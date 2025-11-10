„Rimtas pavojus“ – perspėja, kas vyksta socialdemokratų viduje ir kas iš tikrųjų stovi už Ruginienės

Politologo, Mykolo Romerio universiteto (MRU) docento Sauliaus Spurgos teigimu, nepatyrusių ministrų paskyrimai, neskaidrūs sprendimai bei premjerės pasitenkinimas savimi karo akivaizdoje kelia rimtą grėsmę tiek valstybės stabilumui, tiek pačios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) reputacijai.
S. Spurga kalbėjo, kad ši Vyriausybė nuo pat darbo pradžios susidūrė su skandalais ir dėl to jos vertinimas iškart buvo prastas, nors paprastai naujos Vyriausybės iš pradžių sulaukia palankumo.
„Žinoma, tai unikalus atvejis, nes paprastai, kai Vyriausybės pradeda dirbti, jos sulaukia palankaus vertinimo, o tik vėliau jis palaipsniui prastėja.
Šiuo atveju matome, kad skandalai ir jau du atsistatydinę ministrai daro savo įtaką. Ši Vyriausybė pradėjo darbą lydima skandalų, todėl, matyt, kitokio rezultato sunku buvo tikėtis“, – sakė jis.
Primename, kad I. Ruginienės Vyriausybėje iš pareigų pasitraukė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
TS-LKD pakilimas – kaip švytuoklės svyravimas
Apklausos duomenimis, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausia palaikymo sulauktų Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Ekspertas tai vertina kaip švytuoklės svyravimą.
Dabar nuotaikos, anot S. Spurgos, jau pasikeitė – labai greitai išpopuliarėjo socialdemokratai (LSDP), tačiau jie taip pat nepateisina lūkesčių. Lietuvoje esą įprasta politinė švytuoklė, kuri nuolat svyruoja.
Politologas paaiškino, kaip karo kontekste chaosas valdžioje gali atsiliepti mūsų šaliai.
„Labai smarkiai atsiliepia [red. pastaba – tokie reitingai]. Tai pats blogiausias metas daryti klaidas, apgaudinėti vieni kitus ir elgtis neskaidriai.
Jei dar įvertinsime, kad neturime krašto apsaugos ministro, kurio skyrimas vyksta be aiškių kriterijų ir be akivaizdžių kvalifikacijos bei kompetencijos vertinimų, žinoma, kad tai kelia labai didelę riziką ir pavojų“, – įvertino S. Spurga.
Dumbliauskas: „Jokios demokratijos partijoje nerasta nė su žiburiu“
Politologo, MRU docento Vytauto Dumbliausko nuomone, I. Ruginienės paskyrimas buvo nedemokratiškas ir įprasmina chaotišką, neapgalvotą partijos veikimą.
„Mano nuomone, tai – paprasčiausias mėtymasis. I. Ruginienė, galima sakyti, sėkmingai paskirta, bet, manau, žmonės pastebėjo, kad ji buvo išrinkta iš vieno kandidato – jokios demokratijos partijoje nerasta nė su žiburiu <...>. Tokie dalykai, manau, yra tik įžanga į „operą“ visą šią“, – pabrėžė pašnekovas.
Anot V. Dumbliausko, Vyriausybės formavimas vyko chaotiškai ir neprofesionaliai, o prezidentas GItanas Nausėda priėmė abejotinų sprendimų dėl ministrų paskyrimo.
„Kalbant toliau, matyti, kad viskas vyko gana chaotiškai – tikras chaosas formuojant Vyriausybę. Tas nuolatinis ministerijų dalybų, keitimųsi procesas ir, ypač, kultūros ministro paskyrimas – viskas atrodė neadekvačiai.
Remigijus Žemaitaitis viešai pasišaipė tiek iš G. Nausėdos, tiek iš I. Ruginienės. Prezidentas, atrodo, net nesuprato, kad iš jo tyčiojamasi. Jis tiek savimi patenkintas, kad nepastebi ironijos. Aš neįsivaizduoju, kad rimtas ministras pirmininkas būtų patvirtinęs tokį kandidatą“, – sakė ekspertas.
Krašto apsaugos ministrės nušalinimas – neaiškus ir neapgalvotas
V. Dumbliauskas priminė, kad krašto apsaugos ministrės nušalinimas atrodė neaiškus ir neapgalvotas, o Vyriausybėje, jo vertinimu, trūksta patirties ir stabilumo, nes joje daug jaunų ir nepatyrusių žmonių.
„Antras signalas – keistas Krašto apsaugos ministrės nušalinimas nes I. Ruginienė prarado pasitikėjimą. Premjerė buvo jauna profsąjungų veikėja, nelabai patyrusi. Ji pakeitė (red. pastaba – Artūrą) Černiauską – buvusį profsąjungų konfederacijos pirmininką. Abu mėgsta daug kalbėti, bet mažai konkretaus turinio. I. Ruginienė akivaizdu, visiškai nepatyrusi.
D. Šakalienė, nors ir turi savo problemų, mano manymu, tvarkėsi neblogai, todėl jos nuėmimas taip pat atrodo keistas. Apskritai matosi, kad Vyriausybėje vyrauja lengvas chaosas. Daug jaunų, nepatyrusių žmonių“, – pastebėjo MRU docentas.
Politologo vertinimu, tai, kad ministrai yra paskiriami be patirties, o norint tapti paprastu valdininku reikia pereiti sudėtingus konkursus, rodo didelį neprofesionalumą.
Jis atkreipė dėmesį, kad Vyriausybė atrodo silpna ir nepasiruošusi, o I. Ruginienė, prieš tai dirbusi profsąjungose ir apie devynis mėnesius buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministre, neturi reikiamos patirties vadovauti.
„Premjerė nėra vienintelė, dalyvaujanti šiame chaose – už jos stovi Mindaugas Sinkevičius. Bendrai paėmus, Vyriausybė atrodo silpna ir nepasiruošusi, nors šalia vyksta karas.
Ministrė pirmininkė atrodo labai savimi patenkinta. Mačiau kelis jos interviu – sėdi, šypsosi, viskuo patenkinta, mėgaujasi dėmesiu. Tačiau akivaizdu, kad I. Ruginienė ne savo vietoje. Ji, atrodo, buvo tiesiog „ištraukta“ iš profsąjungų veiklos ir pastatyta vadovauti – todėl natūralu, kad nesusitvarko“, – komentavo ekspertas.
Vyriausybė nekompetentinga
V. Dumbliauskas akcentavo, kad nors LSDP dar išlieka stipri, jos vadovaujama Vyriausybė pasirodė nekompetentinga ir nepasiruošusi, o tai kelia grėsmę pačios partijos reputacijai.
„Vyriausybės nekompetencija, chaotiškas formavimas ir prasti pasirinkimai rodo, kad ši valdžia nepasiruošusi.
LSDP partija kaip organizacija dar stovi neblogai, tačiau Vyriausybės silpnumas – rimtas pavojus pačiai partijai. Gaila, nes nesitikėjau, kad LSDP ateis į valdžią taip nepasiruošę“, – teigė politologas.
Tyrimas, kaip gyventojai vertina Vyriausybę, buvo darytas „Delfi“ užsakymu, apklausa atlikta bendrovės „Spinter tyrimai“.
