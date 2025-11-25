Ar gali būti, kad stovėjimo aikštelių legendos netrukus išnyks?

Parengė tris užduotis
Ilgametis „Metų automobilio“ rinkimų komisijos narys ir patyręs žurnalistas Žilvinas Pekarskas šių metų konkurso dalyviams, kurie aprūpinti automatinio įvažiavimo į stovėjimo vietą sistema, parengė kelias užduotis, padėjusias išsiaiškinti, kaip iš tiesų pasikeitė automobilių gebėjimas padėti vairuotojams įsisprausti į stovėjimo vietą ankštoje aikštelėje.
„Plačioje aikštelėje su labai aiškiais stovėjimo vietos kontūrais nė vienam modeliui nekyla problemų sustoti tarp linijų, tačiau gyvenime taip būna retai, o ir sunkumų vairuotojams dažniausiai kyla tuomet, kai pastatyti automobilį būna nepatogu. Būtent tokias tris užduotis paruošiau visiems 10 modelių, kurie iš visų 33 konkurso dalyvių buvo aprūpinti šia sistema“, – pasakojo Ž. Pekarskas.
Pirmiausia žurnalistas pasirūpino tokia situacija, kai automobilis į stovėjimo vietą turėjo sustoti priekine arba galine ašimi atsisukęs į kelio bortą ar sieną. Aplink buvo kitų automobilių, tačiau sąlygos iš esmės buvo tokios, su kokiomis vairuotojai susiduria dažniausiai. Komisijos narys teigė, kad ši užduotis daugeliui automobilių buvo lengvai įveikiama, o tai parodė, kad esant pakankamai palankioms sąlygoms sistemos veikia gana sklandžiai.
„Kai kurie automobiliai šią užduotį puikiai atliko iš pirmo karto, kiti ją atliko, sakykime, nervingai – pasitaisydami ir galutinai sustodami tik iš kelinto karto, tačiau ją įveikė visi. Vis dėlto situacija gerokai pasikeitė perėjus prie antrosios užduoties, kai, prireikus sustoti panašiomis sąlygomis, šalia stovėjo kreivai pastatytas, tačiau iš stovėjimo linijų neišsikišęs automobilis“, – bandymų detalėmis dalijosi žurnalistas.
Neidealios sąlygos sistemas blaško
Konkurso „Metų automobilis 2026“ komisijos narys teigė, kad kreivai stovintis automobilis, atrodytų, sistemoms „susuko smegenis“, nes ne vienas modelis pasimetė, kaip iš tiesų jis turėtų sustoti. Negana to, dažnas daug taisėsi, o kai kurie automobiliai tokios vietos nė „nematė“ ir neleido jos rinktis kaip potencialios sustojimo vietos.
Vis dėlto sunkiausia užduotimi modeliams tapo įvažiavimas į vietą lygiagrečiai, kai kelio bortas buvo ne tiesus, o susisukęs lanku, be to – priekyje ir gale stovėjo kitos transporto priemonės.
„Vykdydami šią užduotį dalis automobilių pasimetė ir parkavosi ne lygiagrečiai, o statmenai, dalis tokios vietos apskritai neidentifikavo kaip stovėjimo vietos, nes čia nebuvo subraižytų linijų, o savotiškais vietos kontūrais tapo tik kiti šalia borto stovintys automobiliai. Kai kuriems modeliams taip pat prireikė daugiau pasitaisymų. Taip nutiko, nes į tą pačią vietą turėjo įvažiuoti visi bandomi modeliai, tačiau jų kėbulai skiriasi, tad ilgesniems reikėjo ir daugiau erdvės, kurios nebuvo“, – aiškino komisijos narys.
Keli modeliai išsiskyrė iš kitų
Ž. Pekarskas teigė, kad šie bandymai leido aiškiai pastebėti skirtingų modelių galimybes, nes visose užduotyse lyderiai labai ryškiai išsiskyrė iš kitų. Negana to, kai kurie modeliai išsiskyrė ir platesnėmis galimybėmis: pavyzdžiui, „Kia“ ir „Hyundai“ modeliai turi išvažiavimo iš stovėjimo vietos funkciją, valdomą tiesiog automobilio pulteliu. Anot komisijos nario, tokia galimybė gali pasitarnauti prireikus išvažiuoti iš siauros stovėjimo vietos.
Kinijos gamintojo „Xpeng“ ir amerikiečių „Tesla“ automobiliai gali būti valdomi ir per mobiliąją programėlę, kurioje taip pat galima pasirinkti, kaip automobilis turėtų judėti parkavimo vietoje. Vis dėlto tik „Mercedes-Benz“ pasirūpino, kad vairuotojas jau sėdėdamas prie vairo galėtų pasirinkti išvažiavimo iš stovėjimo vietos funkciją, kuri saugiai išsuka tuomet, kai pačiam vairuotojui tai daryti yra nedrąsu.
„Prireikus pagalbos judant į stovėjimo vietą ar iš jos, toks funkcionalumas tikrai gali pasitarnauti, tačiau kai kurie modeliai, atrodo, patys nesiryžta nuspręsti galutinai ir prisiimti atsakomybės, todėl vidury manevro sustoja ir paklausia, ar tęsti yra saugu. Tik multimedijoje pasirinkus, kad toliau važiuoti yra saugu, automobilis užbaigia manevrą“, – technologijų subtilybėmis dalijosi Ž. Pekarskas.
Pokyčiai rinkoje maloniai stebina
Kitas ilgametis „Metų automobilio“ rinkimų komisijos narys Egidijus Babelis pritarė kolegai ir teigė, kad šiemet šios sistemos vėl privertė į jas atkreipti dėmesį. Anot jo, anksčiau jos eiliniam vairuotojui nebuvo reikšmingos, nes pats žmogus šį darbą atlikdavo gerokai greičiau, tačiau dabar gamintojai įdiegė tokių funkcijų, kurios gali būti ir naudingos, ir malonios norint pademonstruoti savo automobilio galimybes.
„Anksčiau šios sistemos buvo labai lėtos, o ir aplinka turėjo atitikti visas sąlygas, kad automobilis pats sugebėtų manevruoti. Vien surasti reikiamą mygtuką užtrukdavo ilgiau, nei pačiam vairuotojui pastatyti automobilį į vietą. Dabar šios sistemos gerokai patobulėjo, o kai kurie automobiliai savo galimybėmis maloniai nustebino. Pavyzdžiui, kinų „Xpeng“ pats skenuoja aplinką, siūlo galimas stovėjimo vietas ir puikiai įvažiuoja į stovėjimo vietą. Tuomet pradėjau daugiau dėmesio skirti ir kitų gamintojų sprendimams, susijusiems su automatiniu įvažiavimu į stovėjimo vietą“, – mintimis apie pokyčius rinkoje dalijosi E. Babelis.
Tiesa, jis atkreipė dėmesį, kad ne visuose automobiliuose galima pastebėti tokią pažangą, tačiau dalis gamintojų jau reikšmingai atnaujinę šį funkcionalumą ir pritaikę jį taip, jog vairuotojai iš tiesų galėtų saugiai pastatyti automobilį tuomet, kai aplink yra daugiau kliūčių, o automobilio radarai gali nesunkiai jas aptikti ir pasirūpinti, kad jis manevruotų jų nekliudydamas.
Visas automobilių sistemas komisija vertins iki pat „Metų automobilis 2026“ konkurso finalo lapkričio 28 dieną. Tuomet, susumavus visus taškus, bus paskelbti ne tik trys verčiausi „Metų automobilio“ vardo modeliai pagal kainų kategorijas, bet ir kitų nominacijų nugalėtojai – „Ignitis ON Metų elektromobilis“, „DKV Mobility įmonės automobilis“, „Tautos automobilis“ bei daugelio kitų nominacijų laimėtojai.
