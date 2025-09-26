Kalendorius
Laikas pradėti šildymo sezoną? Naglis Šulija įspėja dėl žvarbių orų Lietuvoje: „Geriau nebus“

2025-09-26 17:55 / šaltinis: TV3
2025-09-26 17:55

Lietuvą pasiekęvėsūs orai kol kas niekur nesitrauks, tačiau artimiausią parą bus ne tokie kandūs, kaip iki šiol. Žemiausia temperatūra naktį bus 6 – 8 laipsniai, bet pietiniuose rajonuose atvės iki 3 – 5. Šalnų, žinoma, bus. Dieną oras sušils iki 15 – 17 laipsnių, šilčiausia šalies šiaurėje, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

1

Anot jo, debesuotumas permainingas, naktį bus žvaigždžių, dieną – saulės, lietaus nebus, o naktį vietomis boluos rūkas. Paryčiais vyraus 6 – 8, šalies pietuose 3 – 5 laipsniai šilumos, šalnų vėl bus, dieną oras šils iki 15 – 17 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio naktis bus rami, dieną sustiprės šiaurės rytų vėjas. Atsiras debesų, dieną kai kur gali palyti – trumpai ir negausiai. Naktį atvės iki 5 – 7 laipsnių, šalnų vis dar bus, dieną oras šils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Orai kitą savaitę

O jau pirmadienio naktį vėl vyraus žvaigždėti orai, dieną rasis nestorų debesų, lietaus tikimybė menka. Naktį atvės iki 5 – 7 laipsnių, šalnos – kaip ir iki tol, dieną šils iki 11 – 13 laipsnių šilumos.

Vėliau kitą savaitę kokios nors didesnė šilumos irgi nebus.

„Ką gi, kriok nekriokęs, bet jau pats laikas pradėti galvoti apie šildymo sezoną. O gal net ir ne galvoti, o tiesiog pradėti. Geriau nebus“, – nurodo N. Šulija.

