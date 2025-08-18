Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Lietuvos įžymybės

Renata Norvilė išdavė 1 netikėtą savo pomėgį: „Lietuvoje apie tai kalbėti nelengva“

2025-08-18 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 15:25

Atlikėja Renata Norvilė viešėdama Naglio Šulijos laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ atvirai prabilo apie savo charakterį, vaikystės patirtis, netikėtus hobius bei santykį su kitų žmonių nuomone. 

Atlikėja Renata Norvilė viešėdama Naglio Šulijos laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija" atvirai prabilo apie savo charakterį, vaikystės patirtis, netikėtus hobius bei santykį su kitų žmonių nuomone. 

0

„Man įdomu, kaip mane mato žmonės, nes dauguma sako: „Žinote, man baisu prie jūsų prieiti – lyg prieš jus stovėtų siena“, – pasakojo atlikėja.

Renata Norvilė – apie artėjantį naują etapą ir sūnų Rėjų: „Jei jam kažkas nesigauna, būna tikra tragedija"
Griežtos taisyklės ir ramybės paieškos

Renata prisipažįsta – taisyklės jos gyvenime užima itin svarbią vietą.

„Jeigu matau ženklą STOP, tai man ir reiškia, kad reikia sustoti, o ne pravažiuoti. Man svarbiausia ramybė, kad niekas nieko nesujauktų ir nekiltų uraganas. Tada širdyje ramu“, – teigė ji.

Atlikėja prisiminė, jog vaikystėje turėjo nedaug draugų, nes jautėsi nesuprasta.

„Nepasakyčiau, kad turėjau daug draugų. Man atrodė, kad mano smulkmenos, gyvenimas ir problemos niekam neįdomūs. Kai girdžiu kitus pasakojant įvairias istorijas, žinau, kad aš tokių nepasakočiau.“

Ji prisiminė ir nuolatinį skubėjimą:

„Išbėgdavau iš laiptinės kad ir dešimt kartų, nukrisdavau nuo laiptų, grįždavau, pasitepdavau kojas ir vėl išbėgdavau. Mano gyvenime – nuolatinis bėgimas. Visada norėdavosi daugiau.“

Netikėti pomėgiai

Renata atskleidė turinti kiek neįprastų pomėgių.

„Man patinka šautuvai. Lietuvoje apie tai kalbėti nelengva: jei vyras medžiotojas – viena, bet moteris medžiotoja – jau kas kita. Man patinka frezos, šlifavimo aparatai“, – atviravo ji.

Visgi, pomėgis medžioklei sukėlė ir neigiamų reakcijų.

„Vienoje laidoje mano uošvienė pasidžiaugė, kad esu medžiotoja. Gyvenime nebuvau mačiusi tiek pykčio. Kiek daug negražių žodžių buvo parašyta net apie mano vaikus... Žmonės yra tokie pikti, nes patys neturi jokių hobių.“

Svarbiausia – šeima

Atlikėja neslepia, jog šeima jai yra pati didžiausia vertybė.

„Neduok Dieve, kas nors prisiliestų prie mano šeimos narių – turbūt susprogčiau“, – sakė Renata.

Ji taip pat mėgsta kūrybinius užsiėmimus:

„Lieju iš epoksidinės dervos – padėkliukus, vazas, laikrodžius.“

Kalbėdama apie horoskopus, atlikėja prisipažino norinti iš jų gauti aiškius atsakymus.

„Aš noriu, kad astrologija man pasakytų, ką daryti“, – šypsojosi ji.

