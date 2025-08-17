Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia Lietuvos

Sekmadienio dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Pirmadienį vietomis numatomas trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 7–12, vakariniame šalies pakraštyje 13–16 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.
Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur numatomas trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!