Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aktorė Justina Nemanytė atskleidė, kodėl išsiskyrė su mylimuoju Ignu

2025-09-16 09:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 09:16

Populiari teatro, kino ir televizijos aktorė Justina Nemanytė, lankydamasi naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ neseniai pranešė apie gyvenimo pokyčius – moteris išsiskyrė su mylimuoju.

Populiari teatro, kino ir televizijos aktorė Justina Nemanytė, lankydamasi naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ neseniai pranešė apie gyvenimo pokyčius – moteris išsiskyrė su mylimuoju.

REKLAMA
1

Ne kartą duodama interviu Justina pabrėždavo, kad Ignas yra tas vyras, su kuriuo norėtų kurti šeimą, susilaukti vaikų. Visgi, pasak aktorės, to labiau troško ji, o buvęs mylimasis kol kas turi kitus prioritetus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš negaliu žmogaus priversti būti su manimi, jeigu jis nenori. Negalima. O jeigu žmogus nori dar kitų dalytų, galbūt kitokios moters, tai okey. Na, ką aš, negaliu laikyti“, – laidoje kalbėjo aktorė.

REKLAMA
REKLAMA

Justina Nemanytė
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justina Nemanytė

Justina Nemanytė prabilo apie skyrybas

Moteris taip pat pripažįsta, kad skyrybos niekuomet neįvyksta tik dėl vieno kaltės, nes klaidų padarė abu, todėl ir sprendimą priėmė drauge.

REKLAMA

„Tiesiog supratom, kad norim skirtingų dalykų. Aš labai noriu šeimos, stabilumo, o Ignas dar nori ieškoti savęs, patirti daug naujų dalykų, todėl labai paprastai susėdom, pakalbėjom ir išėjom skirtingais keliais. <...>

Tikrai galvojau, kad su tuo žmogumi nugyvensiu visą gyvenimą, bet taip jau atsitiko. Labai sunku, čia tikrai jau neslėpsiu. Man atrodė, kad abu stengėmės į tą pačią pusę eiti ir nelengva išgirsti, jog žmogus jautė gal tam tikra prasme net mano spaudimą ir pats sau gal melavo. <...> Visgi aš negaliu priversti žmogaus būti su manim, jeigu jis to nenori“, – laidoje „Pasikalbėkim“ teigė Justina.

REKLAMA
REKLAMA

Ar pora dar bandė išsaugoti savo santykius? Aktorė tikina, kad jie padarė viską, kas buvo įmanoma, tačiau skyrybų išvengti nepavyko.

Visgi Justina neslepia, kad jausmai Ignui dar neišblėso, nes santykiai nutrūko vos prieš tris mėnesius ir užsimiršti reikia daugiau laiko. Ypač sunkus etapas, pasak moters, buvo pirmas mėnuo po išsiskyrimo, kai atrodė, kad liūdesys yra bedugnis, tačiau dabar jaučiasi žymiai lengviau ir stengiasi nepasiduoti savigailai.

„Man šitos skyrybos davė tikrai daug brandos. Per trumpą laiką daug supratau ir apie save, ko iš tikrųjų noriu. Sakyčiau, kad net įvyko savotiška asmenybinė transformacija. Iš tiesų buvau pamiršus, kad esu kūrėja ir dabar į tai stipriai grįžau, todėl laukia daug naujų įvairių projektų“, –  šypsodamasi sakė Justina.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų