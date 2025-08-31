Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Aistės Simėnaitės patirtys – 100 kg, valgymo sutrikimai ir šokiruojanti tiesa: „Storos moterys uždirba mažiau“

2025-08-31 18:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 18:59

Komunikacijos ekspertė, žurnalistė Aistė Simėnaitė puikiai žino, ką reiškia nuo vaikystės kovoti su antsvoriu ir ieškoti kelių, kad priimtum savo kūną. Valgymo sutrikimai – bulimija, anoreksija, emocinis persivalgymas – jai gerai pažįstami, o skrandžio mažinimo operacijai ryžosi pasiekusi 100 kilogramų.

Komunikacijos ekspertė, žurnalistė Aistė Simėnaitė puikiai žino, ką reiškia nuo vaikystės kovoti su antsvoriu ir ieškoti kelių, kad priimtum savo kūną. Valgymo sutrikimai – bulimija, anoreksija, emocinis persivalgymas – jai gerai pažįstami, o skrandžio mažinimo operacijai ryžosi pasiekusi 100 kilogramų.

5

Laidoje „Pasikalbėkim“ Aistė atvirai pasakoja apie savo patirtis, kurias sudėjo ir į knygą „Svoriomanija. Mano kelionė iki 100 kg ir atgal“. Kaip moteris jaučiasi dabar? Ar tapus mama požiūris į savo kūną pasikeitė? Kodėl Aistė įsitikinusi, kad visos problemos, susijusios su svoriu, pirmiausia turi būti sprendžiamos galvoje?

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai daug kalbu apie gyvenimą būnant storu žmogumi, nes, pasirodo, žmonės nežino tokių dalykų ir natūralu, kad nežino. Štai kad ir karštą vasarą vaikštant šlaunys nusitrina iki kraujo arba susiduri su sunkumais drabužių parduotuvėse, kai iš tolimiausios lentynos čiumpi tą didžiausią rūbą, bet jis vis tiek netinka.

Visai įdomus toks pasvarstymas, kaip jaučiasi žmogus visuomenėje, kai nuėjęs į parduotuvę neranda sau tinkamų drabužių“, – sako viešnia.

Valgymo sutrikimai yra „galvos problema“

Tai tik maža dalis patirčių, kurias savyje nešiojasi Aistė. Kada ji suprato, kad nesijaučia gerai kūne tokiame, koks yra? Kiek įtakos tam turėjo aplinka – šeima, draugai, mokykla, santykiai su vaikinais? Moteris pasakoja, kad tuo metu, kai augo, liekno kūno kultas buvo ypač stiprus ir jeigu buvai kitoks, iškart jauteisi nepritampantis, tarsi „brokuotas“.

„Esu įsitikinusi, kad visi valgymo sutrikimai ar net svorio dideli svyravimai, nutukimas, yra galvos problema. Tikrai įprasta tiesiog kaltinti save, kad per daug valgai arba per mažai valgai, todėl labai svarbu aiškintis, kodėl taip vyksta ir kodėl žmogus tuo suvalgytu maistu jau save žaloja.

Mano teorija yra tokia, pavyzdžiui, kad septintoje klasėje mėnesį sergi ir tada turi didelę žinių spragą. Jeigu jos neužpildai, tai ji velkasi toliau. Aš jaučiu, kad man taip nutiko su emociniu išsilavinimu ir kad kažkur turėjau spragą, kuri vis išlįsdavo. Ar bulimija, ar anoreksija, ar persivalgymo sutrikimas, ar nutukimas, mano supratimu, yra lygiai tos pačios problemos rezultatas“, – atvirai sako Aistė. 

Atrado būdą kovoti su kompleksu dėl svorio

Kaip jai galiausiai pavyko susidraugauti su savo kūnu? Moteris neslepia, kad iki šiandieninės Aistės teko nueiti sudėtingą kelią, tačiau kartu įgijo daug svarbių patirčių ir naujų savęs atradimų. Pasiekusi 100 kilogramų, Aistė ryžosi skrandžio mažinimo operacijai, po kurios pradėjo sparčiai kristi svoris.

Tačiau nauji iššūkiai laukė sužinojus, kad taps mama. Nors nėštumo metu priaugti kilogramai taip greitai netirpo, Aistė nepasidavė panikai ir stengėsi sąmoningai žiūrėti į kūno pokyčius. Taip pat su vyru nusprendė, kad auginant dukrytę darys viską, kad apsaugotų ją nuo žalingų kūno komentavimo patirčių. 

„Mes sutarėm, kad nesvarbu, su kiek žmonių susipyksim, nesvarbu kiek Kalėdų turės kokį nors konfliktų mazgelį, bet mes turim būti jos sargais. <...> Čia jau man eina šiurpas, čia man jau labai skaudu“, – sako Aistė.

Tiesa, vos prieš mėnesį pora atšoko vestuves, nors kartu skaičiuoja jau dešimtmetį. Kodėl būtent dabar nutarė oficialiai tapti vyru ir žmona? O ar renkantis vestuvinę suknelę Aistė jaudinosi dėl savo kūno?

„Visada yra klausimas, kokią kainą mokėsiu tam, kad pasikeistų mano kūnas. Ir čia nekalbu apie pinigus. Ar sutinku badauti, žiūrėdama į lėkštę jausti kaltės ir gėdos jausmą? Ar visą šitą gyvenimą sutinku gyventi apie maistą, angliavandenius, baltymus, mineralus ir skaičius ant svarstyklių vien tam, kad sverčiau „x“?

Taigi, svarbiausia, įsivertinti šitą kainą ir aš nusprendžiau, kad man vertingiausia yra linksmai leisti laiką vestuvių dieną. Todėl šėlau su ta suknele ir man nebuvo svarbu, kas ir kaip ten atrodo“, – sako laidos viešnia.

Pokalbio metu Aistė atskleidė šokiruojančių faktų apie antsvorį turinčių moterų algas. Užsienyje atliktas tyrimas parodė, kad tai stipriai susiję.

„Moteriai numestas svoris pakelia atlyginimą tiek pat, kiek magistro diplomas. Vyrams tai negalioja, bet storos moterys uždirba mažiau“, – tikina Aistė. 

Kiek kartų pakilo jos pačios atlyginimas, kai nukrito svoris?

Visą pokalbį su Aiste Simėnaite žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Antradieniais 19 val. ir TV3 televizijos YouTube kanale!

