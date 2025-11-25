„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: komfortą prioritetu laikantis „Xpeng G9“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Aukščiausio lygio prabanga
Kurdami „XPENG“ modelių interjerus, dizaineriai siekė sukurti jaukią, gaubiančią atmosferą, naudodami aukštos kokybės apdailos medžiagas. Tačiau pagrindinis dėmesys skirtas ergonomikai ir pojūčiams: priekinės sėdynės standartiškai aprūpintos šildymo ir vėdinimo funkcijomis, o garso kokybe rūpinasi prestižinė „Dynaudio“ sistema.
Saugumą pagerinančių technologijų pagrindą sudaro gamintojo sukurta „XPILOT“ sistema. Jos efektyvumą užtikrina įspūdingas 29 jutiklių arsenalas. Didelės raiškos milimetrinių bangų radarai, ultragarsiniai jutikliai ir aplinkinio vaizdo kameros leidžia automobiliui tiksliai orientuotis aplinkoje ir padėti vairuotojui sudėtingose eismo situacijose ar parkuojantis.
Automobilių „smegenimis“ tapo atnaujinta „Xmart OS“ operacinė sistema su nauja trimate vartotojo sąsaja. Viena pažangiausių jos savybių – išmanusis balso asistentas „Hey, XPENG“.
Sistema geba atskirti balso komandas iš keturių skirtingų salono zonų, todėl valdyti funkcijas balsu gali kiekvienas keleivis individualiai. Gamintojas užtikrina, kad ši programinė įranga nuolat tobulės – tiek sistemos, tiek automobilio valdymo blokų atnaujinimai bus siunčiami nuotoliniu būdu.
Greitai įkraunamas
„Xpeng“ į Europos rinką žengia su pažangiausiomis elektromobilių technologijomis visame pasaulyje. „G9“ visureigyje įdiegta naujos kartos jėgainė, paremta 800 voltų silicio karbido (SiC) platforma.
Būtent ši architektūra leidžia pasiekti įspūdingą, iki 300 kW siekiančią įkrovimo galią. Gamintojas teigia, kad vos penkių minučių sustojimo pakanka nuvažiuoti papildomus 100 kilometrų, o didelę 98 kWh talpos bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima užpildyti vos per 20 minučių.
Efektyvumas taip pat solidus. Gamintojo duomenimis, galiniais ratais varoma „Long Range“ versija viena įkrova gali įveikti iki 570 km (pagal WLTP). Siekiant atliepti Europos vairuotojų poreikius, „G9“ gali būti komplektuojamas su elektriniu vilkimo kabliu, leidžiančiu tempti iki 1500 kg svorio priekabą.
Prabangus, bet sportiškas
Kurdami „Xpeng G9“ važiuoklę, inžinieriai siekė suderinti komfortą su sportiniams automobiliams būdingu tikslumu. Tam pasitelkta patentuota hidraulinių įvorių sistema ir pažangi „Bosch“ „brake-by-wire“ technologija.
Ypatingas dėmesys skirtas ir akustiniam komfortui. Gamintojas deklaruoja, kad stovinčio automobilio salone triukšmo lygis siekia vos 35 dB, o važiuojant pakyla tik iki 53,9 dB.
Automobilis taip pat komplektuojamas su panoraminiu stiklu, kuris yra padengtas triguba sidabro danga. Teigiama, kad šis unikalus stiklas blokuoja beveik 100 proc. UV spinduliuotės ir karštomis dienomis sumažina salono temperatūrą net 8 laipsniais.
Konkurse dalyvaujančio „Xpeng G9“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 423 kW / 575 AG
- Sukimo momentas: 695 NM
- Varantieji ratai: Visi
- Baterijos talpa: 92 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 540 km
- Svoris: 2395 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 660
- 0-100 km/val.: 4,2 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 59 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 79 800 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
