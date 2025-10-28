Gitanas Nausėda: pavojų aviacijai kelianti kontrabanda turi būti vertinama laisvės atėmimo bausme

Antradienį po pasitarimo Prezidentūroje šalies vadovas priminė, jog institucijos, reaguodamos į meteorologinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis skrydžius į Lietuvos teritoriją, jau rengia įstatymų pataisas dėl bausmių griežtinimo už minėtus veiksmus. G. Nausėda pažymėjo, kad tokiai iniciatyvai pritaria.
„Gimsta teisėkūros iniciatyvos, kurios pirmiausia bus siejamos su tuo, kad kontrabanda, kuri sukelia pavojų oro aviacijos saugumui, negali būti vertinama kažkokiomis nedidelėmis administracinėmis baudomis, tai turi būti vertinama laisvės atėmimo bausme“, – žurnalistams kalbėjo prezidentas.
„Tačiau reikia labai aiškiai suvokti, kad pavojus oro erdvės saugumui ar oro aviacijos saugumui gali kilti ir dėl kitų priežasčių, nebūtinai vien tik dėl oro balionų skraidymo. Ir manau, kad čia turi būti taikomas universalios atsakomybės principas – nesvarbu, kokia priežastis, bet veiksmai, kurie sukelia pavojų saugiai aviacijai, turi būti įvertinami labai griežtai“, – pridūrė G. Nausėda.
Anot jo, žmonėms, kurie rūko kontrabandines cigaretes, būtina pasiųsti žinią, jog tokiu būdu jie remia Baltarusijos diktatoriaus Aliaksando Lukašenkos režimą.
„Vartotojai, kurie perka kontrabandines cigaretes, turėtų labai aiškiai žinoti, kad pirkdami baltarusiškas cigaretes kad ir pigiau, jie finansuoja represinį Lukašenkos režimą. Šitas signalas galėtų būti pasiųstas labai aiškus ir visi mes turėtume suprasti vienareikšmiškai“, – aiškino šalies vadovas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos pareigūnai ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
