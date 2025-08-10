Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Naglis Šulija siunčia žinią 4 Zodiako ženklams: tokios sėkmės laukėte seniai

2025-08-10 20:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 20:30

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

REKLAMA
0

Saulė toliau juda Liūto Zodiako ženklu ir primena mums, kad gyvenimas ir gali būti, ir yra ryškus, gražus, smagus ir pilnas asmeninio kūrybiškumo energijos. Jos dabar bus daug.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saulei labai padės ir dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus, kuris kaip tik šiandien apsisuks ir pajudės Liūto ženklu pirmyn. Dėl to dalykinis gyvenimas atsigaus, vis sparčiau ims judėti pirmyn, bus vis lengviau dėl ko nors tartis ir susitarti, tvarkyti reikalus ir imtis naujos veiklos. Privačiame gyvenime Merkurijus Liūte skatins iškalbą, norą bendrauti, pasakoti visokias smagias istorijas ir saviraišką.

REKLAMA
REKLAMA

Gražuolė Venera dabar keliauja Vėžio ženklu, yra jautri, uždara ir linkusi atsitraukti, kai aplinkybės jai pasirodys netinkamos. O netinkamos jai atrodys dažnai. Tačiau Venera artėja prie didelio, stipraus ir globoti linkusio Jupiterio, su kuriuo antradienį prasilenks.

REKLAMA

Kitaip tariant, pirmoje savaitės pusėje jautriąją Venerą globos galingasis Jupiteris ir jinai jausis saugiai. Tai reiškia, kad pirmoji savaitės pusė yra puikus laikas parodyti savo tikruosius jausmus, kurti gražius dalykus, rengti renginius ir panašius dalykus. Taip pat tai laikas, kai galima nuoširdžiai pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Antroje savaitės pusėje ši energija pradės slūgti.

REKLAMA
REKLAMA

Kariūnas Marsas dabar keliauja Svarstyklių ženklu, todėl tikrai nėra stiprus. Jis dabar linkęs atsižvelgti į aplinkybes, šalių interesus arba nuomones. Kitaip tariant, noro veltis į atvirą kovą dabar tikrai nebus, tačiau pasinaudoti visais įmanomais svertais tikrai nestigs. Tad svarbiausias klausimas dabar – kas yra svertas?

Avinas

Vidinė būsena kur nors veržtis ar dėl ko nors kovoti visai neskatins. Tačiau gali nutikti taip, kad santykiai su kai kuriais asmenimis bus įtempti – dėl anos pusės požiūrio ir nusiteikimo. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug smagios veiklos namie, tikėtina, kad netrukus čia bus dar jaukiau ir dar gražiau. Taip pat ši savaitė gali atnešti puikių progų smagiai pasilinksminti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jautis

Vis daugiau laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų ir šeimos reikalai. Tikėtina, kad šioje srityje tvarkos ir kitų gerų dalykų bus vis daugiau. Puikus laikas aptarti svarbius dalykus su namiškiais. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug smagių susitikimų ir išvykų, pirmiausia kultūriniam akiračiui plėsti. Tiktų ir energingai rūpintis sveikatos bei sveikatingumo reikalais.

REKLAMA

Dvyniai

Jausitės vis žvalesni, veiklos bus vis daugiau, o gyvenimas bus vis įdomesnis. Tikėtina, kad dabar atsiras daugybė progų susitikti su draugais, galimos ir naujos pažintys. Tikėtina, kad sėkmė lydės ir tvarkant piniginius reikalus, čia tikėtina apčiuopiama nauda. Laisvalaikiu labai patiks pramogos, kurios skatina smagiai pajudėti, nuveikti ką įdomaus.

REKLAMA

Vėžys

Būsite atsipalaidavę, jausmingi ir linkę pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Tikėtina, kad pirmiausia dėl jūsų būsenos bus ir puikių pažinčių, kurios ateityje bus kažkuo svarbios. Atrodo, ir tvarkant piniginius reikalus galima tikėtis apčiuopiamos naudos – šioje srityje taip pat lydės sėkmė. Prasideda palankus metas svarbiems, nusiteikimo reikalaujantiems darbams namie.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Liūtas

Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Žinoma, kai tokia būsena, balse nuolat skambės liepiamoji nuosaka, bet kitiems tai net patiks. Vis didesnė sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Atrodo, labai apsukriai tvarkysite ir piniginius reikalus, kurių dabar tik daugės.

REKLAMA

Mergelė

Vidinis pojūtis, kad sėkmė dabar šypsosis vis plačiau ir vis ryškiau, bus vis stipresnis ir tikrai neapgaus. Kita vertus, tikrųjų savo planų kol kas atskleisti tikriausiai nenorėsite. Vėlgi, vis didesnė sėkmė lydės tvarkant piniginius, turtinius reikalus arba siekiant kitokios apčiuopiamos naudos. Labai smagių, malonių akimirkų suteiks buvimas kartu su artimais draugais.

REKLAMA

Svarstyklės

Dabar būsite labai energingi, veiklūs ir nebūdingai tiesmukai žengsite link savo tikslo arba tikslų. Dėl energijos pertekliaus ypatingai gerai seksis tie darbai ir ta veikla, kurios imsitės patys, niekieno neskatinami arba neprižiūrimi. Ypatinga sėkmė lydės sportuojančius. Sėkmė lydės ir tuos, kurie daro ką nors svarbaus kartu su artimais draugais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skorpionas

Tikėtina, kad nemažai veiklos bus darbe arba profesijos srityje. Čia viską reikės daryti greitai ir tiksliai, bet tai ir pavyks. Jums labai padės vis didėjantis jūsų kūrybiškumas. Sėkmė lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi su žiniomis, informacija, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Tęsiasi palankus laikas kelionei, kuri apdovanos labai maloniais įspūdžiais.

REKLAMA

Šaulys

Ši savaitė – ne apie darbą. Profesijos srityje veikla neturėtų viršyti įprastos normos, o greičiausiai jos bus dar mažiau. Tačiau dabar labai geras metas rinkti asmeninę komandą veiklai, kurioje būsite ir lyderis, ir lygiavertis narys. Ir ne tik rinkti, bet ir visiems imtis bendros veiklos. Tęsiasi puikus metas kelionei, kurios metu derės ir pasyvus poilsis, ir aktyvi veikla.

REKLAMA

Ožiaragis

Tikėtina, kad bus daug darbų darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia, bet panašu, jog tai ir pavyks, o nuveikti pasiseks išties nemažai. Labai gera savaitė palaikyti arba puoselėti santykius su jums svarbiu žmogumi – jie teiks daug džiaugsmo. Taip pat dabar sėkmė lydės tvarkant kai kuriuos turtinius reikalus, ypač jeigu jie susiję su skolomis, paskolomis ir panašiais dalykais.

REKLAMA
REKLAMA

Vandenis

Atrodo, kad dabar svarbiausi bus santykiai su svarbiais jums žmonėmis – ir asmeniniai, ir dalykiniai. Ir vienus, ir kitus palaikyti, puoselėti laikas arba palankus, arba vis palankesnis, todėl galima tikėtis visokios naudos. Taip pat ši savaitė labai palanki tiems, kurie rūpinasi sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Įsibėgėja palankus metas kelionei, pirmiausia tokiai, kuri skatina smagiai pajudėti.

Žuvys

Atrodo, šią savaitę bus daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir reikalų. Viską daryti reikės nuosekliai ir pareigingai, bet tai ir pavyks kuo puikiausiai. Taip pat dabar bus puikus metas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais. Bet svarbiausia – ši savaitė atneš daug labai smagių progų pasilinksminti ir nuveikti ką mielo bei gražaus. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglio Šulijos horoskopas (Nuotr. stop kadras ir fotodiena.lt)
Naglis Šulija 3 Zodiako ženklams žada finansinę sėkmę: nepraleiskite progos (3)
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų