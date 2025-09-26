Laikas pradėti šildymo sezoną? Naglis Šulija įspėja dėl žvarbių orų Lietuvoje: „Geriau nebus“

Anot jo, debesuotumas permainingas, naktį bus žvaigždžių, dieną – saulės, lietaus nebus, o naktį vietomis boluos rūkas. Paryčiais vyraus 6 – 8, šalies pietuose 3 – 5 laipsniai šilumos, šalnų vėl bus, dieną oras šils iki 15 – 17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktis bus rami, dieną sustiprės šiaurės rytų vėjas. Atsiras debesų, dieną kai kur gali palyti – trumpai ir negausiai. Naktį atvės iki 5 – 7 laipsnių, šalnų vis dar bus, dieną oras šils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.
Orai kitą savaitę
O jau pirmadienio naktį vėl vyraus žvaigždėti orai, dieną rasis nestorų debesų, lietaus tikimybė menka. Naktį atvės iki 5 – 7 laipsnių, šalnos – kaip ir iki tol, dieną šils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.
Vėliau kitą savaitę kokios nors didesnė šilumos irgi nebus.
„Ką gi, kriok nekriokęs, bet jau pats laikas pradėti galvoti apie šildymo sezoną. O gal net ir ne galvoti, o tiesiog pradėti. Geriau nebus“, – nurodo N. Šulija.
