  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia Lietuvos

2025-08-17 08:04 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-17 08:04

Sinoptikai praneša naujausią orų prognozę ir nurodo, kad sekmadienis bus gan vėsus ir vėjuotas. Vis dėlto nuo pirmadienio orai bus šiek tiek šiltesni. Plačiau apie orus kalbėjo Naglis Šulija. 

Sekmadienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį vietomis numatomas trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 7–12, vakariniame šalies pakraštyje 13–16 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.

Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur numatomas trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

