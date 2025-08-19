Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Štai kuriose Lietuvos vietose pradės pliaupti lietus: sinoptikai siunčia žinią

2025-08-19
Sinoptikai skelbia, kad artimiausiomis dienomis daugelyje Lietuvos vietų sulauksime lietaus. Tiesa, šilumas dar kol kas netruks.

0

Antradienį kai kur šiauriniuose rajonuose trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.

Į Lietuvą atėjo audra
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Trečiadienio naktis bus giedra, bet paryčiais lietaus debesys pasirodys šiaurės vakaruose, apie Palangą ir Mažeikius. Dieną kurį laiką lis beveik visur, kai kur vasariškai smarkiai ir su perkūnija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 18–23, pietiniuose rajonuose vietomis 24–26 laipsniai.

Ketvirtadienį kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 13 m/s, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 18–23 laipsniai.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 18 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 29 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–20 laipsnis šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

