Nausėda apie būsimą susitikimą su Šakaliene: noriu kalbėti apie tai, kaip ji įsivaizduoja savo ateitį

„Šiandien aš noriu pirmiausiai susitikęs su ponia Šakaliene išgirsti visos šitos istorijos pradžią, potekstę. Na, ir kalbėti apie tai, kaip ji pati įsivaizduoja savo, kaip ministrės, ateitį. Labai svarbi misija yra apginti gynybos biudžetą.
Gynybos biudžetą – nesumeluotą, tikrą, kuriuo mes galėtume pagrįstai didžiuotis ir, svarbiausia, kurio pagrindu mes galėtume kurti nacionalinę diviziją, priimti sąjungininkus ir tai niekam nekeltų abejonių“, – antradienį žurnalistams Kaune sakė G. Nausėda.
„Turime šiek tiek nustelbti arba sumažinti emocinį foną ir tiesiog pasistengti rasti sprendimus, kurie Lietuva yra nepaprastai svarbūs“, – pažymėjo jis.
