Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda su Europos lyderiais aptars žemyno gynybos stiprinimą

2025-10-23 06:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 06:25

Briuselyje viešintis šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį dalyvaus Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdyje.

Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)

Briuselyje viešintis šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį dalyvaus Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdyje.

REKLAMA
0

G. Nausėda su Europos lyderiais aptars žemyno gynybos ir konkurencingumo stiprinimą, taip pat dėmesio skirs paramos Ukrainai klausimui.

EVT posėdžio išvakarėse, trečiadienį, prezidentas taip pat dalyvavo Europos Sąjungos ir Egipto viršūnių susitikime.

Penktadienį Baltuosiuose rūmuose įvyko Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas. Šalių atstovai pokalbių metu daugiausia dėmesio skyrė priemonėms, kuriomis būtų galima daryti spaudimą Rusijai siekti taikos. Visgi susitikimo metu Ukraina nesulaukė pažado jai suteikti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Oficialiai atidaryta rekonstruota „Via Baltica“ (nuotr. Elta)
Oficialiai atidaryta rekonstruota „Via Baltica“ (2)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Lietuvos ir Lenkijos prezidentai „Via Baltica“ atkarpos atidaryme pabrėžia šio kelio svarbą saugumui
Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)
Nausėda su Lenkijos prezidentu atidarys atnaujintą „Via Baltica“ ruožą (6)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Austrijos ir Lietuvos lyderiai: Ukrainos saugumas – Europos saugumo dalis (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų