Lavija Šurnaitė kaip niekada atvirai apie gyvenimą ir šeimą: „Man po 45-erių žymiai geriau, nei po 40-ies“

Laidoje „Pasikalbėkim“ žinoma moteris atvirai kalbėjo ne tik apie svarbius pokyčius, bet ir savo santykius su mylimuoju bei motinystės iššūkius. Lavija neslepia, kad norint pasiekti skaitytojų širdis, būtina rasti drąsos apnuoginti ir save.
„Kai pradėjau gauti laiškus iš moterų, man patys smagiausi būna tokie trumpi, kaip „Na jūs ir duodat. Kodėl rašot apie mane? Iš kur žinote, kaip aš galvoju ir ką šiuo metu išgyvenu?“ Tos mintys buvo labai taiklios, todėl pagalvojau – ačiū, Dievui, viskas gerai, nes supratau, kad visi žmonės esam labiau panašūs, negu skirtingi. Tai buvo dar vienas patvirtinimas, nes man rašo moterys, kurių aš nepažįstu, kurios nepažįsta manęs, nesame gyvenime bendravusios ar viena kitą mačiusios, tačiau galime pajusti labai didelę bendrystę, turėdamos vienodą bagažą išgyvenimų ir panašių dalykų“, – šypsodamasi sako Lavija.
Klausimų apie amžių nebijo
Naujausioje knygoje „Suaugusių moterų klubas“ daug dėmesio skiriama moterims, kurioms 40-imt ir daugiau metų, nes Lavija įsitikinusi, kad šis amžiaus tarpsnis per daug apipintas mitų bei stereotipų. Pati ji neslepia savo metų ir nuoširdžiai sako, kad klausimas apie amžių nei kiek netrikdo. Kodėl?
„Jeigu aš, gavusi klausimą, kiek man yra metų, nuspręsiu tai slėpti, tai čia ir bus tas pirmas kažkoks senėjimo momentas. Jeigu tau paprasta pasakyti savo amžių, nes tai juk tik informacinis vienetas, tuomet į visą šitą dalyką žiūri labai sveikai. Nes pats geriausiai žinai, kas tau gali būti naudinga, kuo reikia susirūpinti, kas tavęs laukia ir kaip sau gali padėti. O jeigu slepi ar išsisukinėji, tai man atrodo, kad viduje esi tarsi pasenęs, kažkaip morališkai ir tada jau vienintelė užduotis būna tą tikrąjį amžių visais būdais nuslėpti“, – mintimis dalijasi Lavija.
Pokalbio metu buvo paliestos svarbios, bet dažnai vis dar tabu laikomos temos, kaip perimenopauzė, menopauzė ir postmenopauzė. Nors tai moterų gyvenimus stipriai keičiantys etapai, Lavija įsitikinusi, kad tuo privalo domėtis ir vyrai. Jeigu jiems neįdomu, kas vyksta su mylimų moterų kūnais, emocijomis, tuomet rizikuojama prarasti santykius. Pasak viešnios, ji yra girdėjusi ne vieną istoriją, kai būtent menopauzės metu poros nebemoka susikalbėti ir galiausiai išsiskiria.
„Vyrai tikrai turi domėtis viskuo. Visų pirma dėl savo gerovės, kad labiau suprastų moteris. Ir jie turi pradėti domėtis ne tada, kai jau perimenopauzė, o nuo to momento, kai užmezga santykius. Vyrams svarbu suprasti, kas yra PMS, kas yra hormonai ir kad moterims būna kitaip, negu jiems. Juk vyrai labai stabilūs, tačiau jų biologija visai kita. O mes ne dėl to, kad tiesiog šią savaitę norim būti raganos, tampam kitokios ir tikrai nepasirenkam to sąmoningai.
Aš pati savęs galiu tuo metu nepažinti ir mano erzulys, mano tonas bendraujant gali stipriai erzinti mane pačią. Maža to, aš ne visada galiu ištransliuoti, kas su manim yra negerai, nes esu per daug užvaldyta to bendro blogumo. Ir būtent tada vyrai galėtų pažiūrėti su paprasta empatija, nusiimti savo ego ir pagalvoti – jeigu jai blogai dabar, tai tiesiog nelendu, nesiaiškinu, o atsitraukiu“, – sako Lavija.
Vyro palaikymas
Mylimojo supratingumas ir palaikymas, anot pašnekovės, yra būtinas moteriai, kuri išgyvena stiprius pokyčius – nuo augančio kūno svorio, karstančios krūtinės iki stipraus savivertės kryčio. O kaip į Lavijos pokyčius ir išgyvenimus reaguoja jos mylimasis?
„Aš supratimą ir palaikymą jaučiu, tačiau buvo tokių etapų, kai jam pradėjau pati transliuoti dalykus. Nes tas žmogus sakė, kad tikrai stengiasi, bet nebūtinai jam pavyksta. Ir tada aš pati pasakiau, gal ne tą pačią akimirką, gal po valandos, kad nuoširdžiai nesuprantu, kas man yra. Labai geras paaiškinimas ir tai tiesa, nes tikrai nežinojau, kas su manim tą akimirką vyksta. Man tiesiog klaiki diena ir aš nesuprantu, kas yra negerai. Jis tada klausia, ar galiu kažkuo padėti? Aš atsakau ne, negali“, – atvirauja Lavija.
Moteris juokiasi, kad pokyčiai vyksta ne tik jos gyvenime, bet ir sūnaus Nojaus. Kaip tik šiuo metu jis yra paauglystės pike. Kaip abiems sekasi sutarti? Kokia Lavija yra mama ir kodėl sako, kad neturi tikslo būti sūnaus drauge?
Filmavimo metu taip pat nuskambėjo frazė, kad „man po 45-erių žymiai geriau, nei po 40-ies metų“. Ką Lavija turi galvoje tai sakydama? Išvysite ir kokius du svarbius daiktus moteris atsinešė į studiją, kurių vieną siūlo įsigyti visiems žiūrovams.
