Ramūnas Rudokas apie pokytį karjeroje, šeimą ir sulauktą netikėtą repliką iš scenos partnerių: „Tą kartą aš patylėjau“

„Taip, iš tiesų didžiausias pokytis tas, kad atsirado pauzė serialų filmavimuose. Priežasčių aš nežinau ir manau, kad į šį klausimą galėtų geriausiai atsakyti darbdaviai, kurie samdo mane filmuoti ar filmuotis. Tačiau tokia natūrali pauzė visai man į naudą. Atsirado erdvės dalykams, kuriems iki tol trūko laiko“, – sako Ramūnas.
Jis neslepia, kad pauzės dėka galėjo labiau atsiduoti kūrybai, teatrinei veiklai ir jau gali pasidžiaugti rezultatais – neseniai įvykusia monospektaklio „Kiek vertas AŠ“ premjera. Pasirodo, tai beveik autobiografinis kūrinys, kuriame Ramūnas šmaikščiai analizuoja savo profesinį kelią nuo studijų pradžios iki šiandien, be užuolankų kalba apie patiriamus iššūkius ir mėgina aiškintis, kiek gi iš tikrųjų vertas aktoriaus darbas.
Žinomas vyras pripažįsta, kad ilgus metus daugelis jį buvo linkę tapatinti su ekranuose matomais personažais, o ypač su serialo „Moterys meluoja geriau“ žvaigžde Marijumi. Iki šiol sutinka gerbėjų, kurie pavadina šiuo vardu ar įsivaizduoja, kad aktorius realiame gyvenime toks pat. Visgi, svarbiausias dalykas Ramūnui, kaip ir kiekvienam menininkui, nuoširdus žiūrovų grįžtamasis ryšys.
Apie santykius su jaunesne pasipylė įvairūs komentarai
O ar artimųjų, draugų nuomonė jam svarbi? Vyras juokiasi, kad didžiausia jo vertintoja yra žmona Justina, kuri be užuolankų rėžia savo nuomonę. Ar dažnai jų požiūriai išsiskiria? Kokia Rudokų beveik dešimtmetį trunkanti šeimyninė laimė? Ramūnas neslepia, kad pati pradžia nebuvo lengva niekam – nei 28-eriais metais jaunesnei Justinai, nei jam pačiam.
„Visko apie save tada prisiklausėm: „dar viena eilinė jo šita“, „o, žiūrėk, Rudokas su nauja boba“, „tas tai senis pedofilas, o šita tai durna turbūt“. Daug įdomių dalykų tikrai išgirdom, bet dabar, tai ką aš žinau, jau gal atrodo, kad kitaip visgi viskas vyksta“, – sako aktorius.
Ramūno teigimu, tai pirmi santykiai, trunkantys taip ilgai ir net prisiminė anksčiau dažnai girdėtą juokingą frazę „mylėsiu tave amžinai, kaip Rudokas“.
„Tai šita frazė jau nebeveikia, nes, pasirodo, aš galiu mylėti ir ilgiau negu tris dienas“, – juokdamasis sako Ramūnas.
O kaip klostosi jo santykiai su 4 vaikais – dviem dukrom ir dviem sūnumis, kurių susilaukė su skirtingomis moterimis?
Taip pat išgirsite, kaip aktorius palaiko fizinę sveikatą ir kodėl jam nebaisi senatvė? Vyras papasakos, kaip dėl savo amžiaus buvo „patrauktas per dantį“ bičiulių Stano ir Mariaus Jampolskio. Na, o vietoje svarbaus daikto, Ramūnas atskleis, ką sužinojo iš močiutės ir mamos – šis patarimas užtikrins, kad namuose neliktų vorų ar maistinių kandžių.
Visą pokalbį su Ramūnu Rudoku žiūrėkite straipsnio pradžioje.
