Aktorė Justina Nemanytė atskleidė, kodėl išsiskyrė su mylimuoju Ignu

Ne kartą duodama interviu Justina pabrėždavo, kad Ignas yra tas vyras, su kuriuo norėtų kurti šeimą, susilaukti vaikų. Visgi, pasak aktorės, to labiau troško ji, o buvęs mylimasis kol kas turi kitus prioritetus.
„Aš negaliu žmogaus priversti būti su manimi, jeigu jis nenori. Negalima. O jeigu žmogus nori dar kitų dalytų, galbūt kitokios moters, tai okey. Na, ką aš, negaliu laikyti“, – laidoje kalbėjo aktorė.
Justina Nemanytė prabilo apie skyrybas
Moteris taip pat pripažįsta, kad skyrybos niekuomet neįvyksta tik dėl vieno kaltės, nes klaidų padarė abu, todėl ir sprendimą priėmė drauge.
„Tiesiog supratom, kad norim skirtingų dalykų. Aš labai noriu šeimos, stabilumo, o Ignas dar nori ieškoti savęs, patirti daug naujų dalykų, todėl labai paprastai susėdom, pakalbėjom ir išėjom skirtingais keliais. <...>
Tikrai galvojau, kad su tuo žmogumi nugyvensiu visą gyvenimą, bet taip jau atsitiko. Labai sunku, čia tikrai jau neslėpsiu. Man atrodė, kad abu stengėmės į tą pačią pusę eiti ir nelengva išgirsti, jog žmogus jautė gal tam tikra prasme net mano spaudimą ir pats sau gal melavo. <...> Visgi aš negaliu priversti žmogaus būti su manim, jeigu jis to nenori“, – laidoje „Pasikalbėkim“ teigė Justina.
Ar pora dar bandė išsaugoti savo santykius? Aktorė tikina, kad jie padarė viską, kas buvo įmanoma, tačiau skyrybų išvengti nepavyko.
Visgi Justina neslepia, kad jausmai Ignui dar neišblėso, nes santykiai nutrūko vos prieš tris mėnesius ir užsimiršti reikia daugiau laiko. Ypač sunkus etapas, pasak moters, buvo pirmas mėnuo po išsiskyrimo, kai atrodė, kad liūdesys yra bedugnis, tačiau dabar jaučiasi žymiai lengviau ir stengiasi nepasiduoti savigailai.
„Man šitos skyrybos davė tikrai daug brandos. Per trumpą laiką daug supratau ir apie save, ko iš tikrųjų noriu. Sakyčiau, kad net įvyko savotiška asmenybinė transformacija. Iš tiesų buvau pamiršus, kad esu kūrėja ir dabar į tai stipriai grįžau, todėl laukia daug naujų įvairių projektų“, – šypsodamasi sakė Justina.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!