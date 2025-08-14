Veidoskaitininkas išnagrinėjo Renatos Šakalytės veidą: „Tikiuosi, kad vyras to nesužinos“

„Aš dažnai skatinu žmogų atsibusti ir suprasti, kad tu nesi tik tai, kas nutiko tavo gyvenime, net jei tai ir labai sunkūs dalykai. Nes esi tai, ką susikuri iš tų patirčių. Tiesiog pasiimk geriausia iš to, jei tik įmanoma, paleisk, nes tai jau vis tiek buvo, tačiau nepamiršk“, – sako svečias.
Tomas pabrėžia, kad nėra psichologas, nes remiasi savo gyvenimiška patirtimi ir įgytomis žiniomis įvairiuose kursuose, tačiau dažnas jį tokiu laiko. Iš Kuršėnų kilęs vyras pasakoja, kad žmonių santykiais, psichologija ėmė domėtis dar paauglystėje, tačiau kurį laiką dirbo visai kitus darbus.
„Aš galvoju, kad mano gyvenimo misija yra keliauti po pasaulį, rinkti informaciją, prie kurios neprieina kiti žmonės. Tada ją parvežti čia ir pasidalinti. Dauguma juk turi vaikus, namus, įvairių įsipareigojimų, todėl negali tiek keliauti, o aš viso to neturiu ir galiu išvykti, kada noriu.
Dabar iš to galiu gauti ir pajamas, o iš tų pajamų vėl išvažiuoti, daug mokytis, tobulintis, grįžti ir vėl dalintis. <...> Taip, aš neturiu diplomo, bet man jo ir nereikia, nes turiu sukaupęs labai daug gilių žinių ir esu pasiruošęs, kad žmonės mane patikrintų“, – sako Tomas.
Didžiausios problemos, anot pašnekovo, su kuriomis susiduria suaugę žmonės – žema savivertė arba jos nebuvimas, santykių bėdos ir negebėjimas komunikuoti. Būtent šios temos yra pagrindinis Tomo darbo laukas, tačiau konsultuoja ir kitais klausimais.
Atskleidė, kaip su sutuoktine išlaiko sveikus ir ilgalaikius santykius
Savo socialinių tinklų paskyrose vyras kelia daug turinio, kuris dažnai pateikiamas ironiškai, šmaikščiai ar hiperbolizuotai ir dėl to sulaukia nemažai kritikos. Ar jam tai svarbu?
Prakalbus apie santykius, Tomas pasidalijo savo patirtimi ir atskleidė, kaip pavyko su žmona išlaikyti darnų ryšį. Išgirsite, kokį metodą pora naudoja ir kuo jis ypatingas. Svečias be užuolankų rėžė, kad vyrai turėtų labiau susiimti ir pradėti kartu augti su savo moterimis. Tomas taip pat pažymi, kad dažnai žmonės pradeda santykius nesuprasdami savo lūkesčių, o tai padaryti būtina.
„Daugelis neišsiaiškina vertybių, apie ką bus tas jų santykis. Vieno vertybės nuklysta į tai, kad nori daug keliauti, judėti ir kuo daugiau patirti. Dažniausiai tokie lūkesčiai moterų. O vyrai nori namo, stabilumo, darbo ir galvojimo, kad jau viską pasiekiau, nes žiedą užmoviau – viskas, dabar tu mano ir tiesiog būnam, ko dar čia nori?
Todėl moterys dažnai skundžiasi vyrų neveiklumu, sustabarėjimu ir nenoru kažką keisti gyvenime, o šie skundžiasi, kad jų moterys išprotėjo, nes nuvarė į jogos stovyklą, pakvėpavo, pradėjo žaliavalgiškai maitintis ir nebekepa daugiau mėsos“, – šypsodamasis aiškina Tomas.
Kokių dar patarimų jis turi poroms, kad santykiai būtų tvarūs?
Kita sritis, kurioje Tomas jaučiasi stiprus, yra veidoskaita. Vyrą domina ir kūno kalba, nes visa tai padeda labai greitai išsiaiškinti, su kokiu žmogumi tenka turėti reikalų.
„Aš manau, kad bazinius veidoskaitos mokymus, kurie tikrai nesunkūs, yra būtina praeiti kai kurių profesijų atstovams, pavyzdžiui, mokytojams, medikams, pareigūnams, o gal ir visiems žmonėms. Nes įgytos žinios praverčia visą gyvenimą“, – įsitikinęs Tomas.
Ką apie Renatą Šakalytę parodo jos veidas?
Kalbėdamas apie veidoskaitą Tomas nepraleido progos pažerti įžvalgų ir apie pačios laidos vedėjos – Renatos Šakalytės-Jakovlevos – veidą ir atskleidė, ką jis sako apie ją.
Pirmiausia, Tomas pastebi, kad Renata nėra pedantė.
„Pedantai turi labai ryškius veido bruožus – labai ploną nosies kaulelį ir smailų, aštrų nosies galiuką. Pedantai, arba kaip aš sakau, estetai, kuriems yra svarbi kiekviena estetikos detalė, turi neatsikišusį ir neįdubusį smakrą. <...> Bet čia tik vienas bruožas, nelinkiu vertinti iš vieno bruožo – yra ir kiti dalykai“, – teigia Tomas.
Apie Renatą Tomas pastebėjo ir vieną detalę, kuri, panašu, neturėtų džiuginti jos vyro.
„Ar tu gali dominuoti šeimoje? Garantuoju, kad ir dominuoji. Turi pakankamai platų žandikaulį, atsikišusį smakrą. Tu linkusi į dominavimą. Ar tu tą darai ir ar darai tai sąmoningai, aš nežinau. Bet netgi netyčia gali uždominuoti prieš savo vyrą. Net nematęs tavo vyro galiu pasakyti, kad tu tą darai“, – įdomybę atskleidžia Tomas.
„Tikiuosi, kad vyras to nesužinos, nes jis įsivaizduoja kitaip“, – juokėsi Renata.
Tiesa, tokias įžvalgas Tomas sako ne šiaip sau.
„Aš tikiuosi, kad tu sąmoningai į tai atkreipsi dėmesį ir panaudosi tai tinkamai, kad ir vyras, ir tu būtumėt laimingi“, – pridūrė veidoskaitininkas.
O ką dar atskleidžia Renatos veidas ir kūno kalba? Su kuriuo žmogumi Tomas pasiūlė jai kuo greičiau sutvarkyti santykius?
