NKL – Nacionalinė krepšinio lyga
Tai antra pagal pajėgumą vyrų krepšinio lyga Lietuvoje, kurioje rungiasi perspektyviausi jaunieji žaidėjai ir regionų komandos. Čia užaugę talentai dažnai žengia į LKL bei Lietuvos rinktinę.
„Žalgiris-2“ su M.Brnovičiaus lyderyste pranoko „Vytį-VDU“
Kauno „Žalgirio“ dubleriai (4/1) ir toliau demonstruoja sėkmingą žaidimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) starte. Juodkalniečio pakylėta Roko Kondratavičiaus vadovaujama ekipa išvykoje 96:84 (29:23, 24:19, 26:25, 17:17) pranoko Šakių „Vyčio-VDU“ (2/2) krepšininkus.
„Perlas Go“ krepšininkai nutraukė „Žalgirio-2“ pergalių seriją
Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) savaitės rungtynėse susigrūmė dvi iki tol pralaimėjimo skonio nejutusios ekipos. Pabaigoje atsiplėšęs Vilkaviškio „Perlas Go“ (4/0) namų tvirtovėje 76:64 (19:20, 15:17, 25:18, 17:9) išrašė pirmąją nesėkmę Kauno „Žalgiriui-2“ (3/1). Su keturiomis pergalėmis Šarūno Zablockio auklėtiniai tapo vienvaldžiai turnyro lentelės lyderiai. Atkakliame NKL pusfinalio pakartojime viskas sprendėsi lemiamame kėlinyje.
Ant bangos: Ramanauskas atnešė „Perlas Go“ pergalę uostamiestyje
Vilkaviškio „Perlas Go“ (3-0) tęsia sėkmingą „URBO-NKL“ sezono startą. Justino Ramanausko šaltakraujiškas dvitaškis išvykoje 82:81 (19:17, 18:25, 21:22, 24:17) padėjo vicečempionams laimėti trilerį prieš Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“ (1-2). Turnyro lentelės viršūnėje esantys Šarūno Zablockio auklėtiniai su Kauno „Žalgiriu-2“ turi po tris laimėjimus.
„Sūduva-Mantinga“ stiprinasi: po 7 metų pertraukos prie komandos prisijungė amerikietis
Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“ papildė krašto puolėjas iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Josefas Fahrenholtzas. 24 metų 203 cm ūgio krepšininkas po studijų gimtinėje persikėlė į Europą ir žaidė Norvegijos bei Liuksemburgo klubuose. Šį sezoną puolėjas pradėjo Slovakijos aukščiausios lygos Spišska Nova Vesės „Spišski Rytieri“ klube, tačiau po poros mačų abi šalys sutarė išsiskirti. Marijampolėje J.Fahrenholtzas vilkės 14 numeriu pažymėtus marškinėlius.
Štombergas pagerino naudingumo rekordą, o „Žalgiris-2“ nugalėjo „Olimpą“ NKL pirmenybėse
Dueto vedamas Kauno „Žalgiris-2“ (3/0) išlieka nepralaimėjęs „URBO-NKL“. Roko Kondratavičiaus auklėtiniai namie 86:70 (14:16, 27:15, 18:16, 27:23) nugalėjo Plungės „Olimpą“ (1/2). Nugalėtojams Dominykas Grunkis smeigė 7 tritaškius iš 11, o iš viso pelnė 23 taškus (1/2 dvit., 7/11 trit.). Įžaidėjas per 18 minučių taip pat pridėjo 4 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą bei 24 naudingumo balus.
Šilutė stiprinasi – prie komandos jungiasi anksčiau NKL žaidęs gynėjas Devinas Hutchinsonas
„Šilutės“ klubą papildė Lietuvoje jau pažįstamas 29 metų 195 cm ūgio gynėjas Devinas Hutchinsonas. Praėjusiame sezone amerikietis žaidė antroje Ispanijos lygoje ir atstovavo Alimerkos „Oviedo“ ekipai. Gynėjas aikštėje praleisdavo po 14 minučių, pelnė 6,1 taško, atkovojo 1,3 kamuolio ir rinko po 3 naudingumo balus. D.Hutchinsonas 2023–2024 metų sezone jau žaidė Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), kai atstovavo Joniškio „Delikateso“ ekipai.
NKL: „Telšiai“ laimėjo pajūryje, „Žalgirio“ jaunimą į pergalę vedė aštuoniolikmetis
Pirmose šio Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezono savaitės rungtynėse triumfavo čempionų titulą ginantys „Telšiai“ (1/1). Sandžio Buškevico kariauna išvykoje 83:59 (26:17, 22:8, 15:16, 20:18) nušlavė Palangos „Olimpą“ (0/2). Abi šios komandos praėjusį sezoną susitiko NKL pusfinalio serijoje, kurią telšiškiai laimėjo 3-0. Žemaitiškas mūšis Palangos arenoje šį sykį prasidėjo svečių 15:0 spurtu, kurį užkūrė Deividas Rasys, surinkdamas 8 taškus paeiliui (15:0). Griežtą toną rungtynėms uždavę „Te...
J.Vainauskas sės į komentatoriaus kėdę
Ilgametis tuometinio Vilniaus „Lietuvos ryto“ sporto direktorius Jonas Vainauskas imasi naujos veiklos. Nacionalinė krepšinio lyga (NKL) pranešė, kad prie komentatorių komandos jungiasi J.Vainauskas. 44-erių specialistas prisijungs prie Vaido Čeponio ir Agniaus Atstopo. Ryškiausias NKL rungtynes transliuos TV6 kanalas.
Palangos „Olimpas“ – „Telšiai“ tiesiogiai: stebėkite intriguojančią NKL dvikovą
Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) šeštadienio popietė laukia karšta – į kovą stoja Palangos „Olimpo“ ir „Telšių“ komandos. Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt. Palangos komanda pirmosiose sezono rungtynėse 74:81 krito prieš Mažeikių „M Basket“ komandą. O štai „Telšiai“ tik po itin įtemptos susitikimo pabaigos 88:90 nusileido Kauno „Žalgirio“ dubleriams.
Svarbiausios NKL kovos keliasi į TV6: pirmoji akistata tarp „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien
Svarbiausios Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovos šį sezoną keliasi į televiziją. 2025-2026 m. sezone ryškiausias savaitės rungtynes kiekvieną šeštadienį transliuos TV6 kanalas. Pirmosios rungtynės tarp Palangos „Olimpo“ ir „Telšių“ – jau šiandien. Antrame pagal pajėgumą čempionate išvis varžosi 17 klubų. O pirmoji akistata TV6 kanale – jau šiandien.
Kosminiame NKL mūšyje – pergalingos I.Štombergo baudos čempionų tvirtovėje
Įspūdingame praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionų ir bronzininkų mūšyje – kosminė jaunųjų Kauno „Žalgirio“ dublerių (1/0) pergalė.
NKL pristatė naują pavadinimą ir generalinį rėmėją
Nacionalinė krepšinio lyga pristatė naują generalinį rėmėją ir atnaujintą logotipą. Nuo 2025–2026 m. sezono antrasis pagal pajėgumą čempionatas vadinsis „URBO-NKL“. „Krepšinio namuose“ trejų metų bendradarbiavimo sutartį pasirašė lygos prezidentas Arvydas Čėsna ir „Urbo“ banko valdybos pirmininkas Marius Arlauskas. „Esame be galo laimingi prie mūsų oficialiai prisijungus naujam generaliniam rėmėjui „Urbo“ bankui, – dėstė „URBO-NKL“ prezidentas.
„Lietkabelio“ startas Europos taurėje: visus mačus parodys TV6
Nuo spalio 1-osios žiūrovų ir vėl laukia geriausio bei populiariausio krepšinio kovos. „Žalgirio“ šiandien laukia pirmosios rungtynės Eurolygoje, o „Lietkabelio“ – Europos taurėje. Abu turnyrus šį sezoną Lietuvos žiūrovams transliuos TV3 žiniasklaidos grupė.
„Vytis“ pranešė apie tris papildymus
Šakių „Vytis-VDU“ paskelbė apie tris papildymus – į komandą atvyko Gabrielius Mažeika, Nojus Vaivadas ir Rokas Norutis. Pirmasis 22 metų 207 cm ūgio puolėjas praeitą sezoną gynė „Alytaus“ ir „Šilutės“ garbę bei Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) per 24 minutes pelnė 7,8 taško, atkovojo 4,4 kamuolio ir rinko 6,2 naudingumo balo. 21 metų 197 cm ūgio N.Vaivadas Vilkaviškio „Perle“ per 15 minučių įmesdavo 5,2 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio, atlikdavo 1,8 perdavimo ir rinkdavo 3,2 naudingumo balo.
A.Urkis buvo tarp lyderių „Ventspils“ palaužiant NKL klubą
Pasirengimą Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui baigė Mažeikių „M Basket-Delamode“. Lietuviai kontroliniame mače išvykojea87:100 nusileido Ventspilio „Ventspils“. Mažeikiškius apribojo praradimai priekinėje linijoje – komandai padėti negalėjo Rokas Gadiliauskas, rungtynių metu susižeidė Ernestas Naruševičius. Tarp likusių žaidėjų ryškiausias buvo 23 taškus pelnęs Coltie Youngas (8 atk. kam.
Ukmergės ekipa šeštam sezonui išlaikė ilgametį kapitoną
Ukmergės „Stekas“ oficialiai pranešė, jog dar metams išsaugojo ilgametį komandos kapitoną Karolį Brusoką. 34-erių vidurio puolėjas ukmergiškių aprangą vilkės jau šeštą sezoną paeiliui. 2024–2025 m. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone krepšininkas per 33 rungtynes fiksavo 7 taškų, 7 atkovotų kamuolių ir 11,2 naudingumo balo statistiką. Devynerius metus antrame pagal pajėgumą čempionate rungtyniavęs atletas taip pat yra atstovavęs Vilniaus „Ryto-2“, Šakių ir Trakų komandoms.
Prie „Ryto“ sistemos jungiasi aštuoniolikmečių rinktinės narys
Vilniaus „Rytas“ susiejo ateitį su Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės nariu Arminu Vilku. 18 metų 203 cm ūgio krepšininkas artėjantį sezoną pradės sostinės klubo dublerių komandos gretose. Aukštaūgis jau spėjo apsivilkti „Ryto“ komandos marškinėlius pavasarį vykusiame FIBA Čempionų lygos jaunimo turnyre Manisoje, kuriame per rungtynes vidutiniškai rinko po 10,3 taško, atkovodavo 5,3 kamuolio, atlikdavo 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei fiksavo 17,5 naudingumo balo rodiklį.
„Steko“ marškinėlius vilkės „Ryto“ sistemos aukštaūgis
Prie Ukmergės „Steko“ oficialiai jungiasi Vilniaus „Ryto“ sistemos auklėtinis Aistis Lukoševičius. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate 211 cm ūgio centras „Ryto“ dubleriams atstovavo pastaruosius dvejus metus (2023–2025 m.). Praėjusį sezoną 21-erių aukštaūgis per 10,5 minutės rinko po 3,4 taško, 1,9 atkovoto kamuolio ir 1,4 naudingumo balo.
