Ukmergėje – dėl lašėjimo sustabdytas NKL mačas ir lemiamas tritaškis

Likus 3,5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos „Sūduva-Mantinga“ susikrovė 7 taškų persvarą (57:50), kurią išsaugojo iki lemiamos atkarpos starto (62:57).
Ketvirtąjį kėlinuką svečiai pradėjo 3,5 minutės spurtu 8:1, leidusiu didinti pranašumą iki dviženklio (70:58).
Per likusį laiką „Sūduva-Mantinga“ turėto pranašumo neišbarstė ir šventė ketvirtąją pergalę NKL pirmenybėse (92:76).
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavęs D.Vilys pelnė 24 taškus (6/10 dvit., 3/9 trit., 3/4 baud.), sugriebė 3 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.
Efektyviau už jį rungtyniavęs I.Labutis per 27,5 minutės sumetė 20 taškų (3/4 dvit., 2/5 trit., 8/8 baud.), sučiupo 7 kamuolius ir mačą baigė su 25 naudingumo balais.
19 taškų prie marijampoliečių pergalės pridėjo M.Zigmantavičius.
„Sūduvos-Mantingos“ centras Matas Jucikas pakartojo šio NKL sezono atkovotų kamuolių rekordą, kuris priklausė Juliui Kazakauskui. Atletas per 27 minutes pelnė 5 taškus (2/7 dvit.) ir sugriebė 17 kamuolių, iš jų 10 – puolime.
Pralaimėtojų gretose išsiskyręs J.Kazakauskas per 32 minutes pelnė 19 taškų (6/8 dvit., 7/7 baud.), sugriebė 6 kamuolius, išdalino 7 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 29 efektyvumo balus.
„Sūduva-Mantinga“ šiose rungtynėse neturėjo Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.
„Kretinga-Rivilė“: Julius Kazakauskas 19 (6/8 dvit., 7/7 baud., 6 atk. kam., 7 rez. perd., 29 naud.), Justas Žiubrys 14 (4/10 trit.), Tautvydas Rudys 11 (5/10 dvit., 3 per. kam.), Mantvydas Staniulis 10 (2/6 trit.), Edgaras Danys 8.
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 24 (6/10 dvit., 3/9 trit.), Ignas Labutis 20 (2/5 trit., 8/8 baud., 7 atk. kam., 25 naud.), Martynas Zigmantavičius 19 (4/7 trit.), Tautvydas Kliučinykas 10, Ernestas Jaškus 7.
Nemažina apsukų: kėdainiškiai NKL įsirašė ketvirtąją pergalę paeiliui
Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) debiutuojantis Kėdainių sporto centras (6/1) nemažina apsukų. Gedimino Butkaus vadovaujama komanda išvykoje 104:79 (24:20, 29:22, 27:22, 24:15) sutriuškino Palangos „Olimpo“ (1/7) ekipą.
Likus šešioms minutėms iki antrojo kėlinio pabaigos kėdainiškiai turėjo keturių taškų pranašumą (32:28), tačiau tuomet laimėjo atkarpą 21:14 ir į pertrauką išsinešė dviženklę persvarą (53:42).
Vėliau Butkaus auklėtiniai nemažino tempo ir lemiamo ketvirčio pradžioje susikrovė 22 taškų persvarą (86:64), kurios neišbarstė iki pat mačo pabaigos (104:79).
Tai – ketvirtoji Kėdainių komandos pergalė iš eilės NKL pirmenybėse.
Nugalėtojų ekipoje įspūdingai rungtyniavęs Paulius Semaška per 31,5 minutės sumetė 23 taškus (4/10 dvit., 4/8 trit., 3/3 baud.), sugriebė ir perėmė po 3 kamuolius, išdalino 9 rezultatyvius perdavimus, išrašė bloką bei sugeneravo 30 naudingumo balų.
Palangiškių gretose išsiskyrė Matas Narvilas, pelnęs 19 taškų (5/8 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.). Jis taip pat atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 18 efektyvumo balų.
Į aikštę grįžęs Ernestas Bružas mačą baigė su trimis taškais.
„Olimpas“: Matas Narvilas 19 (5/8 dvit., 2/5 trit., 4 rez. perd.), Antanas Udras 17 (3/3 trit., 6 rez. perd.), Laurynas Mikalauskas 11 (2/8 dvit., 7/9 baud.), Jordanas Gloveris (2/4 trit., 10 atk. kam.) ir Paulius Danisevičius (2/4 trit., 5 rez. perd.) po 10.
Kėdainių sporto centras: Paulius Semaška 23 (4/10 dvit., 4/8 trit., 9 rez. perd., 3 per. kam., 30 naud.), Arminas Kelmelis 19 (5/6 trit.), Rokas Ūzas 18 (4/7 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Ignas Lukošius 16 (8/12 dvit., 5 atk. kam.), Augustas Žilinskas 10 (4/5 dvit., 6 atk. kam.).
Atkaklų mūšį laimėjusi Jurbarko ekipa grįžo į pergalių kelią Alytuje
Į pergalių kelią NKL sezone aštuoniese grįžę „Jurbarko-Kario-Manvesta“ (3/4) krepšininkai išvykoje 76:70 (16:21, 24:10, 17:21, 19:18) po permainingos kovos palaužė „Alytų“ (2/5).
Abejose aikštės pusėse pasižymėjusio Karolio Guščiko sąskaitoje per 33 minutes buvo 13 taškų (6/8 dvit., 1/2 baud.), 13 atkovotų ir 2 perimti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 4 blokai, 5 klaidos bei 29 naudingumo balai.
Jam geriausiai ant parketo talkino Šarūnas Valunta, per 27,5 minutės sumetęs 16 taškų (4/4 dvit., 2/2 trit.). Jis taip pat sučiupo 4 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 18 efektyvumo balų.
Sėkmingiau rungtynes pradėjo šeimininkai, kurie sukūrė 11:0 spurtą ir įgijo rekordinę persvarą – 19:6.
Visgi stalus apsukę Povilo Valaičio auklėtiniai smogė dar stipriau. Jurbarkiečiai atseikėjo 18 taškų be atsako ir po ilgosios pertraukos įgijo dviženklį pranašumą – 42:31.
Paskutiniojo ketvirčio starte rezultatas tapo lygus (57:57), o K.Guščiko puolime ir gynyboje pakylėti svečiai atsiplėšė 65:57. Likus 5 sekundėms iki finalinės sirenos alytiškiai priartėjo iki 4 taškų (70:74), tačiau tai ir buvo viskas šiame susitikime.
Šeimininkų nuo pralaimėjimo neištraukė Robertas Watersas-Johnsonas, kuris per 34 minutes atseikėjo 20 taškų (6/11 dvit., 2/7 trit., 2/5 baud.), sugriebė 3 kamuolius, įsirašė 4 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 16 naudingumo balų.
Alytiškiai rungtyniavo be Markuso Terry, svečiai – be Tomo Balčiūno ir Mintauto Bulanovo.
„Alytus“: Robertas Watersas-Johnsonas 20 (6/11 dvit., 2/7 trit., 4 rez. perd.), Augustinas Venckus 17 (6/8 dvit., 1/6 trit., 3 per. kam.), De Angelo Stewartas (2/3 trit., 10 atk. kam.) ir Dmytro Tykhonovas po 8.
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Šarūnas Valunta 16 (4/4 dvit., 2/2 trit.), Karolis Guščikas 13 (6/8 dvit., 13 atk. kam., 4 blok., 5 kld., 29 naud.), Justas Tamulis (2/7 trit., 6 rez. perd.) ir Karolis Kokoška (4/6 dvit., 1/6 trit.) po 11, Gintautas Matulis (6 atk. kam.) ir Justas Nausėdas (2/3 trit.) po 8.
Ukmergėje – sustabdytas mačas, sezono rezultatyvumo rekordas ir lemiamas D.Bučo tritaškis
Ukmergės „Stekas“ (3/4) įspūdingu stiliumi pratęsė NKL pergalių seriją. Tado Stankevičiaus kariauna savo aikštėje 89:87 (14:19, 29:25, 21:17, 25:26) paskutinėmis sekundėmis įveikė Plungės „Olimpą“ (2-6).
Prabėgus beveik pusantro kėlinio rungtynės Ukmergėje buvo sustabdytos dėl ant parketo lašančio vandens. Jas pratęsus vietiniai sirgaliai pamatė, kodėl šio užsitęsusio mūšio pabaigos laukti buvo verta.
Švieslentėje degant 2,5 minutės iki finalinės sirenos svečiai pirmavo minimalia persvara (81:80), tačiau Thomaso Mileso pastangomis kiek labiau nutolo – 85:80.
Likus 32 sekundėms Kyliannas Rotardier tritaškiu vėl sumažino ukmergiškių deficitą iki minimalaus (84:85), o po to dar perėmė kamuolį ir baudomis persvėrė rezultatą – 86:85.
Po minutės pertraukėlės Rokas Kreišmontas įsiveržė į baudos aikštelę ir taip pat privertė varžovus pažeisti taisykles bei realizavo abi baudas – 87:86.
8,8 sekundės lemiamai atakai turėjęs „Stekas“ kamuolį patikėjo Rahsaanui Edwardsui, kuris perdavė jį ties tritaškio linija stovėjusiam Dominykui Bučui ir aukštaūgis smeigė šaltakraujišką tolimą dūrį, padovanojusį pergalę – 89:87.
Rungtynių herojumi tapęs Bučas per 24 minutes surinko 13 taškų (3/4 dvit., 2/10 trit., 1/2 baud.), 1 sugriebtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus ir 4 naudingumo balus.
Ukmergiškių vedlys Edwardsas per 30,5 minutės sumetė 25 taškus (2/5 dvit., 5/8 trit., 6/7 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išskirstė 6 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 26 efektyvumo balus.
Žemaičių nuo nesėkmės negelbėjo geriausias Tado Budrio karjeros pasirodymas, kuris pažymėtas NKL sezono rezultatyvumo rekordu.
Įspūdingą dvigubą dublį užfiksavęs vidurio puolėjas taip pat pagerino asmeninius pelnytų taškų ir naudingumo balų rekordus, kurie atitinkamai siekė 30 taškų bei 40 balų.
23-ejų kretingiškio sąskaitoje per 35 minutes buvo 34 taškai (8/11 dvit., 4/7 trit., 6/8 baud.), 15 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas, 1 nugvelbtas kamuolys, 3 klaidos bei 43 naudingumo balai.
Trečią sykį paeiliui laimėje ukmergiškiai turnyro lentelėje dalinasi 10–12 vietas su Mažeikių ir Jurbarko ekipomis.
Keturių nesėkmių iš eilės seriją fiksuojantis „Olimpas“ rikiuojasi priešpaskutinėje šešioliktoje pozicijoje.
Ukmergės ekipa žaidė be Aisčio Lukoševičiaus, svečiai kovėsi be Arijaus Adomausko.
„Stekas“: Rahsaanas Edwardsas 25 (5/8 trit., 6/7 baud., 6 rez. perd., 26 naud.), Mantas Šerkšnas 15 (2/5 trit., 7/7 baud.), Kyliannas Rotardier (6/8 baud., 3 per. kam.) ir Dominykas Bučas (2/10 trit.) po 13, Karolis Brusokas 10 (4/6 dvit., 8 atk. kam.), Robertas Subotkevičius 7.
„Olimpas“: Tadas Budrys 34 (8/11 dvit., 4/7 trit., 6/8 baud., 15 atk. kam., 43 naud.), Thomasas Milesas 18 (5/8 dvit., 2/5 trit.), Christopheris Tsamasas 14 (4/5 dvit., 4 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!