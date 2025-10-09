Šilutė stiprinasi – prie komandos jungiasi anksčiau NKL žaidęs gynėjas Devinas Hutchinsonas

Praėjusiame sezone amerikietis žaidė antroje Ispanijos lygoje ir atstovavo Alimerkos „Oviedo“ ekipai.
Gynėjas aikštėje praleisdavo po 14 minučių, pelnė 6,1 taško, atkovojo 1,3 kamuolio ir rinko po 3 naudingumo balus.
D.Hutchinsonas 2023–2024 metų sezone jau žaidė Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), kai atstovavo Joniškio „Delikateso“ ekipai.
Tuomet amerikietis buvo komandos lyderiu ir per 29 minutes pelnė 17,2 taško, atkovojo po 3 kamuolius ir rinko 13,8 naudingumo balo.
