Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie būsimą susitikimą su Šakaliene: noriu kalbėti apie tai, kaip ji įsivaizduoja savo ateitį

2025-10-21 11:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 11:43

Socialdemokratų kritikos sulaukusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei antradienį ketinant susitikti su šalies vadovu Gitanu Nausėda, prezidentas tikina norįs iš Vyriausybės atstovės išgirsti, kaip ji įsivaizduoja tolimesnį darbą.

Gitanas Nausėda (Teodoras Biliūnas/BNS)

Socialdemokratų kritikos sulaukusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei antradienį ketinant susitikti su šalies vadovu Gitanu Nausėda, prezidentas tikina norįs iš Vyriausybės atstovės išgirsti, kaip ji įsivaizduoja tolimesnį darbą.

REKLAMA
1

„Šiandien aš noriu pirmiausiai susitikęs su ponia Šakaliene išgirsti visos šitos istorijos pradžią, potekstę. Na, ir kalbėti apie tai, kaip ji pati įsivaizduoja savo, kaip ministrės, ateitį. Labai svarbi misija yra apginti gynybos biudžetą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gynybos biudžetą – nesumeluotą, tikrą, kuriuo mes galėtume pagrįstai didžiuotis ir, svarbiausia, kurio pagrindu mes galėtume kurti nacionalinę diviziją, priimti sąjungininkus ir tai niekam nekeltų abejonių“, – antradienį žurnalistams Kaune sakė G. Nausėda.

„Turime šiek tiek nustelbti arba sumažinti emocinį foną ir tiesiog pasistengti rasti sprendimus, kurie Lietuva yra nepaprastai svarbūs“, – pažymėjo jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų