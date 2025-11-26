 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Paskelbti pretendentai į „Lietuvos metų automobilis 2026“ titulą

2025-11-26 12:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 12:19

„Metų automobilis 2026“ konkurso komisija paskelbė, kurie modeliai pretenduoja į pagrindinį titulą. Po beveik mėnesį trukusių bandymų iš visų dalyvavusių automobilių atrinkti trejetukai, iš kurių finaliniame etape bus išrinktas geriausias savo kainų kategorijoje modelis, pretenduosiantis į „Metų automobilio“ vardą.

Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių bandymai (nuotr. Vytauto Pilkausko)
161

„Metų automobilis 2026“ konkurso komisija paskelbė, kurie modeliai pretenduoja į pagrindinį titulą. Po beveik mėnesį trukusių bandymų iš visų dalyvavusių automobilių atrinkti trejetukai, iš kurių finaliniame etape bus išrinktas geriausias savo kainų kategorijoje modelis, pretenduosiantis į „Metų automobilio“ vardą.

REKLAMA
0

Šiemet į konkursą buvo deleguoti 33 modeliai, todėl 10 narių komisijai teko išties sudėtinga užduotis. 29-uosiuose „Metų automobilio“ rinkimuose debiutavo net aštuoni visiškai nauji gamintojai: „BYD“, „Dongfeng“, „Forthing“, „Lynk & Co“, MG, „Tesla“, „Voyah“ ir „Xpeng“. Kartu su jau anksčiau dalyvavusiu GWM, šiemet konkurse varžosi net aštuoni Kinijos gamintojai – daugiau nei iš bet kurios kitos šalies.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.

Lietuvos žurnalistų autoklubas ir komisijos nariai vertina, kad šių metų autoparkas yra išskirtinai internacionalus – tokios gamintojų įvairovės konkursas iki šiol neturėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat fiksuotas ir naujas elektromobilių rekordas: šiemet vertinta 18 tokios paskirties modelių. Toks skaičius tapo iššūkiu komisijai – reikėjo labai nuosekliai susipažinti su skirtingų gamintojų technologijomis, įvertinti jų panašumus ir skirtumus bei objektyviai palyginti tarpusavio pranašumus.

REKLAMA

Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių bandymai
(161 nuotr.)
(161 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos metų automobilis 2026“ elektromobilių bandymai

Gausybė modelių kiekvieno poreikiams

Ilgametis komisijos narys bei patyręs žurnalistas, „Auto Bild Lietuva“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius teigė, kad per pastaruosius metus gamintojai iš tiesų vairuotojams pasiūlė dėmesio vertų automobilių pagal kiekvieno poreikius.

„Kai manęs paklausia, kokį automobilį pirkti, visuomet pabrėžiu, kad atsakymas priklauso nuo paties vairuotojo poreikių. Šiais metais turėjome tikrai daug įvairių automobilių ir gerų variantų įvairių poreikių vairuotojams.

REKLAMA
REKLAMA

Su dauguma šių automobilių jau buvau gerai susipažinęs dar prieš rinkimų konkursą, tad galiu drąsiai pasakyti, kad iš tokio autoparko tikrai išsirinktų ir ieškantys automobilio įmonei, ir šeimos poreikiams, ir ieškantys elektromobilio“, – sakė V. Milius.

Tai, kad ne vienas modelis buvo vertas dėmesio, atsispindėjo ir komisijos balsavime dėl geriausiųjų trejetuko kiekvienoje kategorijoje. Anot V. Miliaus, favoritai buvo išrinkti ne vienbalsiai, o ir didžiausi balai buvo išdalinti skirtingiems modeliams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ne paslaptis, kad komisijos narių nuomonė ir favoritai taip pat išsiskiria, o tai savotiškai atspindi, kad ir patys vairuotojai vertina automobilius skirtingai. Vieni daugiau dėmesio skiria valdymo savybėmis, automobilio sportiškumui, kiti – komfortui ar patraukliai kainai. Viena yra aišku, kad šiemet gamintojai rinkai pasiūlė ir pigesnių elektromobilių, kurie lietuviams tampa vis labiau įperkami“, – įžvalgomis dalijosi žurnalistas.

REKLAMA

Išrinkti pretendentai

„Metų automobilis iki 35 000 eurų“ nominacijos nugalėtoju pretenduoja tapti:

  • „Citroën C5 Aircross“
  • Dacia Bigster“
  • Renault 4 EV“

„Metų automobilis iki 55 000 eurų“ nominacijos nugalėtoju pretenduoja tapti:

  • „Kia EV4“
  • Škoda Elroq“
  • „Tesla Model Y Juniper“

„Metų automobilis per 55 000 eurų“ nominacijos nugalėtoju pretenduoja tapti:

  • Audi A6 Avant“
  • Hyundai IONIQ 9“
  • „Xpeng G9“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Atnaujinta „Dacia Sandero Stepway“ (nuotr. gamintojo)
Spalio mėnesio kontrastai: taupūs europiečiai rinkosi „Dacia“, o „Tesla“ pardavimai smigo žemyn
Fiat Multipla (nuotr. gamintojo)
Inovacijos, kurios liko be ovacijų: idėjos, kurios nepasiteisino
Europos metų automobilis
Paskelbti pretendentai į „Europos metų automobilis 2026“ titulą: tarp nominantų – tiek „Dacia“, tiek „Mercedes-Benz“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų