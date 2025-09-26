Ukmergės ekipa šeštam sezonui išlaikė ilgametį kapitoną

34-erių vidurio puolėjas ukmergiškių aprangą vilkės jau šeštą sezoną paeiliui.
2024–2025 m. Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone krepšininkas per 33 rungtynes fiksavo 7 taškų, 7 atkovotų kamuolių ir 11,2 naudingumo balo statistiką.
Devynerius metus antrame pagal pajėgumą čempionate rungtyniavęs atletas taip pat yra atstovavęs Vilniaus „Ryto-2“, Šakių ir Trakų komandoms.
„Steke“ artėjantį sezoną žais Mantas Šerkšnas, Dominykas Bučas, Kostas Jonuška, Vytautas Saulis, Justas Šukelis, Kipras Urbanavičius, Robertas Subotkevičius, Aistis Lukoševičius ir Egitas Latanauskas. Ukmergiškiams vadovaus Tadas Stankevičius.
