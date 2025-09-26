Paaiškėjo, ar šiemet bus bobų vasara: parodė pati gamta

Jau dabar lietuviai laukia atšilimo ir paskutiniųjų šiltų šių metų dienų – aiškėja, ar išvis sulauksime šiltesnių orų.
Atskleidė, ar sulauksime Bobų vasaros
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie tai pasakojo etnologas Libertas Klimka. Jis atskleidė, kokių orų galima tikėtis artimiausiu metu ir ar bus bobų vasara.
Ankstesnio pokalbio metu paklaustas apie tai, ar galime sakyti, kad ruduo jau įsitvirtino ir ar dar turėtume tikėtis šiltesnių, saulėtų dienų, L. Klimka paaiškino, kad orai šiuo metu yra labai prieštaringi.
Anot jo, vieni gamtos ženklai rodo, kad artėja šalti ir lietingi periodai, tuo tarpu kiti – kad dar pasitaikys šiltesnių dienų, trumpa bobų vasara.
Tačiau, pasak etnologo, ši šiluma, jei ir pasirodys, greičiausiai bus tik laikina, tad ruoštis rudeninėms šalnoms jau verta.
„Vieni ženklai rodo lietų, pavyzdžiui, skruzdėlynai aukštai iškelti. Kiti požymiai gali rodyti, kad dar pasitaikys šiltesnių dienų – bobų vasara, bet greičiausiai ji bus trumputė“, – teigė etnologas.
Jis taip pat pridūrė, kad gamta jau siuntė ženklus apie ateinančias šalnas.
„Kai kurie paukščiai jau truputį būriuojasi skridimui. Šį bei tą esu pastebėjęs“, – pranešė L. Klimka.
Ruduo bus ilgas
Tuo tarpu gamtos ženklus stebinti Janina anksčiau naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pasakojo, kad šiemet ruduo bus pakankamai gražus – tarsi gamtos dovana už vėsesnį birželį ir liepą.
„Kokia bus žiema – dar sunku pasakyti, bet kad ruduo bus ilgas – tuo neabejoju. Paukščiai dar neišskridę, medžiai tebėra žali“, – tąkart pastebėjo pašnekovė.
Paklausta apie rudens orus, anksčiau ji sakė: „Tikrai dar turėsime gražių ir šiltų dienų. Kadangi Žolinė buvo nepaprastai graži – su gausia rasa ir net tirštu rūku – tai ženklas, kad ruduo bus šviesus ir palankus.
Rugsėjis nusimato gražus, o vėliau jau įžengsime į tikrą lietuvišką rudenį: bus daugiau lietaus, bet sulauksime ir gražios bobų vasaros.“
Anot jos, stebint gamtą akivaizdu, kad rugsėjis labiau priminė rugpjūtį, ir išdavė, kokios galime tikėtis rugsėjo pabaigos.
„Žinoma, bus ir lietaus, ir gausių rūko dienų, rugsėjo pabaigoje sulauksime ir stipresnių vėjų – tuomet jau pajusime tikrą lietuvišką rudenį. Tačiau gražių, saulėtų dienų dar tikrai turėsime“, – tąkart kalbėjo Janina.
Kada galima tikėtis bobų vasaros?
Taip pat anksčiau Meteo.lt priminė, kad kalendoriuose rugsėjo 21-oji yra pažymėta kaip bobų vasaros pradžia, tačiau realybėje taip nutinka retai.
„Praeitas savaitgalis buvo vasariškai šiltas, o laukuose – daug voratinklių, todėl jeigu turėtume galvoje bobus (t. y. vorus), tuomet, ji jau prasidėjusi. Įprastai bobų vasara laikomas neįprastai šiltas ir sausas laikotarpis, kuris ne kiekvienais metais pasitaiko rudenį vidutinėse platumose. Dalis šaltinių tai apibūdina kaip laikotarpį, kuris prasideda tik po pirmųjų stipresnių šalnų“, – nurodė meteo.lt.
Kadangi šalnos pasirodė trečiadienio ir ketvirtadienio naktimis, tik po šio šaltesnio laikotarpio gali ateiti šiltesnių orų laikotarpis vadinamas bobų vasara.
„Lietuvoje bobų vasara dažniausiai pasitaiko (jei iš viso būna) rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Jos trukmė gali siekti nuo 1–2 dienų iki 1–2 savaičių.
Šis reiškinys labiausiai susijęs su tam tikra atmosferos cirkuliacija, kai virš Atlanto vandenyne esančių Azorų salų įsitvirtina anticiklonas (aukšto slėgio sūkurys), o jo gūbrys nutįsta į Europą ir į regioną atneša šiltą bei gražų orą. Visgi, būna ir išimčių, kai susidaro truputį kitokia atmosferos cirkuliacija, tačiau irgi būna šilta bei saulėta“, – nurodė meteo.lt.
Artimiausių dienų orai
Naujienų portalas tv3.lt taip anksčiau rašė, kad artimiausiomis dienomis temperatūra sieks iki 18 laipsnių šilumos, naktys bus vėsios, kandžiosis šalnos.
Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, kai kur 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną bus 13–18 laipsnių šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną bus 12–17 laipsnių šilumos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!