažiausiai trijų savaičių, todėl Raphinha ne tik praleis dvikovą su „Real“, bet ir kitus artimiausius susitikimus prieš „Elche“, „Club Brugge“ ir „Celta“.
28-erių futbolininkas išgyveno didžiulį nusivylimą, mat buvo visiškai įsitikinęs, jog spės atsistatyti iki „El Clasico“. Pasak „Catalunya Radio“, Raphinha yra labai liūdnas ir giliai paveiktas – įspūdingą sezono startą nutraukė dar vienas priverstinis sustojimas, kai komandoje jau trūksta ir kitų lyderių: Roberto Lewandowskio, Gavi, Dani Olmo ir vartininkų Joano Garcios ir Marco-Andre ter Stegeno.
Treneris Hansi Flickas prieš rungtynes akcentavo, kad žaidėjų pasirinkimas atakoje bus itin ribotas.
„Kiekviena komanda prarastų daug be Raphinhos, bet turime susitaikyti ir ieškoti sprendimų kitais būdais. Marcus Rashfordas bus pagrindinė figūra kairėje pusėje, o Ferranas Torresas ir Lamine'as Yamalis – tie, į kuriuos bus dedama daug vilčių aikštėje.“
Nepaisant rimtų praradimų, „Barcelonos“ štabas tiki lygiaverte kova: treniruotėse jau dalyvavo Julesas Kounde, Andreasas Christensenas ir Frenkie de Jongas, kurie po traumų teoriškai galės rungtyniauti prieš pagrindinius konkurentus dėl „La Liga“ titulo.
„El Clasico“ vyks sekmadienį Madrido „Santiago Bernabeu“ stadione.
