Net opozicija giria naująją kultūros ministrę: „Ponia Aleknavičienė yra solidi politikė“

Po susitikimo su prezidentu V. Aleknavičienė žada, kad Kultūros ministerijos komandoje „Nemuno aušros“ atstovų nebus. Tačiau tiek opozicija, tiek protestuojantys kultūrininkai abejoja, ar Remigijus Žemaitaitis be didelių dramų ir reikalavimų taip ramiai atidavė ministeriją socialdemokratams.
Bendruomenė džiaugiasi, kad su Aleknavičiene ateina ramybė
V. Aleknavičienė drąsi – ji jau antrą kartą pretenduoja į tas pačias pareigas. Tačiau per šį laikotarpį drąsos, regis, trūko patiems socialdemokratams. Prieš mėnesį jie išdidžiai pareiškė iš R. Žemaitaičio perimantys Kultūros ministeriją, tačiau „Nemuno aušros“ lyderis to kurį laiką nepripažino.
Kai prezidentas paskyrė V. Aleknavičienę ministre, socdemai ją atšaukė. Po to ministeriją socialdemokratai perdavė R. Žemaitaičio aušriečiams, tačiau šiems sunkiai sekėsi surasti tinkamą kandidatą – bent tokį, kuris nesukeltų naujo skandalo ar kurio prisistatymas visuomenei nenuskambėtų taip, kaip Ignoto Adomavičiaus.
Skambiai karjerą pradėjęs R. Žemaitaičio iškeltas kandidatas I. Adomavičius ją pabaigė vos per savaitę.
Aušriečių vadovas viešai pradėjo kalbėti apie bendrą – socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ – kandidatą į kultūros ministrus. Premjerė viešai įvardijo, kad geriausia kandidatė į kultūros ministres – V. Aleknavičienė, tačiau, nors tai pasakė garsiai, jos visą mėnesį neskyrė.
Kultūrininkai taip pat stebisi tokiu I. Ruginienės reveransu.
„Vadovas, kuris iš pradžių pasiūlo vieną žmogų, muša į krūtinę ir sako, kad suras geriausią kandidatą, ir jam reikia laiko. Tai trunka beveik pusantro mėnesio. Paieškų rezultate turime tą patį žmogų. Tai aš noriu paklausti – ką vadovas veikė pusantro mėnesio?“ – klausimą kelia iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė.
Už kultūrą atsakingi socialdemokratai, nors ir nesutinka su tokiu I. Ruginienės elgesiu, džiaugiasi, kad galbūt į jų gretas pagaliau atėjo ramybė.
Žemaitaitis sako, kad priekaištų nebesulauks
Net ir socialdemokratams, bent formaliai, perėmus ministeriją, V. Aleknavičienės skyrimui vis dar prieštaravo R. Žemaitaitis. Prezidentas tvirtina V. Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministres. Opozicija kritikos kandidatei stokoja – esą blogiau, nei buvo, jau nebus.
„Ponia V. Aleknavičienė yra solidi politikė – jau metus vadovauja Švietimo ir mokslo komitetui“, – sako konservatorius Vytautas Juozapaitis.
Tradiciškai viceministrus renkasi ministras, tačiau šįkart I. Ruginienė pasielgė priešingai – pirmiausia paskyrė viceministrus, o tik vėliau pasiūlė ministrą. Socialdemokratai stebisi, kodėl Ruginienė anksčiau nepaskyrė Aleknavičienės, o daugiau nei mėnesį „dūmė akis“ apie geriausio kandidato paieškas.
Kuo dažniau žurnalistai klausdavo I. Ruginienės, kada bus naujasis kultūros ministras, tuo trumpesni tapdavo jos atsakymai.
„Kai taip elgiasi koks nors žmogus, kuris tvarkosi kieme – kaimynas – tai viena. Bet kai tokį, nesektiną pavyzdį matome iš premjerės pusės – tai jau žiauru“, – kalba V. Juozapaitis.
Kad Kultūros ministerija jau socialdemokratų rankose, kultūrininkai nėra tokie užtikrinti. R. Žemaitaitis sako, kad ministeriją iš savo rankų jau paleido.
„Bent jau tame kontekste nebūsiu kalamas. Nebebus minimas R. Žemaitaitis. Jeigu vazonai fortepijone atsidurs – bent nesakys, kad R. Žemaitaičio paliepimu“, – sako R. Žemaitaitis.
V. Aleknavičienė užtikrina, kad R. Žemaitaičio žmonių ministerijoje nebus. Visgi kultūrininkams sunku tuo patikėti – esą vargu, ar R. Žemaitaitis ministeriją atidavė laisva valia ir be mainų. Todėl bent kol kas protestų jie neatitraukia.
