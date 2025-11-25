„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: naujus standartus siekiantis nustatyti „Xpeng G6“

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.
Netrūksta įdomių sprendimų
„Xpeng G6“ demonstruoja, kad stilius šiam gamintojui yra ne mažiau svarbus už technologijas. Ryškiausiu automobilio eksterjero akcentu tapo priekyje dominuojanti, beveik dviejų metrų pločio (1942 mm) „Starlight Wing“ LED šviesos juosta, kurioje integruoti ir posūkių signalai. Siekiant švaresnio dizaino, buvo perkurta ir galinė automobilio dalis, sumontuojant naują difuzorių.
Tačiau didžiausia estetinė naujiena – išskirtinė „Stellar Purple“ kėbulo spalva. Gamintojas sukūrė neutralų, mažo sodrumo purpurinį atspalvį su metalo dalelėmis.
Šis derinys sukuria neįprastą efektą. Priklausomai nuo apšvietimo kampo, spalva kinta nuo tamsios iki šviesiai alyvinės. Gamintojo teigimu, matinis paviršius pabrėžia aptakų SUV siluetą ir suteikia jam paslaptingumo bei elegancijos.
Erdviausias klasėje
Kuriant „Xpeng G6“ interjerą, inžinieriai siekė sukurti erdvės pojūtį, kurį sustiprina panoraminis stogas. Gamintojas pabrėžia, kad erdvė galvai ir kojoms yra viena didžiausių šioje klasėje.
Ypatingas dėmesys skirtas sėdynių ergonomikai. Priekyje jos ne tik šildomos ir vėdinamos, bet ir turi masažo funkciją. Tačiau dar didesnį įspūdį palieka tai, kad keleiviai sėdintys gale gali reguliuoti atlošo kampą net 12-a skirtingų padėčių.
Bagažinės tūris siekia 571 litrą, o nulenkus sėdynes erdvė kroviniams išauga iki 1374 litrų. Salone gausu apgalvotų sprendimų. Pavyzdžiui, talpiame centriniame porankyje galima sutalpinti net penkis butelius.
Šaltajam klimatui aktualiausia naujovė – visose komplektacijose montuojamas itin efektyvus šilumos siurblys su „Heat Boost“ technologija. Ši sistema optimizuoja energijos sąnaudas žiemą.
Gamintojas deklaruoja įspūdingą efektyvumą ir teigia, kad esant -20 laipsnių šalčiui, tiek saloną, tiek bateriją iki darbinės +40 laipsnių temperatūros sistema gali sušildyti vos per 4 minutes.
Siekia pakeisti požiūrį į elektromobilius
„Xpeng G6“ sukonstruotas naudojant naujos kartos 800 voltų architektūrą, kuri tapo esminiu šio elektromobilio pranašumu. Gamintojas naudoja pažangias ličio geležies fosfato (LFP) baterijas, kurių gamyboje nenaudojami retieji žemės elementai.
Būtent ši aukštos įtampos sistema leidžia pasiekti rinkoje išskirtinę įkrovimo spartą. Skelbiama, kad idealiomis sąlygomis energijos atsargas nuo 10 iki 80 procentų galima papildyti vos per 12 minučių. Didžiausia momentinė įkrovimo galia taip pat įspūdinga: „G6“ modelis priima iki 451 kW.
Didelė galia nereiškia kompromisų nuvažiuojamam atstumui. Galiniais ratais varomos „Long Range“ versijos pasižymi solidžiu efektyvumu. Pagal WLTP automobilių bandymo metodiką, „G6“ su viena įkrova gali įveikti iki 535 km.
Konkurse dalyvaujančio „Xpeng G6“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 346 kW / 470 AG
- Sukimo momentas: 660 NM
- Varantieji ratai: Visi
- Baterijos talpa: 80 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 510 km
- Svoris: 2220 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 571
- 0-100 km/val.: 4.1 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 43 500 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 55 500 €
