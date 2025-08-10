Naglis Šulija siunčia žinią 4 Zodiako ženklams: tokios sėkmės laukėte seniai

Saulė toliau juda Liūto Zodiako ženklu ir primena mums, kad gyvenimas ir gali būti, ir yra ryškus, gražus, smagus ir pilnas asmeninio kūrybiškumo energijos. Jos dabar bus daug.
Saulei labai padės ir dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus, kuris kaip tik šiandien apsisuks ir pajudės Liūto ženklu pirmyn. Dėl to dalykinis gyvenimas atsigaus, vis sparčiau ims judėti pirmyn, bus vis lengviau dėl ko nors tartis ir susitarti, tvarkyti reikalus ir imtis naujos veiklos. Privačiame gyvenime Merkurijus Liūte skatins iškalbą, norą bendrauti, pasakoti visokias smagias istorijas ir saviraišką.
Gražuolė Venera dabar keliauja Vėžio ženklu, yra jautri, uždara ir linkusi atsitraukti, kai aplinkybės jai pasirodys netinkamos. O netinkamos jai atrodys dažnai. Tačiau Venera artėja prie didelio, stipraus ir globoti linkusio Jupiterio, su kuriuo antradienį prasilenks.
Kitaip tariant, pirmoje savaitės pusėje jautriąją Venerą globos galingasis Jupiteris ir jinai jausis saugiai. Tai reiškia, kad pirmoji savaitės pusė yra puikus laikas parodyti savo tikruosius jausmus, kurti gražius dalykus, rengti renginius ir panašius dalykus. Taip pat tai laikas, kai galima nuoširdžiai pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Antroje savaitės pusėje ši energija pradės slūgti.
Kariūnas Marsas dabar keliauja Svarstyklių ženklu, todėl tikrai nėra stiprus. Jis dabar linkęs atsižvelgti į aplinkybes, šalių interesus arba nuomones. Kitaip tariant, noro veltis į atvirą kovą dabar tikrai nebus, tačiau pasinaudoti visais įmanomais svertais tikrai nestigs. Tad svarbiausias klausimas dabar – kas yra svertas?
Avinas
Vidinė būsena kur nors veržtis ar dėl ko nors kovoti visai neskatins. Tačiau gali nutikti taip, kad santykiai su kai kuriais asmenimis bus įtempti – dėl anos pusės požiūrio ir nusiteikimo. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug smagios veiklos namie, tikėtina, kad netrukus čia bus dar jaukiau ir dar gražiau. Taip pat ši savaitė gali atnešti puikių progų smagiai pasilinksminti.
Jautis
Vis daugiau laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų ir šeimos reikalai. Tikėtina, kad šioje srityje tvarkos ir kitų gerų dalykų bus vis daugiau. Puikus laikas aptarti svarbius dalykus su namiškiais. Taip pat ši savaitė gali atnešti daug smagių susitikimų ir išvykų, pirmiausia kultūriniam akiračiui plėsti. Tiktų ir energingai rūpintis sveikatos bei sveikatingumo reikalais.
Dvyniai
Jausitės vis žvalesni, veiklos bus vis daugiau, o gyvenimas bus vis įdomesnis. Tikėtina, kad dabar atsiras daugybė progų susitikti su draugais, galimos ir naujos pažintys. Tikėtina, kad sėkmė lydės ir tvarkant piniginius reikalus, čia tikėtina apčiuopiama nauda. Laisvalaikiu labai patiks pramogos, kurios skatina smagiai pajudėti, nuveikti ką įdomaus.
Vėžys
Būsite atsipalaidavę, jausmingi ir linkę pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Tikėtina, kad pirmiausia dėl jūsų būsenos bus ir puikių pažinčių, kurios ateityje bus kažkuo svarbios. Atrodo, ir tvarkant piniginius reikalus galima tikėtis apčiuopiamos naudos – šioje srityje taip pat lydės sėkmė. Prasideda palankus metas svarbiems, nusiteikimo reikalaujantiems darbams namie.
Liūtas
Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Žinoma, kai tokia būsena, balse nuolat skambės liepiamoji nuosaka, bet kitiems tai net patiks. Vis didesnė sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Atrodo, labai apsukriai tvarkysite ir piniginius reikalus, kurių dabar tik daugės.
Mergelė
Vidinis pojūtis, kad sėkmė dabar šypsosis vis plačiau ir vis ryškiau, bus vis stipresnis ir tikrai neapgaus. Kita vertus, tikrųjų savo planų kol kas atskleisti tikriausiai nenorėsite. Vėlgi, vis didesnė sėkmė lydės tvarkant piniginius, turtinius reikalus arba siekiant kitokios apčiuopiamos naudos. Labai smagių, malonių akimirkų suteiks buvimas kartu su artimais draugais.
Svarstyklės
Dabar būsite labai energingi, veiklūs ir nebūdingai tiesmukai žengsite link savo tikslo arba tikslų. Dėl energijos pertekliaus ypatingai gerai seksis tie darbai ir ta veikla, kurios imsitės patys, niekieno neskatinami arba neprižiūrimi. Ypatinga sėkmė lydės sportuojančius. Sėkmė lydės ir tuos, kurie daro ką nors svarbaus kartu su artimais draugais.
Skorpionas
Tikėtina, kad nemažai veiklos bus darbe arba profesijos srityje. Čia viską reikės daryti greitai ir tiksliai, bet tai ir pavyks. Jums labai padės vis didėjantis jūsų kūrybiškumas. Sėkmė lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi su žiniomis, informacija, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Tęsiasi palankus laikas kelionei, kuri apdovanos labai maloniais įspūdžiais.
Šaulys
Ši savaitė – ne apie darbą. Profesijos srityje veikla neturėtų viršyti įprastos normos, o greičiausiai jos bus dar mažiau. Tačiau dabar labai geras metas rinkti asmeninę komandą veiklai, kurioje būsite ir lyderis, ir lygiavertis narys. Ir ne tik rinkti, bet ir visiems imtis bendros veiklos. Tęsiasi puikus metas kelionei, kurios metu derės ir pasyvus poilsis, ir aktyvi veikla.
Ožiaragis
Tikėtina, kad bus daug darbų darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia, bet panašu, jog tai ir pavyks, o nuveikti pasiseks išties nemažai. Labai gera savaitė palaikyti arba puoselėti santykius su jums svarbiu žmogumi – jie teiks daug džiaugsmo. Taip pat dabar sėkmė lydės tvarkant kai kuriuos turtinius reikalus, ypač jeigu jie susiję su skolomis, paskolomis ir panašiais dalykais.
Vandenis
Atrodo, kad dabar svarbiausi bus santykiai su svarbiais jums žmonėmis – ir asmeniniai, ir dalykiniai. Ir vienus, ir kitus palaikyti, puoselėti laikas arba palankus, arba vis palankesnis, todėl galima tikėtis visokios naudos. Taip pat ši savaitė labai palanki tiems, kurie rūpinasi sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Įsibėgėja palankus metas kelionei, pirmiausia tokiai, kuri skatina smagiai pajudėti.
Žuvys
Atrodo, šią savaitę bus daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir reikalų. Viską daryti reikės nuosekliai ir pareigingai, bet tai ir pavyks kuo puikiausiai. Taip pat dabar bus puikus metas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais. Bet svarbiausia – ši savaitė atneš daug labai smagių progų pasilinksminti ir nuveikti ką mielo bei gražaus. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba.