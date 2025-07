Lenkų orų modeliai jau rodo, kada Lietuvą užgrius audringi orai – pasipils liūtys, žaibai

Remiantis lenkų orų modeliais, trečiadienį orai bus permainingi – lietus ryte pasirodys Šiaurės Lietuvoje, apie vidurdienį jis ateis į Alytaus rajoną bei vakarinę šalies dalį. Link vakaro krituliai apims Šiaulių ir Panevėžio apylinkes. Gausus lietus užklups Vilnių ir Kauną, o Trakų bei Elektrėnų apylinkėse gali nugriaudėti ir perkūnija.

Trečiadienį oro temperatūra dienos metu išliks vasariškai šilta: Vilniuje ryte bus 18,4 °C, per pietus – 22,5 °C, vakare – 21,1 °C. Kaune rytas pasitiks 19,9 °C šiluma, per pietus sieks 21,7 °C, o vakare šiek tiek atvės iki 20,5 °C. Klaipėdoje diena bus vėsesnė – ryte 15,5 °C, per pietus 17,1 °C, o vakare 17 °C.

Ketvirtadienį kris lietus iš visų pusių

Ketvirtadienio rytas prasidės gausiu lietumi Šiaurės Lietuvoje, Šiauliuose, Panevėžyje, vidurio Lietuvoje bei Vilniuje. Vėliau lietaus debesys pasuks link vakarinės Lietuvos dalies bei pajūrio. Vakare kritulių sulauks ir iš rytinės šalies pusės.

Temperatūra kiek nukris: Vilniuje ryte bus 17,1 °C, per pietus 19,5 °C, vakare 20,5 °C. Kaune – atitinkamai 16,5 °C, 17,9 °C ir 20 °C. Klaipėdoje ryte – 16,7 °C, per pietus – 17,6 °C, vakare – 20,5 °C.

Penktadienį orai šils dar labiau – Kaune ir Klaipėdoje vakare bus 23,2–24,2 °C. Klaipėdoje ryte pasitiks su 17,4 °C, dieną sušils iki 23,9 °C, vakare – 24,2 °C. Kaune temperatūra šoks nuo 16,6 °C ryte iki 21,5 °C per pietus ir 23,2 °C vakare. Vilniuje – 17,5 °C ryte, 20,7 °C per pietus, 18,9 °C vakare.

Ryte trumpalaikis lietus pasirodys Panevėžyje, tačiau tikroji audra prasidės nuo 14 valandos – Vilniuje ir kituose rytinės Lietuvos miestuose prasidėjęs lietus stiprės visą vakarą. Gausūs krituliai, lydimi griaustinių, užklups Kauną ir Klaipėdą. Vakare pietinėje šalies dalyje – Alytuje, Lazdijuose ir kituose miestuose – siautės stiprus lietus su perkūnija.

Šeštadienį dangus išliks niūrus – lietus numatomas daugelyje šalies vietų. Ryte smarkus lietus nuplaus Šiaulius, per pietus jis pasieks ir pajūrį. Gausių kritulių su perkūnijomis sulauks Vilnius ir rytinė Lietuvos dalis. Panevėžyje, Kaune, Šiauliuose prognozuojamas ypač stiprus lietus.

Temperatūra laikysis panaši kaip ir ketvirtadienį: Vilniuje – nuo 17,2 °C ryte iki 19,2 °C per pietus ir 18,9 °C vakare. Kaune – 17,9 °C ryte, 20,5 °C per pietus, 19,9 °C vakare. Klaipėdoje – 17,9 °C ryte, 19,9 °C per pietus, 19,6 °C vakare.

Sinoptikė žada dažną lietų ir perkūniją

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė taip pat teigė savo socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo naujausia orų prognoze ir įspėjo, kad vasariška šiluma greitai nesitrauks, tačiau kurį laiką teks susitaikyti su dažnais lietumis ir įspėjo dėl perkūnijos.

Pasak sinoptikės, šiuo metu mus pasiekia drėgnesnė žemo slėgio sistema, kuri driekiasi nuo Atlanto per Šiaurės ir Šiaurės Rytų Europą. Nors virš Atlanto užsimezga audringesni ciklonai, Lietuvą jie pasiekia jau gerokai nusilpę – tad ir vėjai kol kas pūs silpni, nepastovių krypčių.

Trečiadienį, liepos 16 d., protarpiais palis, daugiausia dieną ir su perkūnija. Naktį vėl daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas vakarinių krypčių: naktį 3–6 m/s, dieną 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Naktį +12–15 °C, pajūryje +16–18 °C, dieną +21–26 °C.

Ketvirtadienį, liepos 17 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų: naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +13–17 °C, dieną +21–26 °C, vėsiausia pajūryje +18–20 °C.

Penktadienį, liepos 18-osios naktį, pradedant pietiniais ir pietrytiniais rajonais, pradės lyti, rytą ir dieną lietaus debesys keliaus tolyn per Lietuvą. Rytą ir dienos pradžioje lis gausiau, vakare – tik protarpiais. Perkūnija vėl dundės. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės rytų, dieną rytų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį +14–17 °C, dieną +20–24 °C, vakariniame pakraštyje +17–19 °C.

Šeštadienį, liepos 19-osios naktį, palis daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, dieną jau turėtų daug kur trumpai šiek tiek palyti. Vėjas rytų, pietryčių: naktį 7–12 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +14–17 °C, dieną +21–26 °C.

Sekmadienį, liepos 20 d., šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 3–8 m/s, dieną pietvakarių 6–11 m/s. Naktį +14–17 °C, dieną +21–26 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.

Pirmadienį, liepos 21-osios naktį – be ženklesnio lietaus, dieną – nedidelis lietus protarpiais. Vėjas pietinių krypčių 6–11 m/s. Naktį +14–17 °C, dieną +24–29 °C.

Antradienį, liepos 22 d., protarpiais su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Oro temperatūra: naktį +17–20 °C, dieną +21–26 °C.