Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Marija Palaikytė – apie meilę 15 metų vyresniam italui ir gyvenimą tarp 2 šalių: „Toks gyvenimo būdas – ne kiekvienam“

Pasikalbėkim
2025-08-07 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Renata Šakalytė-Jakovleva
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 19:45

Mados analitikė, stilistė, dėstytoja Marija Palaikytė-Franchini neieško žodžio kišenėje, o jos išskirtinis juokas jau tapo vizitine kortele. Laidoje „Pasikalbėkim“ visuomet besišypsanti, optimizmu ir energija trykštanti Marija paatviravo apie meilę ir santuoką su 15 metų vyresniu italu, apie mintis dėl šeimos pagausėjimo ir gyvenimą tarp dviejų valstybių. „Toks gyvenimo būdas – ne kiekvienam“, – sako Marija.

Mados analitikė, stilistė, dėstytoja Marija Palaikytė-Franchini neieško žodžio kišenėje, o jos išskirtinis juokas jau tapo vizitine kortele. Laidoje „Pasikalbėkim“ visuomet besišypsanti, optimizmu ir energija trykštanti Marija paatviravo apie meilę ir santuoką su 15 metų vyresniu italu, apie mintis dėl šeimos pagausėjimo ir gyvenimą tarp dviejų valstybių. „Toks gyvenimo būdas – ne kiekvienam“, – sako Marija.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marija neslepia, kad dėl figūros sulaukia įvairiausių komentarų, kurie būna ir bjaurūs, ir vulgarūs. Kaip jai pavyksta išlaikyti savivertę, nepasiduoti niūrioms mintims ir savigraužai? Pasirodo, moteris net į sudėtingiausias situacijas stengiasi žiūrėti per humoro prizmę.

REKLAMA
REKLAMA

Marija Palaikytė-Franchini
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marija Palaikytė-Franchini

„Aš tikrai sulaukiu daug komentarų apie savo kūną, pavyzdžiui, kad esu per stambi. Tai pagrindinė tema kritikoje, nukreiptoje į mane. Bet kartu ir paskatinimas dar daugiau kalbėti apie tai ateityje, nes puikiai suprantu, kad kitų kūno komentavimas dar didelė problema Lietuvoje. Kaip ir galvojimas, kad moters karjera, profesinės kompetencijos gali būti kaip nors susijusios su jos svoriu.

REKLAMA

Mano svoris neturi nieko bendro su mano karjera, kompetencijomis, mano žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi. Aš galėčiau sverti šimtu kilogramų daugiau ir ką? Ir nieko, nes sėdėčiau čia ir pasakočiau lygiai tą patį. Juk esminis dalykas, kad aš gerai su savimi jaučiuosi. Man keista, kad žmonės jaučiasi blogai žiūrėdami į mano kūno proporcijas. Kažin kodėl jiems taip jautru? Ar aš iš jų atėmiau maistą ir juos apvalgiau?“, – juokdamasi stebisi Marija.

REKLAMA
REKLAMA

Atviravo apie santykius su vyru italu

Ji tikina niekada neturėjusi baimės, kad išvaizda, figūra ar svoris gali sutrukdyti siekti tikslų, o juo labiau sutikti mylimą žmogų. Ir iš tiesų, Marijai pavyko įgyvendinti svajonę tapti televizijos laidos vedėja, o visai netrukus ji minės antrąsias santuokos metines su italu Fulvio Franchini. Kartu pora skaičiuoja jau beveik dešimtmetį ir iki šiol sėkmingai gyvena tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Italijos. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš nesu meilės emigrantė, kaip visiems sakau. Mano vyras yra mano gyvenimo būdo pasekmė. Ne dėl jo pradėjau skraidyti į kitą šalį, todėl čia nebuvo jokios aukos, nes taip gyvenau jau ilgus metus ir tai buvo mano pasirinkimas. Aš į Florenciją vykdavau dėl įkvėpimo, dėl kontaktų su tarptautinio lygio mados pasaulio atstovais ir profesinių projektų. <...> Visi manęs klausia, ar nesinori sustoti ir gyventi vienuose namuose? Tikrai galvoju, kad toks gyvenimo būdas ne kiekvienam, nes taip gyventi pirmiausia reikia norėti“ , – sako ji.

REKLAMA

Marijos vyras turi verslą Florencijoje, ten pora įsirengusi ir savo būstą. O ar gali nutikti taip, kad Lietuva arba Italija abiems taps vieninteliais namais? Dažnai juk taip nutinka, kai šeimoje atsiranda vaikų – kokia Marijos nuomonė šiuo klausimu? 

Pokalbio metu viešnia prisipažino, kad yra gan pavydi. Kaip jai pavyksta suvaldyti jausmus, kai tenka palikti vyrą Italijoje? O ar Fulvio nekelia pavydo scenų, kai žmona išvyksta į Lietuvą? Marija juokiasi, kad abu dėl to sutaria puikiai, nes turi daug panašumų – žavus sutapimas, kad yra gimę tą pačią dieną, tiesa, Fulvio 15 metų vyresnis. Ar amžiaus skirtumas turi kokios nors įtakos judviejų santykiams? 

REKLAMA

Taip pat išgirsite, kokias tradicijas pora puoselėja, kai susitinka po išsiskyrimo ir išvysite, kokį įspūdingą daiktą Marija atsinešė į studiją. Jo istorija išties išskirtinė ir yra susijusi vestuvėmis.

„Žinai, aš kasdien vis labiau įsimyliu savo vyrą“, – prisipažįsta viešnia.

Visą pokalbį su Marija Palaikyte-Franchini žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Antradieniais 19 val. ir TV3 televizijos YouTube kanale!

Rugpjūčio 3 d. PASIKALBĖKIM. Marija Palaikytė: mano svoris neturi nieko bendro su karjera ir žiniomis
Liepos 27 d. PASIKALBĖKIM. Džiugas Grinys: kažkada aš išmeldžiau tą meilę
Liepos 20 d. PASIKALBĖKIM. Milana Jašinskytė: drąsi moteris išeina ir aš buvau drąsi abu kartus
Liepos 13 d. PASIKALBĖKIM. Kristina Mišinienė: jis su auka darė tokius dalykus, kad plaukai šiaušiasi
Liepos 6 d. PASIKALBĖKIM. Karolina Slavinskienė – apie sūnaus negalią ir medikų žodžius: klausant galvojau, ar esu siaubo filme?
Birželio 29 d. PASIKALBĖKIM. Gyčio Ivanausko gyvenime dideli pokyčiai – pirmąsyk prabilo apie skyrybas: „Nešokinėsiu pagal kažkieno dūdelę“
Birželio 22 d. PASIKALBĖKIM. Aktorė Milda Noreikaitė prakalbo apie viešumos nemėgstantį mylimąjį: „Jis nepasirinko tokio gyvenimo“
Birželio 15 d. PASIKALBĖKIM. Rokas Yan: mano gyvenime nelaimingos meilės daugiau
Birželio 8 d. PASIKALBĖKIM. Nomeda Marčėnaitė apie kone dešimtmetį trunkančias sužadėtuves ir sąlygą Vytui: tik tada sakiau tekėsiu
Birželio 1 d. PASIKALBĖKIM. Žilvinas Grigaitis – atvirai apie tėvus, dukrą ir žmoną: mes nesam išsiskyrę
Gegužės 25 d. PASIKALBĖKIM. Justė Žičkutė-Lukošaitienė atskleidė, kodėl iš tikrųjų paliko televiziją ir taip nustebo dėl nėštumo: „Nujungė visą kūną“
Gegužės 18 d. PASIKALBĖKIM. Reveka Devolskytė pirmąsyk atvirai, kodėl vos po pusmečio skiriasi su antruoju vyru: „Aš supratau, kad čia yra visiškas šūdas“
Gegužės 11 d. PASIKALBĖKIM. Kaip niekad atvira Agnė Turskienė – apie mylimąjį Maldeikį, grasinančias žinutes ir iššūkius: šiuo metu esu bedarbė
Gegužės 4 d. PASIKALBĖKIM. Medeina Andriulienė apie iššūkius auginant 4 vaikus: „Aš esu prastesnė mama savo biologinėms dukroms, negu buvau pamotė“
Balandžio 27 d. PASIKALBĖKIM. Mia atvirai apie santykius su mylimuoju ir svarbius pokyčius: tos Mios, kuri buvo, jau nebėra
Balandžio 20 d. PASIKALBĖKIM. Ilma Paluckė apie šeimą ir pokyčius vyrui tapus premjeru – 1 dalyko nebedaro: pasiilgstu to tikrai
Balandžio 13 d. PASIKALBĖKIM. Liepa Mondeikaitė apie naujus namus ir šeimos pagausėjimą: „Esam tam 100 proc. pasiruošę“
Balandžio 6 d. PASIKALBĖKIM. Rožinį BMW vairuojanti Roberta apie kritikus: pagal juos aš ir durna blondinė, ir barakuda, ir vyrų viliotoja
Kovo 30 d. PASIKALBĖKIM. Vita Žiba atvirai apie mylimąjį ir sunkumus: kartais grįžtu ir iki kūkčiojimo žliumbiu lovoje
Kovo 23 d. PASIKALBĖKIM. Airinė Juodrytė prabilo apie santykius su buvusiu vyru Maslobojevu ir svarbius pokyčius: dabar mano laikas
Kovo 16 d. PASIKALBĖKIM. Simas Kučas prabilo apie svarbius pokyčius ir jausmus buvusiai mylimajai: gal todėl nesukuriu naujų santykių
Kovo 9 d. PASIKALBĖKIM. Aktorė Eglė Rimšelė ryžosi išpažinčiai: vos 16-os išgirdau, kad niekada neturėsiu vaikų
Kovo 2 d. PASIKALBĖKIM. Irūna Puzaraitė prisiminė išgyventą meilės trikampį: nebuvo lengva, bet nesigailiu kas atsitiko
Vasario 23 d. PASIKALBĖKIM. Verslininkas Viktor apie kyšius, duoklę „stogams“ ir dėl ko paliko Rusiją: mane nužudyti būtų kainavę 200 dolerių
Vasario 16 d. PASIKALBĖKIM. „Žemaitukas“ Ovidijus Petrauskas apie skausmą dėl mylimos žmonos: būna momentų, kai ji verkia, o aš nieko negaliu padaryt
Vasario 9 d. PASIKALBĖKIM. Asmeninio gyvenimo neviešinanti Gintarė Latvėnaitė prakalbo apie vyrą: daug kantrybės reikėjo su manim
Vasario 2 d. PASIKALBĖKIM. Skaudi Viktoro Vaikšnoro išpažintis – apie žiaurų smurtą šeimoje ir Sandros palaikymą: jei ne ji, nežinau koks būčiau
Sausio 26 d. PASIKALBĖKIM. Iliuzionistas Anton Lavrentjev pirmąsyk prabilo apie šeimą ir gražuolę žmoną: gal ir panaudojau kokį triuką
Sausio 18 d. PASIKALBĖKIM. Po ilgos tylos Beata Tiškevič atsivėrė apie mylimąjį, gyvenimą Los Andžele ir ko labiausiai pasiilgo: viskas čia yra namai
Sausio 11 d. PASIKALBĖKIM. Vis daugiau garsių porų skiriantis, ekspertas Darius Ražauskas rėžė atvirai: gal laikas baigti šitą vaikų darželį
Sausio 5 d. PASIKALBĖKIM. Aštriu humoru tūkstančius sužavėjusi Keita Žemaitė atskleidė kitą savo pusę – nesulaikė ašarų: ne toks turi būt gyvenimas
Gruodžio 29 d. PASIKALBĖKIM. Egmontas Bžeskas atskleidė, kas laukia „69 danguje“ ir skausmą dėl Krysko: šeima pardavė mane už pinigus
Gruodžio 22 d. PASIKALBĖKIM. Mama tapusi Donata Vaiciekiūtienė apie kitokias Kalėdas ir visiškai pasikeitusį gyvenimą: labai atvira noriu būti šitoj vietoj
Gruodžio 15 d. PASIKALBĖKIM. Adrina pirmąsyk atsivėrė apie konfliktą su Kirilkinu – kalbėdama nesulaikė ašarų: ten daug blogiau, nei visi galvoja
Gruodžio 8 d. PASIKALBĖKIM. Įspūdinga komikės Lauros Dragūnaitės sėkmė – naujoji M.A.M.A. vedėja atsivėrė apie sunkią vaikystę: norėjau gyventi kitaip, nei mano tėvai
Lapkričio 29 d. PASIKALBĖKIM. Jazzu apie svarbius pokyčius ir patirtą krizę su mylimuoju: keista, kad mes išsilaikėm
Lapkričio 22 d. PASIKALBĖKIM. Po 20-ies metų tylos „Karališkos erdvės“ lyderiai Linas ir Neringa atskleidė, kas juos siejo: neturėjau drąsos to pripažinti
Lapkričio 17 d. PASIKALBĖKIM. Džordana Butkutė prisiminė žiaurų laiką su buvusiu mylimuoju: galvoju, ar dabar dar būčiau gyva
Lapkričio 10 d. PASIKALBĖKIM. Laura Mazalienė atskleidė, kodėl išskyrė su vyru ir atsitraukė nuo šeimos verslo: jaučiuos, lyg vaiką būtų išplėšę
Lapkričio 2 d. PASIKALBĖKIM. Iki ašarų atvira Nijolė Pareigytė apie „69 danguje“ griūtį ir išdavystę: „Didelė klaida buvo pasikviesti į komandą Godą“
Spalio 27 d. PASIKALBĖKIM. Neįtikėtina 4-ių vaikų mamos Vilmos istorija – vyras pats pastūmėjo mane į egiptiečio glėbį
Spalio 20 d. PASIKALBĖKIM. Su tėvu ryšius nutraukusi Simona Starkutė pirmąsyk prabilo apie seserį: dar niekam to nepasakojau
Spalio 13 d. PASIKALBĖKIM. Stulbinanti panevėžiečio Justo Pečeliūno sėkmė socialiniuose tinkluose – atskleidė, kiek uždirbo per mėnesį: pats nustebau
Spalio 6 d. PASIKALBĖKIM. Erika Vitulskienė pirmąsyk atvirai apie įvykį, kuris viską pakeitė: nusivariau iki tiek, kad negalėjau net miegot
Rugsėjo 29 d. PASIKALBĖKIM. Paulius Vaitiekūnas atvirai apie išėjimą iš M-1, naują veiklą ir šokiruojančius komentarus: ką aš jiems blogo padariau?
Rugsėjo 22 d. PASIKALBĖKIM. Gelminė Glemžaitė kaip niekad atvirai apie buvimą garsaus vyro mylimąja ir stereotipus: į moterį vis dar žiūrima kaip į kokį priedą
Rugsėjo 15 d. PASIKALBĖKIM. Teisininkė Rasa Vaičekauskytė apie skyrybų bumą ir dažniausią priežastį: vienas vyras turi net 9 meilužes
Rugsėjo 8 d. PASIKALBĖKIM. Monika Falcon prakalbo apie savo paslaptingą vyrą ir niekam nežinomą patirtį: visai Lietuvai nesu to sakiusi
Rugsėjo 1 d. PASIKALBĖKIM. Dainius Novickas atvirai prakalbo apie tragišką mamos likimą: ją rado prie konteinerių negyvą
Rugpjūčio 23 d. PASIKALBĖKIM su Ieva Puriuškyte. Lietuviškos „Tinder Swindler“ istorijos herojė atvirai apie dabartinę situaciją su treneriu Domantu Žičkumi ir netikėtus kaltinimus
Rugpjūčio 11 d. PASIKALBĖKIM. Vilnietės Augustinos sprendimas stebina daugelį – sėkmingą karjerą banke iškeitė į zumbą: tam reikėjo drąsos
Rugpjūčio 11 d. PASIKALBĖKIM. Atviras Virginijaus Sinkevičiaus pasakojimas apie vaikystę ir biologinį tėvą: kai esi savanaudis egoistas – sunku turėti šeimą
Rugpjūčio 4 d. PASIKALBĖKIM. Gediminas Juodeika prabilo apie sunkiausią išbandymą: jei būčiau nenugalėjęs šios ligos, dabar būčiau tikrai ne čia
Liepos 28 d. PASIKALBĖKIM. Justė Zinkevičiūtė atvirai prakalbo apie mylimąjį ir šeimos kūrimą: galvoju, kad į mūsų gyvenimą ateis maža mergaitė
Liepos 21 d. PASIKALBĖKIM. „Blondė su geliku“ Kristina Meseguer pirmąsyk prabilo apie patirtą smurtą: tai visko ten tarp mūsų yra buvę
Liepos 14 d. PASIKALBĖKIM. Fotografė Greta Kuliušaitė atvirai apie komentarus dėl išvaizdos: kasdien rašo, kokia esu stora ir linki nusišaut
Liepos 7 d. PASIKALBĖKIM. Butnoriai apie šeimą, konfliktą su Milisandra ir už ką dėkoja jos vyrui: yra, kas vertina tiesą
Birželio 30 d. PASIKALBĖKIM. Vasha prabilo apie mylimąjį ir ateities planus: norėčiau turėti kad ir šimtą vaikų
Birželio 23 d. PASIKALBĖKIM. Joana Bartaškienė atskleidė, kodėl iširo pirmoji santuoka: buvau ištekėjus už vieno gražiausių Kauno vyrų
Birželio 16 d. PASIKALBĖKIM. Mino apie naują veiklą, širdies reikalus ir moterų žinutes: siūlo net pasimylėti
Birželio 9 d. PASIKALBĖKIM. Viktorija Šaulytė-Mockė pirmąkart prabilo apie svarbų gyvenimo pokytį: „Aš taip ilgai saugojau šią informaciją širdy“
Birželio 2 d. PASIKALBĖKIM. Danielius Bunkus – apie susitaikymą su Siegel ir tėvystę: žmonos gali keistis, bet svarbiausi man vaikai
Gegužės 26 d. PASIKALBĖKIM. Iš viešumos dingusi Julija Žižė pirmąkart atvirai apie įvykį, pakeitusį gyvenimą: svarbiausia, kad likau gyva
Gegužės 19 d. PASIKALBĖKIM. Monika Marija atskleidė, kodėl nelaukia savo gimtadienio: šiais metais jis man kelia siaubą
Gegužės 12 d. PASIKALBĖKIM. Iki ašarų jautri „Salsamanų“ laimėtojos Gailės Butvilaitės išpažintis: man dabar reikia labai su savimi dirbti
Gegužės 5 d. PASIKALBĖKIM. Partnerės Birutė ir Jūratė pirmąkart prabilo po dukros gimimo: „Savo vaikui šiandien esu niekas“
Balandžio 28 d. PASIKALBĖKIM. Inga Valinskienė pasidalijo, kaip atrodo gyvenimas su Arūnu: „O kad matytumėt, kaip mes miegam...“
Balandžio 21 d. PASIKALBĖKIM. Deividas Meškauskas verčia naują lapą su mylimąja Asta – laukia džiugūs pokyčiai
Balandžio 14 d. PASIKALBĖKIM. Monika Kvietkutė atvirai apie skaudžias patirtis: galima išsiskirti ir labai mylint
Balandžio 7 d. PASIKALBĖKIM. Ilona Juciūtė pirmąsyk prabilo apie naujų santykių griūtį ir paslaptingą skambutį: viskas tapo aišku
Kovo 31 d. PASIKALBĖKIM. Gian Luca Demarco apie laiką, kai žmonai buvo blogai: tiesiog meldžiau Dievo pagalbos
Kovo 24 d. PASIKALBĖKIM. Atlikėja Gabija Petkuvienė - apie savo kompleksus ir kam dėl to pasiryžo: viešai niekam nesakiau
Kovo 17 d. PASIKALBĖKIM. Vytautas Mikaitis pirmąsyk prabilo apie asmeninį gyvenimą ir karčią patirtį: taip, buvau jau vedęs
Kovo 10 d. PASIKALBĖKIM. Violeta Mičiulienė prakalbo apie svarbų gyvenimo pokytį: artimiems buvo šokas, kai tai pareiškiau
Kovo 3 d. PASIKALBĖKIM. Vytenis Partikas po ilgos tylos prabilo apie skyrybas su Justina: mano versijos niekas negirdėjo
Vasario 25 d. PASIKALBĖKIM. Monika Liu pirmąsyk prabilo apie naujus jausmus – atskleidė, kaip susipažino
Vasario 18 d. PASIKALBĖKIM. „Žemaitukas“ Linas atvirai apie santykius su žmona ir praradimus: buvo labai sunku, nieko nesinorėjo
Vasario 11 d. PASIKALBĖKIM. Norvilai atskleidė savo santykių kuriozus: „Jis iki pažaliavimo reikalavo, kad atsiprašyčiau“
Vasario 2 d. PASIKALBĖKIM. Po 2 metų tylos Simonas Urbonas ryžosi atviram pokalbiui apie krizę ir žmoną: ji pasakė, kad negaliu taip traumuot šeimos
Sausio 28 d. PASIKALBĖKIM. Naujoji TV gelbėtoja Toma pirmąkart atvirai – apie save, šeimą, darbus ir seses: sakiau neverksiu
Sausio 21 d. PASIKALBĖKIM. Irena Starošaitė-Žvagulienė prakalbo apie gyvenimą svetur ir naują šeimos narį: turim rūpintis kaip vaiku
Sausio 14 d. PASIKALBĖKIM. Karolis Akulavičius apie metus be bičiulio Čižausko – prisimindamas nesulaikė ašarų
Sausio 7 d. PASIKALBĖKIM. Irma Jurgelevičiūtė – apie atgimimą ir praeities klaidas: neįsivaizduojat, kiek man jos davė
Gruodžio 31 d. PASIKALBĖKIM. Laurynas Suodaitis – apie savo širdies reikalus ir naują žmogų šalia Siegel: žinau daugiau, nei norėčiau žinoti
Gruodžio 24 d. PASIKALBĖKIM. Nijolė Jagelavičienė prakalbo apie santykius su anūko tėčiu: linkiu drąsos prisiminti, kad esu ir aš
Gruodžio 17 d. PASIKALBĖKIM. Žinomai nuomonės formuotojai pasipiršo vos po trijų mėnesių draugystės: pasakiau jam – nejuokauk
Gruodžio 10 d. PASIKALBĖKIM. Po Vitalijos Katunskytės mirties dukra Monika atskleidė, dėl ko gailisi iki šiol: laiko jau neatsuksi
Gruodžio 3 d. PASIKALBĖKIM. Apie šeimą dažnai nekalbantis Mantas Jankavičius: kažkas turėjo aukotis ir tai buvo žmona – dėl jos esu gyvas
Lapkričio 26 d. PASIKALBĖKIM. Šviesaus atminimo aktorės Rudokaitės dukra Akvilė pirmąkart atsivėrė prieš kameras: per laidotuves nesupratau, kas vyksta
Lapkričio 19 d. PASIKALBĖKIM. Nuo vyro kumščių pabėgusi ketvertuko mama Viktorija parodė mėlynėmis nusėtą kūną – vaizdas šokiruoja
Lapkričio 12 d. PASIKALBĖKIM. Sandra Žutautienė ryžosi atsiverti apie mestą darbą, vestuves su Viktoru ir susimažintą krūtinę: ji buvo tragiška
Lapkričio 5 d. PASIKALBĖKIM. Vėžį įveikusi Indrė Burlinskaitė – apie mirtį, pokyčius ir viltį turėti vaikų: stebuklų juk būna
Spalio 29 d. PASIKALBĖKIM. Vaida Poderytė-Bernatavičė – apie naują šeimą, santykius su Skaisgiriu ir pokyčius: gyvenu be dramų
Spalio 22 d. PASIKALBĖKIM. Milijonierė Ieva Voveris – apie vyrą, turtus, sektą ir kodėl nenorėjo gyvent: buvau žiaurioj duobėj
Spalio 15 d. PASIKALBĖKIM. Žydų kraujo turinti Goda Problema – apie skirtingą tėvų auklėjimą ir norą vykti į Izraelį
Spalio 8 d. PASIKALBĖKIM. Pobedonoscevas prabilo apie šeimą – išskirtinį ryšį su dukra ir posūniu: auginau jį nuo 13 metų
Spalio 1 d. PASIKALBĖKIM. Milda Stasiulė prakalbo apie svarbius gyvenimo pokyčius: daug kas to dar nežino
Rugsėjo 24 d. PASIKALBĖKIM. Oksana Pikul – apie skyrybas ir Simo tėvystę: sūnaus gyvenime jis dalyvauja vangiai
Rugsėjo 17 d. PASIKALBĖKIM. Aštrialiežuvis Benas Lastauskas be amo paliko laidos vedėją: to išvysti jo rankose nesitikėjo
Rugsėjo 10 d. PASIKALBĖKIM. Agnė Kulitaitė atskleidė ilgai slėptą tiesą: laikiau užspaudus, nes buvo gėda
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų