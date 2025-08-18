Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

„Prieš cikloną papūsti nepavyks“: įspėja, kuriuos Lietuvos regionus stichija pasieks pirmiausiai

2025-08-18 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 17:55

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti su pragiedruliais, tačiau šviesūs orai, beveik nelijo. Artimiausią naktį visi debesys sparčiai tirps, trauksis į rytus ir galiausiai dangus išsigiedrys. Dieną debesuotumas įvairus, tačiau orai bus šviesūs. Lietaus tikimybė menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti su pragiedruliais, tačiau šviesūs orai, beveik nelijo. Artimiausią naktį visi debesys sparčiai tirps, trauksis į rytus ir galiausiai dangus išsigiedrys. Dieną debesuotumas įvairus, tačiau orai bus šviesūs. Lietaus tikimybė menka, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

2

Savaitgalį Lietuvą pasiekę gaivesni orai kol kas čionai ir pasiliks, įspėja jis. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 11 – 13, prie pat jūros 14 – 16 laipsnių šilumos. Rytoj oras neskubėdamas sušils iki 21 – 23 laipsnių, kai kur gali būti iki 25 šilumos.

„Kitaip tariant, rytoj numatomi šviesūs gaivūs orai. Naktį nelis dėl to, kad gana greitai išsigiedrys, dieną orai irgi šviesūs, debesuotumas bus, tačiau lietaus vis tiek nenumatoma“ , – nurodo N. Šulija.

Naktį atvės iki 11 – 13, prie jūros 14 – 16, dieną šils iki 21 – 23, kur nors galbūt iki 25 laipsnių.

Įspėja, kur lietus pasirodys pirmiausiai

O trečiadienio naktis bus giedra, bet paryčiais lietaus debesys pasirodys šiaurės vakaruose, apie Palangą ir Mažeikius. Dieną kurį laiką lis beveik visur, kai kur vasariškai smarkiai ir su perkūnija. Naktis kiek šiltesnė, atvės iki 13 – 15, prie jūros 16 – 18 laipsnių, o dieną dėl šiaurės vėjo šils iki 18 – 20, pietuose kurį laiką bus 23 – 25 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienį kai kur truputį palis. Žemiausia temperatūra 8 – 10, prie jūros 11 – 13 laipsnių, dieną saikingi 18 – 20 laipsnių šilumos.

Vėliau šią savaitę orai irgi bus saikingai šilti, lietaus irgi nestigs.

„Ką gi, yra kaip yra ir prieš cikloną papūsti nepavyks“, – sako sinoptikas.

