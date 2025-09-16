Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Naujienos > Sportas > Krepšinis >

NKL

NKL – Nacionalinė krepšinio lyga

 

Tai antra pagal pajėgumą vyrų krepšinio lyga Lietuvoje, kurioje rungiasi perspektyviausi jaunieji žaidėjai ir regionų komandos. Čia užaugę talentai dažnai žengia į LKL bei Lietuvos rinktinę.

 

M.Brnovičius tampa vienu „Žalgirio-2“ lyderių (Žalgirio nuotr.) M.Brnovičius tampa vienu „Žalgirio-2“ lyderių (Žalgirio nuotr.)

„Žalgiris-2“ su M.Brnovičiaus lyderyste pranoko „Vytį-VDU“

Kauno „Žalgirio“ dubleriai (4/1) ir toliau demonstruoja sėkmingą žaidimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) starte. Juodkalniečio pakylėta Roko Kondratavičiaus vadovaujama ekipa išvykoje 96:84 (29:23, 24:19, 26:25, 17:17) pranoko Šakių „Vyčio-VDU“ (2/2) krepšininkus.
NKL 2025-10-16
Ž.Skučas pelnė 10 taškų (Foto: NKL) Ž.Skučas pelnė 10 taškų (Foto: NKL)

„Perlas Go“ krepšininkai nutraukė „Žalgirio-2“ pergalių seriją

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) savaitės rungtynėse susigrūmė dvi iki tol pralaimėjimo skonio nejutusios ekipos. Pabaigoje atsiplėšęs Vilkaviškio „Perlas Go“ (4/0) namų tvirtovėje 76:64 (19:20, 15:17, 25:18, 17:9) išrašė pirmąją nesėkmę Kauno „Žalgiriui-2“ (3/1). Su keturiomis pergalėmis Šarūno Zablockio auklėtiniai tapo vienvaldžiai turnyro lentelės lyderiai. Atkakliame NKL pusfinalio pakartojime viskas sprendėsi lemiamame kėlinyje.
NKL 2025-10-11
Žygimantas Skučas (nuotr. Modestas Gailiūnas) Žygimantas Skučas (nuotr. Modestas Gailiūnas)

Ant bangos: Ramanauskas atnešė „Perlas Go“ pergalę uostamiestyje

Vilkaviškio „Perlas Go“ (3-0) tęsia sėkmingą „URBO-NKL“ sezono startą. Justino Ramanausko šaltakraujiškas dvitaškis išvykoje 82:81 (19:17, 18:25, 21:22, 24:17)  padėjo vicečempionams laimėti trilerį prieš Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“ (1-2). Turnyro lentelės viršūnėje esantys Šarūno Zablockio auklėtiniai su Kauno „Žalgiriu-2“ turi po tris laimėjimus.
NKL 2025-10-11
REKLAMA
REKLAMA
J.Fahrenholtzas žais Marijampolės klube J.Fahrenholtzas žais Marijampolės klube

„Sūduva-Mantinga“ stiprinasi: po 7 metų pertraukos prie komandos prisijungė amerikietis

Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“ papildė krašto puolėjas iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Josefas Fahrenholtzas. 24 metų 203 cm ūgio krepšininkas po studijų gimtinėje persikėlė į Europą ir žaidė Norvegijos bei Liuksemburgo klubuose. Šį sezoną puolėjas pradėjo Slovakijos aukščiausios lygos Spišska Nova Vesės „Spišski Rytieri“ klube, tačiau po poros mačų abi šalys sutarė išsiskirti. Marijampolėje J.Fahrenholtzas vilkės 14 numeriu pažymėtus marškinėlius.
NKL 2025-10-10
I.Štombergas vedė komandą į pergalę (www.zalgiris.lt nuotr.) I.Štombergas vedė komandą į pergalę (www.zalgiris.lt nuotr.)

Štombergas pagerino naudingumo rekordą, o „Žalgiris-2“ nugalėjo „Olimpą“ NKL pirmenybėse

Dueto vedamas Kauno „Žalgiris-2“ (3/0) išlieka nepralaimėjęs „URBO-NKL“. Roko Kondratavičiaus auklėtiniai namie 86:70 (14:16, 27:15, 18:16, 27:23) nugalėjo Plungės „Olimpą“ (1/2). Nugalėtojams Dominykas Grunkis smeigė 7 tritaškius iš 11, o iš viso pelnė 23 taškus (1/2 dvit., 7/11 trit.). Įžaidėjas per 18 minučių taip pat pridėjo 4 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą bei 24 naudingumo balus.
NKL 2025-10-09
D.Hutchinsonas vėl žais Lietuvoje (Gintaro Šiupario nuotr.) D.Hutchinsonas vėl žais Lietuvoje (Gintaro Šiupario nuotr.)

Šilutė stiprinasi – prie komandos jungiasi anksčiau NKL žaidęs gynėjas Devinas Hutchinsonas

„Šilutės“ klubą papildė Lietuvoje jau pažįstamas 29 metų 195 cm ūgio gynėjas Devinas Hutchinsonas. Praėjusiame sezone amerikietis žaidė antroje Ispanijos lygoje ir atstovavo Alimerkos „Oviedo“ ekipai. Gynėjas aikštėje praleisdavo po 14 minučių, pelnė 6,1 taško, atkovojo 1,3 kamuolio ir rinko po 3 naudingumo balus. D.Hutchinsonas 2023–2024 metų sezone jau žaidė Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), kai atstovavo Joniškio „Delikateso“ ekipai.
NKL 2025-10-09
REKLAMA
REKLAMA
Telšių komanda laimėjo (Nuotr. NKL) Telšių komanda laimėjo (Nuotr. NKL)

NKL: „Telšiai“ laimėjo pajūryje, „Žalgirio“ jaunimą į pergalę vedė aštuoniolikmetis

Pirmose šio Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono savaitės rungtynėse triumfavo čempionų titulą ginantys „Telšiai“ (1/1). Sandžio Buškevico kariauna išvykoje 83:59 (26:17, 22:8, 15:16, 20:18) nušlavė Palangos „Olimpą“ (0/2). Abi šios komandos praėjusį sezoną susitiko NKL pusfinalio serijoje, kurią telšiškiai laimėjo 3-0. Žemaitiškas mūšis Palangos arenoje šį sykį prasidėjo svečių 15:0 spurtu, kurį užkūrė Deividas Rasys, surinkdamas 8 taškus paeiliui (15:0). Griežtą toną rungtynėms uždavę „Te...
(3)
NKL 2025-10-04
J.Vainauskas komentuos NKL kovas J.Vainauskas komentuos NKL kovas

J.Vainauskas sės į komentatoriaus kėdę

Ilgametis tuometinio Vilniaus „Lietuvos ryto“ sporto direktorius Jonas Vainauskas imasi naujos veiklos. Nacionalinė krepšinio lyga (NKL) pranešė, kad prie komentatorių komandos jungiasi J.Vainauskas. 44-erių specialistas prisijungs prie Vaido Čeponio ir Agniaus Atstopo. Ryškiausias NKL rungtynes transliuos TV6 kanalas.
(3)
NKL 2025-10-04
Telšių krepšininkai (nuotr. Vykintas Selivončikas) Telšių krepšininkai (nuotr. Vykintas Selivončikas)

Palangos „Olimpas“ – „Telšiai“ tiesiogiai: stebėkite intriguojančią NKL dvikovą

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) šeštadienio popietė laukia karšta – į kovą stoja Palangos „Olimpo“ ir „Telšių“ komandos. Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt. Palangos komanda pirmosiose sezono rungtynėse 74:81 krito prieš Mažeikių „M Basket“ komandą. O štai „Telšiai“ tik po itin įtemptos susitikimo pabaigos 88:90 nusileido Kauno „Žalgirio“ dubleriams.
(3)
NKL 2025-10-04
REKLAMA
REKLAMA
Palangos „Olimpas“ (nuotr. NKL) Palangos „Olimpas“ (nuotr. NKL)

Svarbiausios NKL kovos keliasi į TV6: pirmoji akistata tarp „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien

Svarbiausios Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovos šį sezoną keliasi į televiziją. 2025-2026 m. sezone ryškiausias savaitės rungtynes kiekvieną šeštadienį transliuos TV6 kanalas. Pirmosios rungtynės tarp Palangos „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien. Antrame pagal pajėgumą čempionate išvis varžosi 17 klubų. O pirmoji akistata TV6 kanale – jau šiandien.
(3)
NKL 2025-10-04
I.Štombergas sužaidė puikų mačą (www.zalgiris.lt nuotr.) I.Štombergas sužaidė puikų mačą (www.zalgiris.lt nuotr.)

Kosminiame NKL mūšyje – pergalingos I.Štombergo baudos čempionų tvirtovėje

Įspūdingame praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionų ir bronzininkų mūšyje – kosminė jaunųjų Kauno „Žalgirio“ dublerių (1/0) pergalė.
(3)
NKL 2025-10-02
NKL atsinaujino (nuotr. E.Tamutytė) NKL atsinaujino (nuotr. E.Tamutytė)

NKL pristatė naują pavadinimą ir generalinį rėmėją

Nacionalinė krepšinio lyga pristatė naują generalinį rėmėją ir atnaujintą logotipą. Nuo 2025–2026 m. sezono antrasis pagal pajėgumą čempionatas vadinsis „URBO-NKL“. „Krepšinio namuose“ trejų metų bendradarbiavimo sutartį pasirašė lygos prezidentas Arvydas Čėsna ir „Urbo“ banko valdybos pirmininkas Marius Arlauskas. „Esame be galo laimingi prie mūsų oficialiai prisijungus naujam generaliniam rėmėjui „Urbo“ bankui, – dėstė „URBO-NKL“ prezidentas.
(2)
NKL 2025-10-01
REKLAMA
REKLAMA
(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“) (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Lietkabelio“ startas Europos taurėje: visus mačus parodys TV6

Nuo spalio 1-osios žiūrovų ir vėl laukia geriausio bei populiariausio krepšinio kovos. „Žalgirio“ šiandien laukia pirmosios rungtynės Eurolygoje, o „Lietkabelio“ – Europos taurėje. Abu turnyrus šį sezoną Lietuvos žiūrovams transliuos TV3 žiniasklaidos grupė.
(2)
NKL 2025-10-01
G.Mažeika vyksta į Šakius (Dainius Lukšta, NKL) G.Mažeika vyksta į Šakius (Dainius Lukšta, NKL)

„Vytis“ pranešė apie tris papildymus

Šakių „Vytis-VDU“ paskelbė apie tris papildymus – į komandą atvyko Gabrielius Mažeika, Nojus Vaivadas ir Rokas Norutis. Pirmasis 22 metų 207 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną gynė „Alytaus“ ir „Šilutės“ garbę bei Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) per 24 minutes pelnė 7,8 taško, atkovojo 4,4 kamuolio ir rinko 6,2 naudingumo balo. 21 metų 197 cm ūgio N.Vaivadas Vilkaviškio „Perle“ per 15 minučių įmesdavo 5,2 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio, atlikdavo 1,8 perdavimo ir rinkdavo 3,2 naudingumo balo.
(1)
NKL 2025-09-29
Mažeikiškiai metė iššūkį vienai stipriausių Latvijos ekipų (Foto: Lukas Šeputis) Mažeikiškiai metė iššūkį vienai stipriausių Latvijos ekipų (Foto: Lukas Šeputis)

A.Urkis buvo tarp lyderių „Ventspils“ palaužiant NKL klubą

Pasirengimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui baigė Mažeikių „M Basket-Delamode“. Lietuviai kontroliniame mače išvykojea87:100 nusileido Ventspilio „Ventspils“. Mažeikiškius apribojo praradimai priekinėje linijoje – komandai padėti negalėjo Rokas Gadiliauskas, rungtynių metu susižeidė Ernestas Naruševičius. Tarp likusių žaidėjų ryškiausias buvo 23 taškus pelnęs Coltie Youngas (8 atk. kam.
(3)
NKL 2025-09-27
REKLAMA
REKLAMA
K.Brusokas lieka Ukmergėje K.Brusokas lieka Ukmergėje

Ukmergės ekipa šeštam sezonui išlaikė ilgametį kapitoną

Ukmergės „Stekas“ oficialiai pranešė, jog dar metams išsaugojo ilgametį komandos kapitoną Karolį Brusoką. 34-erių vidurio puolėjas ukmergiškių aprangą vilkės jau šeštą sezoną paeiliui. 2024–2025 m. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone krepšininkas per 33 rungtynes fiksavo 7 taškų, 7 atkovotų kamuolių ir 11,2 naudingumo balo statistiką. Devynerius metus antrame pagal pajėgumą čempionate rungtyniavęs atletas taip pat yra atstovavęs Vilniaus „Ryto-2“, Šakių ir Trakų komandoms.
(3)
NKL 2025-09-26
A.Vilkas jungiasi prie Vilniaus komandos sistemos (FIBA Europe nuotr.) A.Vilkas jungiasi prie Vilniaus komandos sistemos (FIBA Europe nuotr.)

Prie „Ryto“ sistemos jungiasi aštuoniolikmečių rinktinės narys

Vilniaus „Rytas“ susiejo ateitį su Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės nariu Arminu Vilku. 18 metų 203 cm ūgio krepšininkas artėjantį sezoną pradės sostinės klubo dublerių komandos gretose. Aukštaūgis jau spėjo apsivilkti „Ryto“ komandos marškinėlius pavasarį vykusiame FIBA Čempionų lygos jaunimo turnyre Manisoje, kuriame per rungtynes vidutiniškai rinko po 10,3 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio, atlikdavo 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei fiksavo 17,5 naudingumo balo rodiklį.
(3)
NKL 2025-09-23
A.Lukoševičius keliasi į Ukmergę (rytasvilnius.lt) A.Lukoševičius keliasi į Ukmergę (rytasvilnius.lt)

„Steko“ marškinėlius vilkės „Ryto“ sistemos aukštaūgis

Prie Ukmergės „Steko“ oficialiai jungiasi Vilniaus „Ryto“ sistemos auklėtinis Aistis Lukoševičius. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate 211 cm ūgio centras „Ryto“ dubleriams atstovavo pastaruosius dvejus metus (2023–2025 m.). Praėjusį sezoną 21-erių aukštaūgis per 10,5 minutės rinko po 3,4 taško, 1,9 atkovoto kamuolio ir 1,4 naudingumo balo.
(2)
NKL 2025-09-16
REKLAMA
REKLAMA
Į viršų