Konkurse „Metų automobilis 2026“ paskelbti pretendentai į 9 nominacijas: išskirtinio dėmesio sulaukė ir rinkos naujokai

Vienuose svarbiausių automobilistams rinkimų „Metų automobilis 2026“ komisija paskelbė, kokie modeliai yra tikrieji pretendentai į pergalę net devyniose papildomose nominacijose.
Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Po beveik mėnesį trukusių bandymų komisija atrinko trejetukus, iš kurių tik vienas bus pripažintas geriausiu savo kategorijoje. Pačių svarbiausių nominacijų – pretendentų į „Metų automobilį 2026“ – trejetukai pagal kainų kategorijas bus paskelbti dvi dienos prieš konkurso finalą, vyksiantį lapkričio 28 d.
Naujovių kupinas konkursas
Iš viso šiais metais konkursui buvo deleguoti 33 modeliai, tad dešimties narių komisijai teko išties nelengvas darbas. Patyrę žurnalistai teigė, kad šie metai apskritai išsiskyrė iš ankstesnių rinkimų, kadangi būtent šiemet, kaip niekad, buvo ne tik naujų modelių, bet ir mūsų rinkoje dar nematytų ar net negirdėtų gamintojų.
Iš viso 29-uosiuose „Metų automobilio“ rinkimuose debiutavo net aštuoni visiškai nauji gamintojai: „BYD“, „Dongfeng“, „Forthing“, „Lynk & Co“, „MG“, „Tesla“, „Voyah“ ir „Xpeng“. Negana to, šiemet, kartu su jau anksčiau dalyvavusiu „GWM“, konkurse iš viso dalyvauja net aštuoni Kinijos gamintojai – daugiau nei iš bet kurios kitos šalies.
Anot konkursą organizuojančio Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidento ir komisijos nario Valdo Valiukevičiaus, šių metų rinkimų autoparkas yra itin internacionalus, nes tokios gamintojų įvairovės konkurse dar nėra buvę. Jis pabrėžė, kad šiemet buvo pasiektas ir naujas rinkimams deleguotų elektromobilių skaičiaus rekordas.
„Turėjome daug įdomių automobilių bei gausybę elektromobilių, kurių skaičius pirmą kartą siekė 18. Toks elektromobilių skaičius tapo savotišku iššūkiu ir komisijos nariams, kuriems reikėjo „susikalbėti“ su tais automobiliais, atrasti ir suprasti, kuo jie panašūs, kuo skiriasi vieni nuo kitų ir kuo yra pranašesni už savo konkurentus“, – sakė V. Valiukevičius.
Komisijos narys teigė, kad didelė dalis visiškai naujų modelių iš gamintojų, kurie dar tik bando įsitvirtinti mūsų rinkoje, įnešė ne tik įvairovės, bet ir lėmė tai, jog, lyginant su ankstesniais metais, konkurso automobilių parko vertė sumažėjo ir siekė apie 1,5 mln. eurų.
Ekspertams teko svarbios užduotys
Nugalėtojo vardo verčiausių modelių trejetukus sudarė ne tik konkurso komisija, bet ir už įvairias nominacijas atsakingi išorės ekspertai.
Elektromobilumo ekspertai iš „Ignitis ON“ daug dėmesio skyrė kiekvienam konkurse dalyvavusiam elektromobiliui ir išskyrė modelius, kurie šiemet verčiausi dėmesio. Tuo metu „DKV Mobility“ specialistai ieškojo verslui tinkamiausių modelių, o ilgamečiai konkurso partneriai – mokslininkai iš Vilnius TECH – pasitelkę specialią įrangą atliko komforto ir saugumo sistemų efektyvumo bandymus.
Viena ryškiausių naujovių nominacijų sąraše – „Nord Security“ ir Vilnius TECH atlikti kibernetinio saugumo bandymai, kuriais siekta išsiaiškinti kibernetiškai saugiausią automobilį, o „Autoplius“ ekspertai atrinko inovatyviausius automobilius. „Febi“ pasitelkė automobilių profesionalų – mechanikų, technikų ir kitų šios srities darbuotojų – bendruomenę bei prisidėjo išrenkant paprasčiausiai prižiūrimą „Febi Metų PRO“ automobilį.
Būtent susumavus visų ekspertų ir žurnalistų balsus buvo sudaryti geriausiųjų trejetukai, iš kurių lapkričio 28 d. bus apdovanoti savo kategorijose geriausiai pasirodę modeliai. Tą pačią dieną paaiškės ir tikrasis „Tautos automobilio“ vardo vertas modelis, kurį iki pat konkurso finalo renka naujienų portalo tv3.lt skaitytojai.
Išrinkti pretendentai
„Ignitis ON“ Metų elektromobilis“ nominacijos nugalėtoju pretenduoja tapti:
- „Audi A6 Sportback e-tron“
- „Mercedes-Benz CLA“
- „Tesla Model Y Juniper“
„DKV Mobility“ Įmonės automobilis“ nominacijos nugalėtoju pretenduoja tapti:
- „Škoda Elroq“
- „Toyota Corolla Cross“
- „Volkswagen Tayron eHybrid“
„Febi Metų PRO“ nominacijos nugalėtojais pretenduoja tapti:
- „Audi Q5“
- „Dacia Bigster“
- „Volkswagen Tayron eHybrid“
„Nord Security“ Kibernetiškai saugiausias automobilis“ nominacijos nugalėtojais pretenduoja tapti:
- „Audi A6 Sportback e-tron“
- „Tesla Model Y Juniper“
- „LYNK & CO 08“
„Autoplius“ Metų inovacija“ nominacijos nugalėtojais pretenduoja tapti:
- „Audi Q5“
- „BYD Sealion 7“
- „Xpeng G9“
„Metų 4×4“ nominacijos nugalėtojais pretenduoja tapti:
- „Audi Q5“
- „Dacia Bigster“
- „Subaru Forester“
„Metų saugiausias“ nominacijos nugalėtojais pretenduoja tapti:
- „Audi A6 Sportback e-tron“
- „Škoda Elroq“
- „Tesla Model Y Juniper“
„Tautos automobilis“ nominacijos nugalėtoju pretenduoja tapti (pagal 2025 m. lapkričio 24 d. balsavimo rezultatus):
- „Audi A6 Avant“
- „Dacia Bigster“
- „Mazda 6e“
„Metų vairas“ nominacijos nugalėtojais pretenduoja tapti:
- Rokas Baciuška
- Markas Buteikis
- Karolis Raišys
