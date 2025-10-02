Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Ostrenkova rėžė atvirai: man nereikia santykių, kur tiesiog „tampomasi“

2025-10-02 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 19:45

Buvusios TV gelbėtojos Monikos Ostrenkovos gyvenime vyksta svarbūs pokyčiai – nuo darbų iki širdies reikalų. Moteris jau kurį laiką džiaugiasi atradusi save numerologijoje, gilinasi į santykių psichologiją ir padeda kitiems žmonėms spręsti problemas. Po skaudžių skyrybų su sužadėtiniu ir jo išdavystės, Monika ilgą laiką delsė pradėti naujus santykius. Tačiau jau daugiau negu pusmetį ji džiaugiasi meile garsiam futbolininkui, treneriui Rafaeliui Ledesmai.

Buvusios TV gelbėtojos Monikos Ostrenkovos gyvenime vyksta svarbūs pokyčiai – nuo darbų iki širdies reikalų. Moteris jau kurį laiką džiaugiasi atradusi save numerologijoje, gilinasi į santykių psichologiją ir padeda kitiems žmonėms spręsti problemas. Po skaudžių skyrybų su sužadėtiniu ir jo išdavystės, Monika ilgą laiką delsė pradėti naujus santykius. Tačiau jau daugiau negu pusmetį ji džiaugiasi meile garsiam futbolininkui, treneriui Rafaeliui Ledesmai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ pora atvirai prakalbo apie norą kurti šeimą ir draugystės pradžią. 

Monika neslepia – tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Daug laiko abu bendravo nuotoliu, pamažu jaukinosi vienas kitą, mat Rafaelis dirba ir gyvena Kaune, o Monika – sostinėje. Tačiau praėjus kelioms dienoms po filmavimo, pora galutinai nutarė įsikurti Kaune. Kodėl Monika neskubėjo apsigyventi su mylimuoju? 

„Man rūpėjo, kaip jis įsivaizduoja šeimą ir gyvenimą toliau. Man tikrai buvo svarbu, kad vyras norėtų šeimos, vaikų, nes pati viso to labai noriu. Gerai žinojau, kad man nereikia santykių, kur dabar madingi, kai metų metus būnama be įsipareigojimų, kai nenorima šeimos ir tiesiog „tampomasi“. Tai čia ne apie mane ir ne man. Aš tikrai nenoriu gaišti savo laiko“, – be užuolankų rėžė Monika.

Rafaelis džiaugiasi, kad šeimos atžvilgiu jų požiūriai sutampa ir atvirai sako, kad Monika sužavėjo ne tik grožiu, bet ir vidiniais dalykais, o ypač savo rūpestingumu.

„Man patinka dėmesys, kurį ji rodo, tada aš jaučiuosi svarbiu žmogumi Monikai. Kai po darbų parvažiuoju namo, atvirai kalbamės apie viską, kartu valgome. Atrodo, tai tokios smulkmenos mūsų kasdienybėje, bet aš labai jas vertinu, nes iš mažų dalykų susideda visuma. Pats esu šeimos žmogus, nes tėvai mane ir sesę taip auklėjo. O dabar Monika yra mano šeima ir tai geriausias sprendimas, kurį priėmiau“, – sako Rafaelis.

Turi 2 vaikus su buvusia žmona lietuve

Nors į artimus santykius pora ėjo pamažu, šiandien abu neabejoja, kad norėtų žengti dar toliau ir atvirai kalba apie sužadėtuves. Tiesa, Rafaeliui santuoka su Monika būtų trečioji – pirmąsyk jis vedė labai jaunas dar gimtojoje Brazilijoje. Antrąkart tuokėsi jau įsikūręs Lietuvoje, susilaukė dviejų vaikų, tačiau šeimos išsaugoti nepavyko. Ar tokia Rafaelio praeitis negąsdina Monikos?

Ji įsitikinusi, kad kiekviena patirtis – net labai karti, neateina veltui ir dovanoja svarbias pamokas. Ką moteris turi omenyje sakydama, kad dabar supranta, kodėl iki šiol patyrė tiek nelaimingų meilių? Monika sako, kad rasti daug atsakymų padėjo būtent numerologija ir juokdamasi prasitarė, jog tikrai pasitikrino savo suderinamumą su Rafaeliu. 

Laidoje taip pat išgirsite, kaip pora vienas kitą pristatė savo tėvams. Kokį pokštą Monika iškrėtė sesei ir mamai? O kaip į būsimą žentą užsienietį reagavo tėvas? Paaiškėjo, kad pora planuoja skristi į Braziliją, tačiau yra viena kliūtis, dėl kurios Monika net kreipėsi per filmavimo kameras į vieną svarbų žmogų.

Abu mylimieji atsinešė ir po brangų daiktą. Kalbėdama apie saviškį, Monika staiga susigraudino. Kodėl jai nepavyko sulaikyti ašarų?

Visą pokalbį su Monika Ostrenkova ir Rafaeliu Ledesma žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Antradieniais 19 val. ir TV3 televizijos YouTube kanale!

