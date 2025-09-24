Jau žino, kada bus bobų vasara – pasiruoškite permainoms

Remiantis lenkų orų modeliais galima matyti, kad ateinančios dvi naktys žada dar didesnį išbandymą dėl šalnų.
Orai trečiadienį
Trečiadienį vakare (18 val.) Lietuvoje vyraus gana vienoda temperatūra: Vilniuje apie 12 laipsnių, Kaune ir Klaipėdoje – 13, Alytuje bei Panevėžyje taip pat – 12 laipsnių šilumos. Vakarop šiauriniuose rajonuose, ties Šiaulių regionu, pasirodys trumpas lietus.
Apie vidurnaktį Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje termometrai rodys 9 laipsnius, o Alytuje ir Panevėžyje atvės iki 7.
Meteorologai praneša, kad ateinanti naktis prognozuojama dar šaltesnė. Taip pat ir remiantis lenkų orų radarais, matyti, kad artėjant ketvirtadienio rytui, šaltukas pasijaus stipriau: Panevėžyje prognozuojami vos 3–5 laipsniai, Vilniuje ir Kaune 6, Alytuje – 4–5, o šilčiausia bus Klaipėdoje, kur laikysis 7–8 laipsniai.
Ketvirtadienio dieną – be lietaus, bet naktį vėl spaus šaltukas
Ketvirtadienio vidurdienį orai bus skirtingi – pajūryje apie 12 laipsnių, Panevėžyje 10, Kaune 9–10, Alytuje 11, o sostinėje vos 7–8 laipsniai.
Vakare (18 val.) Vilniuje termometrai kils iki 11 laipsnių, Kaune ir Alytuje – iki 12–13, Panevėžyje – 13, o šilčiausia bus pajūryje, kur šiluma sieks net 14 laipsnių.
Apie vidurnaktį Klaipėdoje laikysis 12 laipsnių, tačiau Panevėžyje bus vos 10–11, Kaune 9–11, Vilniuje 9–10, o Alytuje – tik 7.
Vis dėlto paryčiai ir vėl išbandys gyventojų kantrybę, nes, remiantis lenkų orų radarais, ketvirtadienio paryčiais šalnos vėl balins laukus – Alytaus rajone temperatūra gali kristi iki vos 2,2 laipsnio, o šilčiausia ten bus vos 4,4. Pajūris tradiciškai laikysis šilčiausias – Klaipėdoje prognozuojama 9–11 laipsnių, Vilniuje bus apie 5–7 laipsnius, Kaune 5–9, Panevėžyje 8–10 laipsnių.
Penktadienio diena – lengvas atokvėpis
Meteorologai nurodo, kad visų laukiama bobų vasara ateina po šalnų. Štai ir lenkų orų modeliai rodo, kad penktadienio diena bus maloniai šilta, lyginant su prieš tai buvusiomis.
Vidurdienį Klaipėdoje ir Alytuje bus apie 12, Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje – 11 laipsnių. O vakare temperatūra daugelyje rajonų sieks 13 laipsnių, Kaune net 16, o pajūryje išsilaikys 14–15 laipsnių.
Svarbiausia – lietaus penktadienį nenumatoma.
Nedidelis atšilimas žadamas savaitgalį
Vis dėlto savaitės pabaigoje galima tikėtis šiek tiek švelnesnės šilumos, kaip nurodo E. Latvėnaitė
„Nuo penktadienio kiek šiltesnis oras iš pietų turėtų mus pasiekti, bet tik vienu kitu laipsniu bus šilčiau. Naktimis dirvos paviršiuje vis dar šalnos kai kur grasins (tikslinsim, kur bus didžiausia tikimybė).
Sausesni ir ramūs orai dienomis leis kantriausias daržoves ir vaisius surinkti ar nuo piktadarių šalnų kaip nors apsisaugoti“, – pataria sinoptikė.
Sinoptikės teigimu, šeštadienis prognozuojamas be lietaus, naktį rūkai nusidrieks, labiausiai tikėtini pietinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje. Naktį oro temperatūra 2–7 °C, kai kur dirvos paviršiuje vis dar galimos šalnos, o dieną 15–17 °C.
Sekmadienį, vėlgi be lietaus, naktį vėl gali daug kur rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 5–8 °C, o dieną 15–17 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!