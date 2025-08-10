Aštriais pasisakymais garsėjantis veidoskaitininkas Tomas Saparis rėžė tiesiai šviesiai: vyrai, susiimkit

„Aš dažnai skatinu žmogų atsibusti ir suprasti, kad tu nesi tik tai, kas nutiko tavo gyvenime, net jei tai ir labai sunkūs dalykai. Nes esi tai, ką susikuri iš tų patirčių. Tiesiog pasiimk geriausia iš to, jei tik įmanoma, paleisk, nes tai jau vis tiek buvo, tačiau nepamiršk“, – sako svečias.
Tomas pabrėžia, kad nėra psichologas, nes remiasi savo gyvenimiška patirtimi ir įgytomis žiniomis įvairiuose kursuose, tačiau dažnas jį tokiu laiko. Iš Kuršėnų kilęs vyras pasakoja, kad žmonių santykiais, psichologija ėmė domėtis dar paauglystėje, tačiau kurį laiką dirbo visai kitus darbus.
„Aš galvoju, kad mano gyvenimo misija yra keliauti po pasaulį, rinkti informaciją, prie kurios neprieina kiti žmonės. Tada ją parvežti čia ir pasidalinti. Dauguma juk turi vaikus, namus, įvairių įsipareigojimų, todėl negali tiek keliauti, o aš viso to neturiu ir galiu išvykti, kada noriu.
Dabar iš to galiu gauti ir pajamas, o iš tų pajamų vėl išvažiuoti, daug mokytis, tobulintis, grįžti ir vėl dalintis. <...> Taip, aš neturiu diplomo, bet man jo ir nereikia, nes turiu sukaupęs labai daug gilių žinių ir esu pasiruošęs, kad žmonės mane patikrintų“, – sako Tomas.
Didžiausios problemos, anot pašnekovo, su kuriomis susiduria suaugę žmonės – žema savivertė arba jos nebuvimas, santykių bėdos ir negebėjimas komunikuoti. Būtent šios temos yra pagrindinis Tomo darbo laukas, tačiau konsultuoja ir kitais klausimais.
Atskleidė, kaip su sutuoktine išlaiko sveikus ir ilgalaikius santykius
Savo socialinių tinklų paskyrose vyras kelia daug turinio, kuris dažnai pateikiamas ironiškai, šmaikščiai ar hiperbolizuotai ir dėl to sulaukia nemažai kritikos. Ar jam tai svarbu?
Prakalbus apie santykius, Tomas pasidalijo savo patirtimi ir atskleidė, kaip pavyko su žmona išlaikyti darnų ryšį. Išgirsite, kokį metodą pora naudoja ir kuo jis ypatingas. Svečias be užuolankų rėžė, kad vyrai turėtų labiau susiimti ir pradėti kartu augti su savo moterimis. Tomas taip pat pažymi, kad dažnai žmonės pradeda santykius nesuprasdami savo lūkesčių, o tai padaryti būtina.
„Daugelis neišsiaiškina vertybių, apie ką bus tas jų santykis. Vieno vertybės nuklysta į tai, kad nori daug keliauti, judėti ir kuo daugiau patirti. Dažniausiai tokie lūkesčiai moterų. O vyrai nori namo, stabilumo, darbo ir galvojimo, kad jau viską pasiekiau, nes žiedą užmoviau – viskas, dabar tu mano ir tiesiog būnam, ko dar čia nori?
Todėl moterys dažnai skundžiasi vyrų neveiklumu, sustabarėjimu ir nenoru kažką keisti gyvenime, o šie skundžiasi, kad jų moterys išprotėjo, nes nuvarė į jogos stovyklą, pakvėpavo, pradėjo žaliavalgiškai maitintis ir nebekepa daugiau mėsos“, – šypsodamasis aiškina Tomas.
Kokių dar patarimų jis turi poroms, kad santykiai būtų tvarūs?
Kita sritis, kurioje Tomas jaučiasi stiprus, yra veidoskaita. Vyrą domina ir kūno kalba, nes visa tai padeda labai greitai išsiaiškinti, su kokiu žmogumi tenka turėti reikalų.
„Aš manau, kad bazinius veidoskaitos mokymus, kurie tikrai nesunkūs, yra būtina praeiti kai kurių profesijų atstovams, pavyzdžiui, mokytojams, medikams, pareigūnams, o gal ir visiems žmonėms. Nes įgytos žinios praverčia visą gyvenimą“, – įsitikinęs Tomas.
Pokalbio metu išgirsite ir patarimų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad suprastumėte, koks pats esate žmogus. Tomas drąsiai išsakė savo įžvalgas ir apie laidos vedėjos Renatos veido bruožus. Ar jos buvo teisingos?
Visą pokalbį su Tomu Sapariu žiūrėkite straipsnio pradžioje.