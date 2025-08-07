Marija Palaikytė – apie meilę 15 metų vyresniam italui ir gyvenimą tarp 2 šalių: „Toks gyvenimo būdas – ne kiekvienam“

Marija neslepia, kad dėl figūros sulaukia įvairiausių komentarų, kurie būna ir bjaurūs, ir vulgarūs. Kaip jai pavyksta išlaikyti savivertę, nepasiduoti niūrioms mintims ir savigraužai? Pasirodo, moteris net į sudėtingiausias situacijas stengiasi žiūrėti per humoro prizmę.
„Aš tikrai sulaukiu daug komentarų apie savo kūną, pavyzdžiui, kad esu per stambi. Tai pagrindinė tema kritikoje, nukreiptoje į mane. Bet kartu ir paskatinimas dar daugiau kalbėti apie tai ateityje, nes puikiai suprantu, kad kitų kūno komentavimas dar didelė problema Lietuvoje. Kaip ir galvojimas, kad moters karjera, profesinės kompetencijos gali būti kaip nors susijusios su jos svoriu.
Mano svoris neturi nieko bendro su mano karjera, kompetencijomis, mano žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi. Aš galėčiau sverti šimtu kilogramų daugiau ir ką? Ir nieko, nes sėdėčiau čia ir pasakočiau lygiai tą patį. Juk esminis dalykas, kad aš gerai su savimi jaučiuosi. Man keista, kad žmonės jaučiasi blogai žiūrėdami į mano kūno proporcijas. Kažin kodėl jiems taip jautru? Ar aš iš jų atėmiau maistą ir juos apvalgiau?“, – juokdamasi stebisi Marija.
Atviravo apie santykius su vyru italu
Ji tikina niekada neturėjusi baimės, kad išvaizda, figūra ar svoris gali sutrukdyti siekti tikslų, o juo labiau sutikti mylimą žmogų. Ir iš tiesų, Marijai pavyko įgyvendinti svajonę tapti televizijos laidos vedėja, o visai netrukus ji minės antrąsias santuokos metines su italu Fulvio Franchini. Kartu pora skaičiuoja jau beveik dešimtmetį ir iki šiol sėkmingai gyvena tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Italijos.
„Aš nesu meilės emigrantė, kaip visiems sakau. Mano vyras yra mano gyvenimo būdo pasekmė. Ne dėl jo pradėjau skraidyti į kitą šalį, todėl čia nebuvo jokios aukos, nes taip gyvenau jau ilgus metus ir tai buvo mano pasirinkimas. Aš į Florenciją vykdavau dėl įkvėpimo, dėl kontaktų su tarptautinio lygio mados pasaulio atstovais ir profesinių projektų. <...> Visi manęs klausia, ar nesinori sustoti ir gyventi vienuose namuose? Tikrai galvoju, kad toks gyvenimo būdas ne kiekvienam, nes taip gyventi pirmiausia reikia norėti“ , – sako ji.
Marijos vyras turi verslą Florencijoje, ten pora įsirengusi ir savo būstą. O ar gali nutikti taip, kad Lietuva arba Italija abiems taps vieninteliais namais? Dažnai juk taip nutinka, kai šeimoje atsiranda vaikų – kokia Marijos nuomonė šiuo klausimu?
Pokalbio metu viešnia prisipažino, kad yra gan pavydi. Kaip jai pavyksta suvaldyti jausmus, kai tenka palikti vyrą Italijoje? O ar Fulvio nekelia pavydo scenų, kai žmona išvyksta į Lietuvą? Marija juokiasi, kad abu dėl to sutaria puikiai, nes turi daug panašumų – žavus sutapimas, kad yra gimę tą pačią dieną, tiesa, Fulvio 15 metų vyresnis. Ar amžiaus skirtumas turi kokios nors įtakos judviejų santykiams?
Taip pat išgirsite, kokias tradicijas pora puoselėja, kai susitinka po išsiskyrimo ir išvysite, kokį įspūdingą daiktą Marija atsinešė į studiją. Jo istorija išties išskirtinė ir yra susijusi vestuvėmis.
„Žinai, aš kasdien vis labiau įsimyliu savo vyrą“, – prisipažįsta viešnia.
Visą pokalbį su Marija Palaikyte-Franchini žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Laidą „Pasikalbėkim“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play! Antradieniais 19 val. ir TV3 televizijos YouTube kanale!