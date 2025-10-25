„Rivile“ – „Sūduva“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
„Stekas“ kol kas laimėjo dvejas, o pralaimėjo ketverias rungtynes NKL pirmenybėse. Tiesa, į šias rungtynes kretingiškiai žengs geros nuotaikos – pastarosiose rungtynėse jie 96:88 įveikę Šilutės.
Marijampolės komanda per penkerias rungtynes laimėjo triskart, tačiau skirtingai nei „Rivile“, pastarąjį savo mūšį pralaimėjo Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU“ 87:89.
