TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

„Rivile“ – „Sūduva“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

2025-10-25 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-25 13:00

Šeštadienio popietę į akistatą stoja Kretingos „Rivile“ ir Marijampolės „Sūduva-Mantinga“.

Šeštadienio popietę į akistatą stoja Kretingos „Rivile“ ir Marijampolės „Sūduva-Mantinga“.

0

Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

„Stekas“ kol kas laimėjo dvejas, o pralaimėjo ketverias rungtynes NKL pirmenybėse. Tiesa, į šias rungtynes kretingiškiai žengs geros nuotaikos – pastarosiose rungtynėse jie 96:88 įveikę Šilutės.

Marijampolės komanda per penkerias rungtynes laimėjo triskart, tačiau skirtingai nei „Rivile“, pastarąjį savo mūšį pralaimėjo Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU“ 87:89.

