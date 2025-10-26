Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pristatytas brangiausias lietuviškas serialas „Vilko gomurys“ – į mistinę „Kablio“ tamsą žengė garsenybės

2025-10-26 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 18:30

Paslaptingoje Vilniaus Naujamiesčio vietoje, raudona ir mėlyna spalva apšviestame klube „Kablys“, sekmadienio vakarą pristatytas naujausias kultinio Lietuvos režisieriaus Emilio Vėlyvio darbas – mistinis kriminalinis serialas „Vilko gomurys“.

Emilio Vélyvio serialo „Vilko gomurys“ premjeros svečiai (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)
157

Paslaptingoje Vilniaus Naujamiesčio vietoje, raudona ir mėlyna spalva apšviestame klube „Kablys“, sekmadienio vakarą pristatytas naujausias kultinio Lietuvos režisieriaus Emilio Vėlyvio darbas – mistinis kriminalinis serialas „Vilko gomurys“.

Mistika alsuojantis vakaras subūrė pirmuosius serialo žiūrovus – kūrėjų komandą, serialo aktorius, jų artimuosius, pramogų pasaulio garsenybes. Kinematografiniais, tarsi krauju aplietais laiptais į „Kablį“ lipo Ramūnas Rudokas, Monika Dirsytė, Tadas Vidmantas, Jogaila Morkūnas, Andrius Paulavičius, Ignas Krupavičius, Monika Liu, Rokas Darulis, Romas Zabarauskas, Algirdas Kaušpėdas, Kęstas Rimdžius ir daugybė kitų kino, televizijos bei pramogų pasaulio garsenybių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Emilio Vélyvio serialo „Vilko gomurys“ premjeros svečiai (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)
(157 nuotr.)
(157 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Emilio Vélyvio serialo „Vilko gomurys“ premjeros svečiai (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)

Į premjerą atvyko Londone gyvenančios serialo aktorės – Ingeborga Dapkūnaitė, Ieva Andrejevaitė bei seriale vaidmenį sukūręs suomių aktorius Tommis Korpela.

Fotografavosi prie paslaptingo veidrodžio

Į serialo atmosferą panardinti svečiai fotografavosi prie paslaptingo veidrodžio, darė asmenukes netgi tualetuose, kur ant veidrodžių švytėjo lūpų dažais užrašytas klausimas – „Ar blogis slepiasi kiekviename iš mūsų?“

Vakaro dalyviams paslapties šydas tik vos vos praskleistas – kviestinė publika peržiūrėjo dvi pirmąsias „Vilko gomurio“ serijas. Nuo spalio 27 dienos serialas bus pradėtas rodyti viešai – tik „Telia Play“ platformoje. Platformos žiūrovai galės rinktis tarp dviejų versijų – švelnesnės televizijai ir director’s cut, kuri skirta tik platformos prenumeratoriams.

„Režisieriaus versija siūloma tiems, kurie nebijo atviresnių, emociniu požiūriu intensyvesnių scenų. Tuo tarpu švelnesnė versija mistinę detektyvinę istoriją leis išgyventi be stiprių kraštutinumų. Svarbiausia, kad kiekvienas rastų sau priimtiną būdą ją patirti“, – premjeroje kalbėjo „Telia Play“ vadovė Vitalija Kibildė.

Serialas turinio kūrimo istorijoje žymi naują etapą

V. Kibildė neabejoja, kad E. Vėlyvio serialas „Vilko gomurys“ Lietuvos turinio kūrimo istorijoje žymi naują etapą.

„Nuosekliai stipriname originalaus, lietuviško turinio pasiūlą platformoje. Su „Vilko gomuriu“ žengiame dar vieną žingsnį – tai vienas pirmųjų bandymų šalyje sukurti tokio aukšto lygio detektyvinį serialą, kuris gali drąsiai konkuruoti su rodomais pasaulinėse turinio platformose. Mums svarbu, kad šiuolaikinis žiūrovas „Telia Play“ platformoje rastų aukščiausios kokybės filmus ir serialus, nepriklausomai nuo to, kur jie buvo sukurti“, – sakė „Telia Play“ vadovė, pridūrusi, kad yra tikra, jog žiūrovai „Vilko gomurio“ kokybę ir autentiškumą įvertins, o serialas pratęs kitų originalių platformos kūrinių – „Tilto“ ir „Medžioklės sezono“ – sėkmę.

Serialo pristatyme dalyvavęs režisierius E. Vėlyvis kalbėjo, kad „Vilko gomurio“ istorija gimė iš jo noro kapstytis po žmogaus vidinį pasaulį. Jam atrodė svarbu, kad nusikaltimo tyrimas seriale taptų ne tik kriminaline, bet ir dvasine kelione.

Pasak režisieriaus, pagrindinė istorijos ašis remiasi Karlo Gustavo Jungo idėjomis apie pasąmonę: „Tamsa slepia kur kas daugiau, nei drįstame įsivaizduoti“, – sakė režisierius E. Vėlyvis.

Biudžetas – daugiau nei 4 milijonai eurų

Serialo „Vilko gomurys“ biudžetas siekia daugiau nei keturis milijonus eurų – tai vienas didžiausių, Lietuvoje kada nors skirtų serialui.

„Vilko gomurys buvo vienas ambicingiausių mūsų projektų. Kad rastume jam finansavimą, turėjome įdėti milžiniškas pastangas. Keturi milijonai eurų mini serialui – didžiulis biudžetas Lietuvoje, taigi teko apgalvoti kiekvieną žingsnį. Sprendimų ieškojome ir Lietuvoje, ir užsienyje. Mums buvo svarbu, kad projektas būtų aktualus globaliai“, – sakė prodiuserė Daiva Varnaitė-Jovaišienė.

Jai pritarė ir kolegė, kino prodiuserė Asta Liukaitytė: „Serialas buvo ne tik finansinis, bet ir profesinis iššūkis – turėjome sukurti precedentą, kad ir Lietuvoje galima pagaminti kokybišką, užsienio standartams nenusileidžiantį turinį. Džiaugiamės, kad serialu susidomėjo viena didžiausių pasaulio platinimo kompanijų „AGC Films“, kuri jau įsigijo teisę serialą rodyti daugiau nei 50 pasaulio teritorijų. Tai ne tik mūsų, tai visos mūsų šalies laimėjimas.“

Režisieriaus E. Vėlyvio šešių dalių mistinis kriminalinis serialas „Vilko gomurys“ – nuo spalio 27 dienos – tik „Telia Play“ platformoje. Pagrindinius vaidmenis seriale atlieka britų aktorius Edwardas Holcroftas, Ingeborga Dapkūnaitė, Agnė Šataitė, suomių aktorius Tommis Korpela, Ieva Andrejevaitė, Giedrius Kiela. Operatorius – Feliksas Abrukauskas (LAC), dailininkas Ramūnas Rastauskas, kompozitorius Kipras Mašanauskas, garso režisierius Artūras Pugačiauskas, spalvų dailininkas Jonas Sunklodas, kostiumų dailininkės Jolanta Rimkutė ir Dovilė Cibulskaitė, grimo meistrė Jurgita Globytė. Prodiuseriai – „Kino Kultas“ ir „Kodachrome“. Serialas kurtas gavus „Telia Play“, LRT, Lietuvos kino centro bei privačių investuotojų paramą.

