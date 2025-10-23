Nausėda su Europos lyderiais aptars žemyno gynybos stiprinimą

G. Nausėda su Europos lyderiais aptars žemyno gynybos ir konkurencingumo stiprinimą, taip pat dėmesio skirs paramos Ukrainai klausimui.
EVT posėdžio išvakarėse, trečiadienį, prezidentas taip pat dalyvavo Europos Sąjungos ir Egipto viršūnių susitikime.
Penktadienį Baltuosiuose rūmuose įvyko Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas. Šalių atstovai pokalbių metu daugiausia dėmesio skyrė priemonėms, kuriomis būtų galima daryti spaudimą Rusijai siekti taikos. Visgi susitikimo metu Ukraina nesulaukė pažado jai suteikti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.
