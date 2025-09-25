Sandra Šernė apie garsų mylimąjį ir 1 jo savybę: tai svarbiausia

„Čia yra tas etapas, kai dar pati pradžia. Ji yra labai graži ir aš tikrai esu labai laiminga. <...> Tas žmogus, kai namuose, yra dar dešimt kartų nuostabesnis, šiltesnis, mielesnis ir labai tikras. Tai man čia turbūt yra svarbiausia“, – pasakoja Sandra.
Visgi pastarieji metai drabužių kūrėjai buvo pilni įvairių išbandymų. Ji neslepia, kad prieš dvejus metus įvykusios oficialios skyrybos su profesionaliu futbolininku Darvydu Šernu buvo nelengvas gyvenimo etapas. Nepaisant to, moteris džiaugiasi išlikusiu gražiu bendravimu su buvusiu vyru ir dviejų sūnelių tėčiu. Taip pat ji neskubėjo po išsiskyrimo nerti į naujus santykius, o visą savo energiją ir laiką skyrė vaikams bei darbui.
Atskleidė paslaptį, kodėl jos drabužius renkasi daugelis žvaigždžių
Sandra atvira – kažkada maloniu hobiu buvęs drabužių kūrimas ilgainiui virto absoliučia aistra, pragyvenimo šaltiniu ir rimtu verslu. Kokia jos sėkmės paslaptis? Kodėl jau daug metų Sandros kuriamos vestuvinės suknelės yra vienos geidžiamiausių, o daugybė Lietuvos žvaigždžių renkasi būtent jos drabužius pasirodymui ant raudonojo kilimo? Moteris sako, kad visa tai nuoširdaus ir kruopštaus darbo rezultatas, nors kurį laiką net kuklinosi būti pavadinta dizainere, mat nėra baigusi drabužių dizaino studijų.
„Mano kūriniai yra klasika, nes nėra to avangardo ir tai visą laiką yra su manim. Per dešimt kūrybos metų aš nenuėjau į kažką ekstremaliai kito. Esu nuosekli savo linijoje, vadinasi, turiu savitą braižą. Tačiau norint išlikti viršūnėje, reikia ir kažką naujo įvesti, kažką kito taikyti. Visgi aiškiai suprantu, kad man geriausiai sekasi eiti savo keliu, su tuo susikurtu savo braižu“, – šypsodamasi sako pašnekovė.
Nors Sandra save vadina visiška darboholike, kokios dar veiklos be drabužių kūrimo jai patinka? Atsakymas galbūt daugelį nustebins, bet kartu ir patvirtins, kokia Sandrai svarbi šeima. O kokia ji mama savo dviem sūnums? Ar vyresnėliui sparčiai žengiant į paauglystę, moteris susiduria su iššūkiais? Kodėl jai patinka laikytis taisyklių ir rutinos?
Dizainerės vizitine kortele jau seniai tapusios vestuvinės suknelės, o ar pati norėtų dar kada nors tokią vilkėti? Sandra juokiasi apie tai kol kas negalvojanti, tačiau pabrėžia, kad skyrybos tikrai neįnešė jai nusivylimo santuoka ir jokiu būdu neužkirto tikėjimo meile.
Visą pokalbį su Sandra Šerne žiūrėkite straipsnio pradžioje.
