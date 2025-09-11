TV gelbėtojas Linas prisiminė įvykį, kai nesulaikė ašarų: iškart paskambinau žmonai

Linas tikina seniai svajojęs apie darbą „TV pagalboje“, tačiau vis delsė žengti lemiamą žingsnį. Kas galiausiai jį tam paskatino?
„Pamenu, kad nuvažiavom su laidos „Farai“ operatoriumi į vieną situaciją. Sprendėm ten įvairius dalykus ir po to jis man sako: „Žinai, Linai, tau iš tiesų reikėtų dirbti „TV pagalboje”. Nes čia tu dirbi taip, kaip reikėtų dirbti ten“.
Pasijuokėm tada abudu, bet ši mintis niekur nedingo. Galiausiai, nusprendžiau užpildyti kandidato anketą. Praėjus gal pusmečiui, aš sutikau tą operatorių vėl ir jis man sako – matai, kaip svajonės pildosi“, – pasakoja Linas.
Vyro teigimu, žmona, trys dukros ir draugai nuoširdžiai džiaugiasi dėl jo karjeros posūkio televizijoje, o ypač naujomis tėčio pareigomis didžiuojasi vidurinioji dukra. Koks Linas tėtis ir koks vyras?
Santykiai su žmona padeda policininko darbui
Taip pat Linas atskleidė, kad būtent žmona Jurgita yra didžiausias jo ramstis, kuri jį palaiko ir kuriai gali viską išsipasakoti. Ne paslaptis, kad darbas policijoje reikalauja daug emocinių resursų, todėl, pasak Lino, svarbu turėti, kam išlieti susikaupusius jausmus. O ar jis ketina toliau dirbti policininku? Ar jam pavyks suderinti abi pareigas?
„Pareigūnu esu jau 17 metų. Man šis darbas labai patinka ir nė karto nebuvo minčių to atsisakyti. Žinot, kaip vaikai svajoja nuo mažens būti ugniagesiu, pilotu ar policininku, taip ir aš nuo mažų dienų norėjau būti tuo, kuo esu. Nors mano šeimoje, giminėje nebuvo pareigūnų, aš kažkodėl jaučiau, kad čia mano kelias ir visada to siekiau.
Man pasisekė, kad galiu abi veiklas suderinti, nes pareigūnams leidžiama papildomai dirbti su individualios veiklos pažymėjimu, o mano darbas „TV pagalboje“ toks ir yra. Visus oficialius leidimus gavau, tikrai tuo džiaugiuosi, o galų gale darbas šioje laidoje ir policijoje juk labai susijęs, nes jungia vienas tikslas – pagalba žmogui. Mūsų misija ginti, saugoti, padėti“, – sako laidos svečias.
Abiejuose darbuose Linas privalo dėvėti uniformas, tačiau jo gyvenime yra ir trečioji „uniforma“, kuri irgi raudona. Vyras prisipažino ilgai slėpęs šį faktą, tačiau pokalbio metu atvirai papasakojo, kodėl ši apranga ypatingai svarbi ir maloni dėvėti. Taigi kuo jis tampa?
Nors įprasta manyti, kad pareigūnai nerodo emocijų ar yra plieniniai, Linas neslepia esantis jautrus. Kartą, važiuodamas po darbo namo, nebegalėjo sulaikyti ašarų ir būtent tuo metu paskambino brangiam žmogui. Kodėl vyras tąkart pratrūko? Kas sunkiausia dirbant policininko darbą?
Į studiją atsineštas brangus daiktas atskleidė, kad Linas yra ir be galo tikintis žmogus.
„Gimiau sekmadienį, šventą dieną, gal todėl man sekasi gyvenime. Nes sakoma, kad tokią dieną gimusieji yra palaiminti“, – šypsodamasis sako naujasis gelbėtojas.
Visą pokalbį su Linu Jakštu žiūrėkite straipsnio pradžioje.
